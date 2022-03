Dietikon: Wie der Stadtrat den Velo- und Fussverkehr fördert

Dietikon Bessere Signalisationen und Verbindung in die Silbern: So setzt sich der Stadtrat für Velofahrer und Fussgänger ein Die Stadt Dietikon hat sich verpflichtet, den Velo- und Fussverkehr bis 2030 mit zwei Millionen Franken zu fördern. Nun hat der Stadtrat zu den laufenden Bemühungen Bericht erstattet. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Obwohl die Schönenwerdkreuzung an der Grenze zu Schlieren und Urdorf erst 2018 erneuert wurde, ist die Situation für Velos und Fussgänger alles andere als optimal. Deshalb will der Stadtrat beim kantonalen Tiefbauamt, dass für die Strasse zuständig ist, weiter für Verbesserungen kämpfen. Celia Büchi

Im Mai 2019 bewilligte der Gemeinderat zwei Millionen Franken, um bis 2030 den Velo- und Fussverkehr in Dietikon zu fördern. Der vom Stadtrat beantragte Kredit war eine Reaktion auf die Velo-Initiative der Grünen, die daraufhin zurückgezogen wurde. Obwohl der Stadtrat damals auch jährliche Reportings ankündigte, wurde lange nichts mehr kommuniziert. Als die Grünen an der Budgetsitzung im Dezember 2021 für 2022 mit Erfolg zusätzliche 50'000 Franken für den Fuss- und Veloverkehr beantragten, sagte Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP), die Stadt habe in den letzten Jahren bereits viel unternommen und wolle künftig mehr Transparenz schaffen.

Nun liegt der erste Zwischenbericht zur «Förderung des Fuss- und Veloverkehrs in der Stadt Dietikon» vor. Darin dokumentiert der Stadtrat einerseits, was im vergangenen Jahr alles für den Langsamverkehr unternommen wurde und gibt andererseits einen Ausblick in die Pläne bis 2030.

«Wir wollen aufzeigen, dass die Stadt hintergründig an vielen Orten aktiv ist»,

erklärt Stadtplaner Severin Lüthy. Problematische Stellen finden sich laut ihm insbesondere im Zusammenhang mit dem übergeordneten Netz und betreffen folglich häufig auch Kantonsstrassen. Oft sei deshalb nicht die Stadt selbst Projektträger, sondern müsse beim kantonalen Tiefbauamt für die Interessen von Velofahrern und Fussgängern kämpfen. Auf den Quartierstrassen, die gemäss dem kommunalen Richtplan flächendeckend zu 30er-Zonen werden sollen, brauche es hingegen weniger zusätzliche Veloinfrastruktur, sondern vor allem kleinere Optimierungen und eine gute Signalisation, sagt Lüthy.

Die «Limmattaler Zeitung» liefert die Übersicht, welche Projekte und Massnahmen bereits auf der Strasse sichtbar sind oder zumindest konkret beschlossen wurden und welche erst als Ideen oder Konzepte auf dem Papier bestehen.

Mit dem Bau der Limmattalbahn, im Bild die Intensivbaustelle im Sommer 2021, wurde auch die Veloinfrastruktur entlang der Hauptachse aufgewertet. Nur auf dem Abschnitt Löwenzentrum (rechts im Bild) bis Kronenareal sei dies laut Stadtrat wegen der engen Platzverhältnisse nicht möglich gewesen. Archivbild: Severin Bigler

Auf der Strasse

Im neunseitigen Bericht verweist der Stadtrat darauf, dass im Rahmen des Limmattalbahnbaus auf der zentralen Achse entlang der Gleise die Veloinfrastruktur dank durchgehender, 1,5 Meter breiter Velostreifen verbessert wird und sämtliche Fussgängerquerungen und Haltestellen behindertengerecht ausgestaltet werden. Nur auf dem Zentrumsabschnitt zwischen Löwenzentrum und Kronenareal seien die Platzverhältnisse für eine eigene Velospur zu eng, heisst es weiter.

Der Abschnitt der Zürcherstrasse, auf dem die Limmattalbahn wegen des Schlenkers über den Bahnhof nicht verkehren wird, wird bis Sommer 2022 erneuert und aufgewertet. Virginia Kamm

Auf dem bahnlosen Abschnitt der Zürcherstrasse im Zentrum, der bis Sommer 2022 erneuert und umgestaltet wird, habe der Stadtrat beim Kanton für ein breiteres Trottoir und eine bessere Veloinfrastruktur gekämpft. Auf Quartierstrassen verbessere auch die Einführung von Tempo-30-Zonen die Situation für Fussgänger und Velofahrer. Dabei verweist der Stadtrat auf die im Herbst 2021 beschlossene und neu umgesetzte 30er-Zone im Quartier Neumatt beim Bezirksgebäude.

