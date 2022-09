Bernhard Schmidt startet nächste Niderfeld-Initiative

Dietikon Bernhard Schmidt startet die nächste Niderfeld-Initiative – er will die Zeit zurückdrehen Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr lanciert Bernhard Schmidt eine Initiative zum Niderfeld. Er will verhindern, dass auf dem Entwicklungsgebiet ab 2028 ein neues Stadtquartier entsteht. David Egger 07.09.2022, 20.30 Uhr

Das Niderfeld in einer Luftaufnahme aus dem Sommer 2021. In der Mitte ist die damals noch unvollendete Haltestelle Niderfeld der Limmattalbahn zu erkennen. Severin Bigler

Bernhard Schmidt will die Zeit zurückdrehen. «Die Einzonung des Niderfelds mit Beschluss vom 8. Juni 2008 ist rückgängig zu machen. Die alte kommunale Bau- und Zonenordnung ist wieder in Kraft zu setzen», fordert eine Initiative, die er am Mittwoch bei der Stadt Dietikon zur formellen Vorprüfung eingereicht hat. Für diese hat der Stadtrat einen Monat Zeit. Erst danach wird die Sammlung von Unterschriften starten können. 500 sind nötig, um eine Initiative einzureichen.