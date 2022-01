Genossenschaft Ortoloco kauft Fondlihof in Dietikon

Dietikon Besitzerwechsel im Fondli: Die Genossenschaft Ortoloco kauft den Biohof Auf dem Dietiker Fondlihof setzt man bereits seit über zwölf Jahren auf solidarische Landwirtschaft. Nun hat die Kooperative Ortoloco den Hof ganz von Besitzer Samuel Spahn übernommen. Für den Kauf haben alle Mitglieder zusammengelegt. Mara Aliotta Jetzt kommentieren 10.01.2022, 16.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Glückliche Gesichter beim Ernten auf dem Fondlihof im Frühling 2021. Chris Iseli

Anfang 2018 hat Samuel Spahn den Fondlihof in Dietikon an eine Gruppe junger Bauersleute zur Bewirtschaftung übergeben. Ende Dezember 2021 hat der Betrieb nun definitiv seinen Besitzer gewechselt, wie es in einer Mitteilung heisst. Neue Eigentümerin ist die 2009 gegründete Hofkooperative Ortoloco, die seit über einem Jahrzehnt im Fondli solidarische Landwirtschaft betreibt. Das bedeutet, dass sich Konsumierende und Produzierende zusammenschliessen und sich die Verantwortung für den Betrieb teilen.