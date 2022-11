Dietikon Beide Seiten wollen ein Zeichen setzen: Ernst Joss und Sophie Winkler-Payot debattieren über die Abstimmung zum Gestaltungsplan Lägernstrasse Kurz vor der Abstimmung: AL-Gemeinderat Ernst Joss bekämpft den Gestaltungsplan Lägernstrasse und warnt vor einem grossen Wohnraumproblem in Dietikon. GLP-Gemeinderätin Sophie Winkler-Payot setzt sich als Co-Präsidentin des Ja-Komitees für das Bauprojekt der Swiss Life ein und ist überzeugt, dass die Stadt beim Projekt einen guten Deal ausgehandelt hat. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 09.11.2022, 17.53 Uhr

AL-Gemeinderat Ernst Joss ist überzeugt, dass die Swiss Life auf die Forderungen der Referendumsführer eingehen würde. Das stellt GLP-Gemeinderätin Sophie Winkler-Payot in Frage. Bild: Sandra Ardizzone

Ernst Joss, Sie haben im Gemeinderat gegen den privaten Gestaltungsplan Lägernstrasse gestimmt und das Referendum gegen dessen Genehmigung ergriffen. Was waren die wichtigsten Gründe für diesen Entscheid?

Ernst Joss: In Dietikon steigen die Wohnungspreise enorm an. Diese Entwicklung zieht sich im Sog von Zürich West durchs ganze Limmattal und führt zusammen mit dem Bau der Limmattalbahn zu einer enormen Bodenpreissteigerung und somit auch zu viel höheren Mieten. Jetzt haben wir einen Gestaltungsplan, der eine namhafte Mehrausnutzung ermöglicht. Wir wollen, dass die Hälfte dieser Mehrausnutzung durch günstigen Wohnungsbau abgedeckt wird. In Dietikon werden noch mehrere ähnliche Gestaltungspläne auf uns zukommen, bei denen es auch um eine Mehrausnutzung gehen wird. Das ist jetzt ein erstes Projekt, bei dem wir das Zeichen setzen müssen, dass ein Teil der Mehrausnutzung nach dem Prinzip der Kostenmiete angeboten werden muss.

Sophie Winkler-Payot, Sie engagieren sich als Co-Präsidentin des Ja-Komitees für die Annahme des Gestaltungsplans. Was war für Sie ausschlaggebend, dass Sie sich aktiv für den Gestaltungsplan einsetzen?

Sophie Winkler-Payot: Wir wollen auch von unserer Seite ein Zeichen setzen und laut sagen, dass wir wirklich an dieses Projekt glauben. Ich sitze mit Markus Erni (Anmerkung der Redaktion: SVP-Gemeinderat Erni ist ebenfalls Co-Präsident des Ja-Komitees) zusammen in der Geschäftsprüfungskommission, wo wir das Projekt ganz genau angeschaut und hinterfragt haben. Dabei haben wir der Stadt, der Bauherrin Swiss Life und zum Teil auch der Bevölkerung viele Fragen gestellt. Zusätzlich finde ich es gut, dass das Projekt vorsieht, verschiedene Gesellschaftsschichten und Bevölkerungsgruppen zu durchmischen. Und nicht zuletzt hat auch der Gemeinderat klar Ja gesagt zum Gestaltungsplan.

Herr Joss, hat der Gestaltungsplan aus Ihrer Sicht auch gute Seiten?

Ernst Joss: Das Referendum geht nicht gegen das Projekt an sich und ich sage nicht, dass das Projekt schlecht ist. Es geht darum, dass wir einen Teil günstigere Wohnungen fordern. Aber wir können ja keine Änderungen am Gestaltungsplan vornehmen, sondern nur Ja oder Nein sagen. Ich finde, die Stadt hätte mehr aushandeln sollen. Zum Beispiel ist der Minergie-P-Baustandard Teil des verhandelten Mehrwerts, obwohl dieser bei Gestaltungsplänen ohnehin eingehalten werden muss und normalerweise nicht einfach über den Mehrwert finanziert wird. Der Baustandard ist ja eine Wertsteigerung der eigenen Liegenschaften. In einem neuen Anlauf könnte man den jetzigen Gestaltungsplan im Prinzip mit einigen Verbesserungen neu aushandeln.

