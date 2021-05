Dietikon Bis 2030 soll auf dem Stadtgebiet fast achtmal mehr Strom produziert werden als heute In zehn Jahren könnte der Energiebedarf von deutlich mehr als der Hälfte aller Dietikerinnen und Dietiker mit lokalem Solarstrom gedeckt werden. Die Gemeinderäte Andreas Wolf (Grüne) und Sven Johannsen (GLP), die Vorstösse zur Photovoltaik eingereicht hatten, freuen sich, dass die Stadt vorwärts machen will. Florian Schmitz 10.05.2021, 04.24 Uhr

Vor Kurzem hat die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Aldi-Filiale an der Dietiker Bernstrasse ihren Betrieb aufgenommen. Severin Bigler

Der Dietiker Stadtrat will den Ausbau der Photovoltaik mit verschiedenen Massnahmen fördern. Das Ziel: mehr lokal produzierter Strom aus erneuerbaren Energien. Ende 2020 produzierten die 107 Photovoltaikanlagen auf Stadtgebiet rund drei Gigawattstunden, was dem jährlichen Durchschnittsverbrauch von etwa 2700 Personen entspricht. Die beiden städtischen Anlagen auf den Schulhäusern Fondli und Steinmürli machen 1,2 Prozent davon aus.

Die Dietiker Energie- und Klimastrategie 2050 sieht vor, dass die jährliche Solarstromproduktion bis 2030 auf 20 Gigawattstunden anwächst. Der Anteil städtischer Photovoltaikanlagen soll im gleichen Zeitraum auf fünf Prozent der Gesamtproduktion steigen und damit 2030 rund eine Gigawattstunde betragen. Bis 2045 sieht der Stadtrat dank vieler anstehender Neubauten und Sanierungen – darunter die Schulhäuser Niderfeld, Steinmürli, Fondli und Luberzen – ein zusätzliches Solarstrompotenzial von mindestens 1,4 Gigawattstunden.

Diese Zahlen nennt der Stadtrat in seiner kürzlich veröffentlichten Antwort auf eine Motion von Gemeinderat Andreas Wolf (Grüne), die von 18 seiner 35 Ratskollegen mitunterzeichnet wurde. Darin forderte Wolf, das Potenzial für Photovoltaikanlagen auf bestehenden und geplanten städtischen Gebäuden bis 2030 auszuschöpfen. «Die Motion setzt dem Stadtrat ein Ziel, das er ohnehin bereits aktiv verfolgt», heisst es weiter in der Antwort. Der Stadtrat sei deshalb gewillt, das Anliegen der Motion zu erfüllen. Dafür will er die im August 2014 eingeführten Energiestandards für Neu- und Umbauten von städtischen Gebäuden, die bei Neubauten eine Pflicht zur Stromproduktion vor Ort vorsehen, überarbeiten.

Anlagen sind heute schon oft wirtschaftlich betreibbar

Bei städtischen Neubauten will der Stadtrat die gesamte nutzbare Dachfläche für Photovoltaik einsetzen und damit weitergehen, als es das revidierte kantonale Energiegesetz vorschreibt, das per 2022 in Kraft treten soll. Auch auf bestehenden Dächern sollen im Rahmen von Sanierungen Solarpaneele verbaut werden. Dabei müsse auf die Statik und Aspekte des Ortsbilds- und Denkmalschutz Rücksicht genommen werden, schreibt der Stadtrat. Für den geplanten Ausbau bis 2030 auf städtischen Gebäuden seien nach aktuellen Preisen Investitionen von 2,5 bis 3 Millionen Franken nötig. Aber die Stadt erwartet, dass die Preise für Solarpaneele tendenziell weiter sinken werden. Dazu der Stadtrat:

«Photovoltaikanlagen sind über die ganze Lebensdauer betrachtet in vielen Fällen bereits heute wirtschaftlich und liefern sogar einen kleinen Ertrag ab.»

Weil die Anpassung der energetischen Richtlinien nicht – wie bei Motionen eigentlich vorgeschrieben – in der Kompetenz des Gemeinderats liege, sondern der Stadtrat dafür verantwortlich sei, beantragt er dem Gemeinderat, die Motion abzuschreiben. Damit ist Gemeinderat Wolf grundsätzlich einverstanden. «Dietikon hat beträchtlichen Nachholbedarf», sagt er. Deshalb sei er erfreut, dass der Stadtrat nun bei der Photovoltaik vorwärts machen wolle.

