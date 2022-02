Brache im Dietiker Limmatfeld soll endlich aufgewertet werden

Dietikon Beschwerden von Anwohnern und Gewerbe: Brache im Limmatfeld soll endlich aufgewertet werden Seit Jahren befindet sich im Dietiker Limmatfeld zwischen den Bahngleisen und der Grünaustrasse eine unansehnliche Brache. FDP-Gemeinderat und Quartiervereinspräsident Peter Metzinger will, dass die Stadt sich für eine Bepflanzung und Aufwertung einsetzt. Die SBB wollen das Gelände als Reservezone freihalten. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 21.02.2022, 17.12 Uhr

Die SBB wollen das Gelände planieren und eingezäunt lassen, wie es auf Anfrage heisst. Weitere Pläne bestehen aktuell keine. Mara Aliotta

2019 wurde am Limmatkanal die letzte Siedlung fertiggestellt im jüngsten Stadtteil Dietikons, dem Limmatfeld. Trotzdem haben die Wohnungen auf der Rückseite der beiden grossen Blockrandbauten, die an den bereits 2012 eingeweihten Rapidplatz grenzen, seit vielen Jahren Aussicht auf eine unansehnliche Brache.

«Ich höre immer wieder von Anwohnern, dass es aussieht wie eine permanente Baustelle. Auch das dort ansässige Gewerbe beschwert sich»,

sagt Peter Metzinger, FDP-Gemeinderat und Präsident des Quartiervereins Limmatfeld über das Areal zwischen der Grünaustrasse und den Bahngleisen. Das unaufgeräumte Gelände wirke teilweise fast wie eine Müllhalde und mache das Ortsbild kaputt. Das senke zudem die Hemmschwelle, sich selbst unordentlich zu verhalten, befürchtet er.

Stadt befürwortete 2017 eine Bepflanzung

Das Thema ist nicht neu: Bereits 2017 wollte Metzingers FDP-Gemeinderatskollege Michael Segrada in einer Kleinen Anfrage von der Stadt wissen, was diese unternehmen könne, um den Ort attraktiver zu gestalten. In seiner Antwort schrieb der Stadtrat damals, dass eine Bepflanzung des Areals zu begrüssen und eine Hecke wünschenswert wäre. Er wies aber auch darauf hin, dass das Grundstück den SBB gehört. Die Stadt könne sich vorstellen, die Bepflanzung und den Unterhalt zu übernehmen, die entstehenden Kosten müssten aber die SBB tragen, schrieb der Stadtrat weiter. Eine Realisierung könne deshalb erst nach erfolgreichen Verhandlungen mit den SBB erfolgen.

Passiert ist seither nichts. Deshalb hat Metzinger nun eine Interpellation eingereicht. Er will wissen, was aus der Idee von vor knapp fünf Jahren geworden ist. «Mittlerweile ist noch hinzugekommen, dass die SBB dieses Gelände als Freiluft-Lager nutzen, was die Attraktivität noch weiter mindert und zunehmend zu Beschwerden seitens Bewohner und Gewerbe führt», schreibt er in seinem Vorstoss.

Zumindest die Zeiten als Materiallager dürften nun vorbei sein: Das Gelände sei als Installationsplatz für die kürzlich neu eröffnete Personenunterführung am Bahnhof genutzt worden, heisst es bei den SBB auf Anfrage.

«Das Gelände wird nun noch planiert und mit der heutigen Einzäunung belassen, da es sich um die letzte Reservezone in der Umgebung für allfällige kommende Projekte handelt.»

Metzinger hofft weiter auf eine Aufwertung: «Die Stadt muss die SBB immer wieder darauf aufmerksam machen, bis sich etwas ändert.»

Genügend Grünraum beim SBB-Grossbauprojekt?

In seiner Interpellation blickt der FDP-Gemeinderat auch auf die andere Seite der Gleise. Dort stehen grosse Umwälzungen bevor: Nicht nur soll der heutige Bushof auf zwei Businseln verlegt werden, um Platz zu machen für einen verkehrsberuhigten Stadtplatz. Auf dem P+R-Areal planen die SBB den Bau von 200 Wohnungen und Büroflächen. Gemäss einer von der Stadt und den SBB in Auftrag gegebenen Studie hiess es Ende 2020, dass eine Realisierung zwischen 2028 und 2031 denkbar sei.

Viele Bäume statt Busse: So könnte es am Bahnhof Dietikon dereinst aussehen. Visualisierung: zvg

Metzinger will angesichts dieses Grossbauprojekts wissen, ob die Stadt mit den SBB auch über die Gestaltung diskutiert und inwiefern sie die Entwicklung dieses wichtigen Areals mitgestalten kann. «Die Stadt muss auf ein gutes Stadtbild achten», sagt er. Die Brache im Limmatfeld zeige, dass man die SBB ein wenig führen muss. Immerhin gehe es bei diesem Projekt am Bahnhof auch um den ersten Eindruck, den Besucher von Dietikon bekommen.

