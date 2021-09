Studio Dietikon: Gjuchquartier wünscht sich Treffpunkt und Fest

Dietikon «Wir sind das Ghetto der Stadt»: Gjuch-Bewohner wünschen sich einen Treffpunkt und ein lokales Fest Am Donnerstagabend machte das Studio Dietikon mit einem Quartierpicknick im Gjuch halt, um die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung aufzunehmen. Florian Schmitz 03.09.2021, 14.34 Uhr

Bewohnende des Gjuchquartiers tauschen sich mit Stadtplaner Severin Lüthy (rechts) aus – vor dem neuen Doppelkindergarten. Das markante Gebäude mit Kunst am Bau findet im Quartier Anklang. Florian Schmitz

«Früher hat die Stadtmusik auch mal zum Muttertag und 1. August bei uns im Quartier gespielt», erzählt eine Frau. Am Tisch sind sich alle einig, dass es schön wäre, wenn im Gjuchquartier mal wieder gemeinsam gefeiert werden könnte. Und dass ein neuer Treffpunkt für die Anwohnerinnen und Anwohner wertvoll wäre, um sich wieder vermehrt vor der Haustür zu treffen und auszutauschen.

«Damals hatten wir im Quartier noch einen Beck, eine Metzg und einen kleinen Tante-Emma-Laden», erinnert sich eine Anwohnerin. Und im ehemaligen Kindergarten war ein Quartiercafé untergebracht. Heute treffe man sich vor allem im Stadtzentrum, fährt sie fort. Der Dietiker Stadtplaner Severin Lüthy hört den angeregten Diskussionen interessiert zu und fragt immer wieder nach oder erklärt.

Am sogenannten Quartierpicknick servierte das Studio Dietikon auch Pide und Kuchen. Florian Schmitz

Wünsche direkt auf die Tischdecke schreiben

Auslöser für den Austausch über die Quartierbedürfnisse ist das Studio Dietikon. Im Rahmen des Stadtentwicklungsdialogs besuchte es am Donnerstagabend das Gjuchquartier. Das sogenannte Quartierpicknick vor dem neu eröffneten Doppelkindergarten auf der Lozziwiese hatte zum Ziel, den Puls der lokalen Bevölkerung zu fühlen. Dazu werden Pide, Tee und Dietiker Cider gereicht. Die Papiertischdecke auf den aufgestellten Klapptischen dient gleichzeitig als Schreibunterlage für Notizen und Wünsche.

Mittlerweile würden viel weniger Kinder im Quartier wohnen, weil viele über die Jahre als Erwachsene weggezogen seien, sagt eine Frau. «Wir kannten uns auch, weil die Kinder gemeinsam zur Schule gingen.» Deshalb verstehe er den Wunsch nach einem Treffpunkt gut, sagt Lüthy. Ein Vorschlag, den die Stadt interessant findet, ist das Aufstellen einer öffentlichen Quartierkaffeemaschine mit Sitzgelegenheiten. «Die Idee dahinter ist, einen Grund zum Vorbeigehen zu haben, weil man spontan andere Menschen treffen kann.»

Der neue Kindergarten kommt als Wahrzeichen gut an

Eine Anwohnerin wünscht sich, dass eine solche Kaffeemaschine auf dem Platz vor dem neuen Kindergarten aufgestellt werde, denn dieser habe als neuer Treffpunkt viel Potenzial. «Der Doppelkindergarten ist ganz toll geworden», ergänzt ein Mann und erhält viel nickende Zustimmung. Auch die Pfaukunst am Bau von Maja Hürst kommt bei den Anwesenden gut an. Der markante, moderne Bau belebe das Quartier und helfe, das eher schlechte Image des Quartiers aufzupolieren. «Wir sind das Ghetto der Stadt», drückt eine Frau die am Tisch herrschende Gefühlslage aus.

Gut 20 Personen sind am Donnerstagabend erschienen, um sich auszutauschen und ihre Anliegen kundzutun. Florian Schmitz

Das Quartier werde von der Stadt zu wenig geschätzt, fährt sie fort und kreidet die fehlende städtische Präsenz und fehlende Feste an. «Da seid ihr nicht alleine», sagt Lüthy. Auch im Quartier Luberzen auf der anderen Stadtseite hätten viele das Gefühl, dass sich in der Stadt zu viel aufs Zentrum konzentriere.

Neben dem immer wieder geäusserten Bedürfnis nach einem Treffpunkt wurden unter den gut 20 Anwesenden unter anderem auch die für einige unbefriedigende Parkplatzsituation und der temporäre Durchgangsverkehr wegen der Limmattalbahnbaustelle diskutiert. Die am Abend gewonnenen Erkenntnisse und Bedürfnisse werden nun vom Studio Dietikon ausgewertet und verarbeitet. Vielleicht könne im Herbst oder Frühling bereits etwas umgesetzt werden für das Quartier, sagt Lüthy. Denn es sei wichtig, dass etwas passiere und nicht nur geredet werde, damit die Menschen merken, dass ihre Anliegen auch wirklich ernst genommen werden.

Der Rollschuhplatz unter der Autobahn soll innerhalb der nächsten Wochen temporär aufgewertet werden. Florian Schmitz