In seiner Motion hatte er angekreidet, dass Dietikon noch nicht einmal zwei Prozent seines Potenzials für Solarstrom auf städtischen Dächern nutze. Mit der vom Stadtrat in Aussicht gestellten Entwicklung könnten in Dietikon in zehn Jahren etwa 20 Prozent ausgeschöpft und damit der Strombedarf von etwa 18'000 Menschen gedeckt werden, rechnet Wolf vor. «Wenn es danach mindestens im gleichen Tempo vorwärts geht, dann sind wir auf gutem Weg, bis 2050 das Ziel Netto-Null-Ausstoss zu erreichen», sagt er.

Am gleichen Tag wurde ein zweiter Vorstoss zu Photovoltaik eingereicht

Wolfs Motion ist nicht der einzige Vorstoss zum Thema Photovoltaik, der am 1. Oktober 2020 eingereicht worden war. Gleichentags hatte Gemeinderat Sven Johannsen (GLP) eine Interpellation mit ebenfalls 18 Mitunterzeichnenden eingereicht. Obwohl die beiden Gemeinderäte ihre Vorstösse gegenseitig unterzeichneten, sei das Timing Zufall gewesen, sagen sie. «Wir verfolgen unterschiedliche Herangehensweisen», erklärt Johannsen. Während Wolfs Motion auf die langfristige Strategie fokussiert, erkundigte sich Johannsen beim Stadtrat konkret nach fünf Dachflächen, auf denen Photovoltaikanlagen installiert werden könnten. Zudem hakte er nach, welche davon in den nächsten drei Jahren umgesetzt werden könnten. Dazu Johannsen:

«Ich finde es gut, das Thema sowohl kurzfristig und konkret wie auch langfristig und strategisch einzubringen.»

Die Stadt identifiziert in ihrer kürzlich erschienen Antwort das Alters- und Gesundheitszentrum Ruggacker, die Schulanlage und den Kindergarten Steinmürli, das Stadthaus sowie den Kindergarten Breiti als am besten geeignet für den Betrieb von Photovoltaikanlagen. Und stellt für die im Rahmen von Sanierungen möglichen Projekte eine Realisierung zwischen 2022 und 2027 in Aussicht. Für das Stadthaus sollen in Kürze Abklärungen zur Realisierbarkeit starten. Johannsen ist mit der stadträtlichen Antwort zufrieden, auch wenn nicht alle Projekte innert dreier Jahre umsetzbar seien: «Ich finde es realistisch, dass die Projekte mit dem Gebäuderenovationszyklus umgesetzt werden.»

Wie die Stadt Energie sparen will

Die Stadt Dietikon überprüft und optimiert die Energieeffizienz der meisten städtischen Gebäude regelmässig und kommuniziert die Ergebnisse jährlich im Geschäftsbericht. Dies schreibt der Stadtrat in seiner vor Kurzem veröffentlichten Antwort auf ein Postulat von Gemeinderat Andreas Wolf (Grüne) und 11 Mitunterzeichnenden. Gemäss dem Massnahmenprogramm der Energiestadt Dietikon seien pro Jahr zwei bis drei Betriebsoptimierungen in städtischen Liegenschaften vorgesehen. «Aktuell laufen beispielsweise Betriebsoptimierungen im Stadthaus, im Hallenbad Fondli, im Schulhaus Luberzen sowie in den Kindergärten Alemannenweg und Wolfsmatt», heisst es weiter. Vor Kurzem abgeschlossen wurden diejenigen in den Schulhäusem Zentral und Steinmürli.

Wolf hatte die Stadt gebeten, den Energieverbrauch städtischer Gebäude zu überprüfen, um die Effizienz zu erhöhen und somit auch Geld zu sparen. Zürich habe seit 2007 in überprüften Gebäuden den Energieverbrauch um über 20 Prozent reduziert und damit Energiekosten von 73 Millionen Franken eingespart. So hohe Einsparungen seien wegen der intensiver gewordenen Nutzung zahlreicher städtischer Gebäude und der bereits getroffenen Massnahmen nicht mehr realistisch, schreibt der Stadtrat.

«Im Schulhaus und Kindergarten Steinmürli konnten aber immerhin Einsparungen von über 10 Prozent erreicht werden.»

Der Stadtrat will die Energiestandards für Neu- und Umbauten von städtischen Gebäuden überarbeiten, um künftig eine möglichst energieeffiziente Bauweise sicherzustellen. (flo)