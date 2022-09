Dietikon Bis ein neuer Brunnen auf den Kirchplatz kommt, ermöglichen Wasserhähne das Auffüllen von Flaschen Die Stadt montierte bei der Markthalle Wasserhähne, weil beim Trinkbrunnen in der Nähe keine Flaschen aufgefüllt werden konnten. Den Anstoss hatte Gemeinderätin Manuela Ehmann (EVP) mit einem Postulat gegeben, das sie nun zurückgezogen hat. Florian Schmitz 13.09.2022, 13.33 Uhr

Auf dem Dietiker Kirchplatz stehen bei einer Säule der Markthalle zwei provisorische Wasserhähne zur Verfügung. Virginia Kamm

Im Juli reichte die Dietiker Gemeinderätin Manuela Ehmann (EVP) wegen dem kleinen Trinkbrunnen auf dem Kirchplatz einen Vorstoss ein. Aufgrund der kleinen, vertikalen Fontäne können dort keine Flaschen aufgefüllt werden. Die Stadt Dietikon reagierte umgehend und montierte bei der Markthalle zwei Wasserhähne, um den Missstand zu beheben. So wurde der Dietiker Bevölkerung im heissen Sommer ermöglicht, mitgebrachte Flaschen mit Trinkwasser aufzufüllen.

An der letzten Gemeinderatssitzung Anfang September zog Ehmann ihr Postulat, das Gemeinderäte von SVP, FDP, GLP, Grüne, SP und Gamfa mitunterzeichnet hatten, wieder zurück, weil sie ihren Wunsch erfüllt sah. «Ich bin keine Freundin von unnötiger Schreibarbeit», sagte sie. Der für das Geschäft zuständige Infrastrukturvorstand Lucas Neff (Grüne) bedankte sich dafür bei Ehmann. «Wir haben sofort erkannt, dass die Forderung richtig ist», sagte er. Deshalb habe die Stadt auch möglichst schnell gehandelt. Zumal der Trinkbrunnen am Bahnhofplatz auch so konstruiert sei, dass Flaschen nur schwer gefüllt werden können.

Die Fontäne des Anstosses stillt zwar den Durst. Aber ein «Dietiker Wasser to go» ist hier nicht möglich. David Egger

Der Brunnen soll bis Ende 2023 erneuert werden

Weiter kündigte Neff an, dass der Trinkbrunnen auf dem Kirchplatz bis spätestens Ende 2023 ersetzt werden soll. Beim künftigen Trinkbrunnen will die Stadt auf einen Ringbrunnen setzen, in etwa so wie derjenige vor dem 2021 eingeweihten Doppelkindergarten Gjuch. Er sei sich bewusst, dass auch viele andere Brunnen in der Stadt ungeeignet seien, um Flaschen aufzufüllen. Aber weil sie weniger zentral liegen, will die Stadt sie nicht nur deswegen ersetzen oder umbauen. Bei allen neuen Brunnen werde in Zukunft aber darauf geachtet, dass man Flaschen auffüllen könne.

Das ist der Brunnen vor dem Doppelkindergarten Gjuch in Dietikon – ein ähnlicher soll bis spätestens 2023 auf dem Kirchplatz aufgestellt werden. Severin Bigler

Gemeinderat Max Bodenmann (Gamfa) gab sich mit dieser Antwort nicht ganz zufrieden. Er erinnerte daran, auch an die Quartiere zu denken und bat die Stadt, bei weiteren Brunnen zu prüfen, ob Gelegenheiten fürs Auffüllen von Flaschen geschaffen werden können.