Bezirksgericht Dietikon: Freispruch nach Hundebiss an Hundekurs

Dietikon Bezirksgericht spricht Hundetrainerin nach Hundebiss frei – sie sagt, ein anderer Hund habe zugebissen Das Bezirksgericht Dietikon hat eine Hundelehrerin vom Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung freigesprochen: An ihrem Kurs war zwar eine Teilnehmerin verletzt worden, doch es blieb unklar, wessen Hund überhaupt zugebissen hatte. SDA/LiZ 18.08.2022, 16.03 Uhr

Mit einem Rottweiler-Biss an einem Hundekurs hat sich das Dietiker Bezirksgericht am Donnerstag beschäftigt. Symbolbild: Susann Basler

Der Vorfall, den das Bezirksgericht am Donnerstag verhandelte, ereignete sich an einem heissen Sommertag im Juli 2020 an der Limmat in Dietikon. Unbestritten ist dabei, dass eine Teilnehmerin eines Hundekurses zwei Bisswunden an ihrem rechten Oberschenkel davontrug.