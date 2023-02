Dietikon Beschuldigter rechnete mit Gefängnis, bekam aber nur eine Geldstrafe aufgebrummt Ein 37-jähriger Dietiker wurde wegen gewerbsmässiger Geldwäscherei verurteilt – und kam mit einem blauen Auge davon. Martin Rupf Jetzt kommentieren 28.02.2023, 05.00 Uhr

Ein Dietiker musste sich vor dem Bezirksgericht verantworten, weil er hohe Summen aus Kreditbetrügereien gewaschen hat. Themenbild: Walter Schwager

Gewerbsmässige Geldwäscherei: Für dieses Delikt musste sich ein Mann letzte Woche vor dem Dietiker Bezirksgericht verantworten. «Gewerbsmässige Geldwäscherei» tönt nach organisiertem Verbrechen und mafiösen Strukturen. Doch der 36-jährige Dietiker, der den Gerichtssaal betrat, entsprach so gar nicht dem Bild des umtriebigen, mit allen Wassern gewaschenen Kriminellen.

Im Gegenteil: Begleitet von seinem amtlichen Verteidiger nahm Blerim (Name von der Redaktion geändert) eher schüchtern vor Richter Dominik Valsangiacomo Platz. Weil Blerim geständig war, konnte die Verhandlung im abgekürzten Verfahren abgehalten werden.

Geschädigte zahlten Postgebühr, erhielten aber nie einen Kredit

Blerim hatte zwischen August 2017 und Februar 2018 «mehrfach eine Handlung vorgenommen, die geeignet war, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er wusste oder annehmen musste, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrührten», ist der Anklageschrift zu entnehmen.

Konkret soll Blerim – er war damals alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer einer Firma in Dietikon – in dieser Zeitspanne auf seine Firmenkonten insgesamt 83’693 Euro plus 6270 Franken empfangen haben. Überwiesen wurden diese Beträge von der Deutschen Post.

Das war kein Zufall, stammten diese Beträge doch allesamt aus einem Kreditvermittlungsbetrug, der von drei Mitbeschuldigten aus Deutschland begangen wurde. Rund 350 Geschädigte wurden in Deutschland Opfer dieser Betrügereien. Die Masche: Mit Scheinfirmen wurde im Internet die Auszahlung von Krediten angeboten. Hatten sich dann Interessenten gemeldet, wurde den Geschädigten von den Mitbeschuldigten die Kreditunterlagen per Postnachnahme zugestellt.

Bei einer Postnachnahme erhalten Empfänger die Sendung erst nach Zahlung der Nachnahmegebühr. Im Fall der Geschädigten betrug diese Gebühr laut Anklageschrift zwischen 208 und 958 Euro. Einen Kredit erhielten die Geschädigten selbstredend nie.

Die eingezahlten Gebühren transferierten die Mitbeschuldigten in der Folge auf Blerims Euro-Firmenkonten. Blerim wiederum transferierte dann total 84’000 Euro auf sein Schweizer-Franken-Firmenkonto und hob von diesem Konto danach an diversen Bankomaten rund 103’000 Franken ab. Rund 50’000 Franken übergab Blerim dann in Form von Bargeld einem der drei Mitbeschuldigten. Weitere 32’000 Franken überwies sich Blerim auf sein privates Konto. Die Hälfte dieses Betrags leitete er dann auf das Konto des Mitbeschuldigten. Über den Restbetrag von 37’000 Franken verfügte Blerim laut Anklageschrift frei und verwendete diesen zur, zumindest teilweisen, Deckung seines Lebensunterhalts.

Ohne Geständnis wäre wohl eine bedingte Freiheitsstrafe fällig gewesen

Für die Staatsanwaltschaft war klar: Der Beschuldigte musste aufgrund der gesamten Umstände zumindest annehmen, dass das von der Deutschen Post auf seine Firmen-Konten überwiesene Geld aus einem Verbrechen stammen könnte. Blerim respektive sein Verteidiger sahen wohl ein, dass der Sachverhalt so klar ist, dass es nicht viel abzustreiten gab.

Ob Blerim die Gründe für seine Tat schildern wolle, fragte der Richter. «Nein», so die knappe Antwort. Ob er mit dem Urteilsvorschlag einverstanden sei und ob er kurz in eigenen Worten sagen könne, welche Strafe ihn erwarte, wollte der Richter wissen. Ja, er sei damit einverstanden, dass er eine bedingte sechsmonatige Freiheitsstrafe erhalte, sagte Blerim. Der Richter schaute kurz verdutzt und präzisierte dann: «Nein, beantragt ist eine Geldstrafe, die aber bedingt aufgeschoben wird.» Blerim nahm diese Korrektur ohne sichtliche Regung zur Kenntnis.

Nach kurzer Beratung sprach das Gericht Blerim wegen gewerbsmässiger Geldwäscherei schuldig und brummte ihm bei einer Probezeit von zwei Jahren eine bedingte Geldstrafe von 8100 Franken auf. Richter Valsangiacomo gab dem Verurteilten insofern recht, «als dass wir es dank ihres Geständnisses bei einer Geldstrafe belassen konnten».

Ganz gratis kam Blerim dann doch nicht aus der Sache. Die Gerichtskosten von total 4000 Franken muss er selbst berappen. Das sollte ihm aber nicht schwerfallen, falls er von seinen 37’000 Franken noch etwas übrig haben sollte. Die Kosten des amtlichen Verteidigers in Höhe von 8700 Franken werden derweil vom Steuerzahler berappt.