Bereits beschlossen hat der Stadtrat zudem, die Velosignalisation auf Stadtgebiet gesamtheitlich zu überarbeiten. «Ziel ist eine einheitliche, nachvollziehbare und zweckmässige Wegweisung zu erstellen und auch die Zuständigkeiten und den Unterhalt zu regeln», schreibt der Stadtrat dazu. Das bereits erstellte Signalisationskonzept soll schrittweise in diesem und nächstem Jahr umgesetzt werden.

Die Velosignalisation soll auf dem gesamten Stadtgebiet vereinheitlicht werden. Florian Schmitz

Auf dem Papier

Eine der wichtigsten Velonetzlücken sei die Erschliessung des Industriegebiets Silbern, schreibt der Stadtrat. Auf Basis einer durchgeführten Machbarkeitsstudie will die Stadt entlang der Bahngleise eine durchgehende Route vom Bahnhof zum Kreisel Viaduktstrasse vorantreiben. Zudem seien verschiedene Varianten zur Verbesserung der Veloinfrastruktur geprüft worden. Die Erkenntnisse aus der Machbarkeitsstudie sollen auch in das lokale Gesamtverkehrskonzept Silbern fliessen, das zurzeit erarbeitet wird.

Der Spanisch-Brötli-Bahn-Weg führt über die Überlandstrasse und verbindet den Bahnhof Dietikon mit dem Quartier Limmatfeld. Die Veloroute soll entlang der Gleise weiter Richtung Silbern ausgebaut werden. Florian Schmitz

Entlang der Bahngleise soll dereinst auch die geplante kantonale Veloschnellroute durch die Silbern führen. Aber derzeit laufen laut Stadt Abklärungen für eine temporäre Linienführung von Schlieren aus über die Überlandstrasse durch das Niderfeld, wo die Route auf einem Eigentrassee entlang des geplanten Parks führen soll. Insgesamt soll im frühestens ab 2028 entstehenden Stadtteil ein dichtes Fuss- und Velowegnetz entstehen.

Bei der ebenfalls frühestens ab 2028 anstehenden Neugestaltung des Bahnhofareals sollen die Bedürfnisse des Langsamverkehrs auch miteinbezogen werden. «Die Umsteigebeziehungen zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln, aber auch die Durchlässigkeit des Gebiets für den Fuss- und Veloverkehr sind von zentraler Bedeutung», schreibt der Stadtrat. Im bestehenden Bahnhofsgebäude sollen rund 300 Veloabstellplätze entstehen, die das heutige Velohaus ersetzen.

In Zusammenhang mit der Limmattalbahn wird auch die zu den flankierenden Massnahmen gehörende und 2018 erneuerte Schönenwerdkreuzung erwähnt. «Die Zusammenarbeit mit dem Kanton war sehr schwierig und die Schönenwerdkreuzung weist auch nach der Realisierung betreffend den Veloverkehr weiterhin verschiedene Verbesserungspotenziale auf», schreibt der Stadtrat. Deshalb setze die Stadt sich beim Kanton weiterhin für Optimierungen für den Veloverkehr ein.

Die Gleise der Limmattalbahn durch den frühestens ab 2028 entstehenden Stadtteil Niderfeld sind bereits verlegt. Auch die geplante Veloschnellroute soll zunächst temporär durch das Niderfeld führen. Später soll sie dann auf die andere Seite der SBB-Gleise, also in die Silbern, verlegt werden. Archivbild: Severin Bigler

Bis Ende 2022 oder Anfang 2023 will der Stadtrat auf Anfrage der Stadt Zürich entscheiden, ob er sich künftig an deren Veloverleihsystem beteiligen will. Eine gemeinsame Submission für einen neuen Anbieter des «ZüriVelo 2.0» könne dank des grossen Einzugsgebiets zu attraktiveren Angeboten führen, schreibt der Stadtrat. Bisherige Abklärungen in diese Richtung hätten nämlich ergeben, dass so ein Veloverleih viel zu teuer sei für den erwarteten Nutzen.

Und nicht zuletzt verweist der Stadtrat auch auf den erneuerten, kommunalen Richtplan, der dem Fuss- und Veloverkehr planerisch mehr Gewicht verleihen soll. Nachdem der Gemeinderat den Entwurf im Februar absegnete, erwartet die Stadt noch dieses Jahr die Genehmigung der Baudirektion.