Zur Person Sophie Winkler-Payot GLP-Gemeinderätin Sophie Winkler-Payot präsidiert zusammen mit Markus Erni (SVP) das Ja-Komitee für den Gestaltungsplan Lägernstrasse. Dieses wurde gemeinsam von EVP, FDP, GLP, Mitte und SVP gegründet. (flo)

Frau Winkler-Payot, wieso ist das Ja-Komitee vom Gestaltungsplan überzeugt?

Sophie Winkler-Payot: Es ist ein guter Deal für ganz Dietikon. Beim Projekt wurde geschaut, dass ein vielfältiger Wohnungsmix gebaut wird. Für die Allgemeinheit entstehen unter anderem ein neuer Fuss- und Veloweg sowie ein neuer Quartierplatz, der Begegnungsmöglichkeiten im Aussenraum schafft. Natürlich hätte man noch einen höheren Nachhaltigkeitsstandard fordern können. Aber die Stadt hat mit der Swiss Life einen guten Vertrag ausgehandelt. Und angesichts der Erneuerungsbedürftigkeit braucht die Stadt mehr moderne und energieeffizientere Bauten.

Herr Joss, im Gemeinderat hatte Ihr Widerstand keine Chance und der Gestaltungsplan wurde mit 20 zu 2 Stimmen bei 7 Enthaltungen angenommen. Sehen Sie der Abstimmung trotzdem optimistisch entgegen?

Ernst Joss: Manchmal liegt der Gemeinderat etwas neben der Bevölkerung. Gegen die Einzonung des Niderfelds waren im Gemeinderat nur die AL und die Grünen und es gab nur drei Gegenstimmen. Trotzdem stimmten 48 Prozent an der Urne dagegen. Deshalb bin ich optimistisch, nachdem nun auch die SP nach der Enthaltung im Gemeinderat die Nein-Parole beschlossen hat.

Das Ja-Komitee wurde von der Mehrheit der Gemeinderatsparteien ins Leben gerufen und auch die Grünen sind für den Gestaltungsplan. Ist das Ja-Komitee zuversichtlich, die Mehrheit der Bevölkerung zu vertreten?

Sophie Winkler-Payot: Ja, wir sind optimistisch, dass der Gestaltungsplan angenommen wird.

Zur Person Ernst Joss AL-Gemeinderat Ernst Joss setzt sich als Teil der Referendumsführer gegen den Gestaltungsplan Lägernstrasse ein und war einer von zwei Ratsmitgliedern, die im Gemeinderat gegen die Genehmigung stimmten. (flo)

Den Referendumsführern geht es auch darum, die bauliche Erneuerung insgesamt in möglichst soziale Bahnen zu lenken. Werden aus Ihrer Sicht bereits jetzt viele Menschen mit kleinem Budget verdrängt und hat Dietikon ein akutes Wohnraumproblem oder steuert Dietikon erst auf dieses Problem zu?

Ernst Joss: Das Problem existiert heute bereits. Es ist kein Zufall, dass zum Thema auch eine Volksinitiative lanciert wurde. Für eine gewisse Bevölkerungsschicht ist es schwierig, noch etwas Passendes zu finden. Die Sozialhilfeempfänger sind dabei nicht das Hauptproblem, sie erhalten bei der Miete Unterstützung. In Dietikon leben viele Menschen, die ihr ganzes Leben lang hart gearbeitet, aber nie hohe Löhne bezogen haben. Sie können sich keine allzu teuren Mieten leisten. Wir müssen einen gewissen Anteil an Wohnungen in der Stadt haben, die auch für sie erschwinglich sind.

Frau Winkler-Payot, wie schätzen Sie diesbezüglich die aktuelle Entwicklung in Dietikon ein?

Sophie Winkler-Payot: Es ist eine Realität, dass wir in Dietikon eine der höchsten Altbauanteile im ganzen Kanton haben. Wir stehen vor der Herausforderung, dass diese Siedlungen aus den 1950er- oder 1960er-Jahren irgendwann erneuert werden müssen. Natürlich ist es eine gewisse Kehrtwende für Menschen, die bis jetzt sehr tiefe Mieten bezahlt haben und es kann sein, dass einzelne Menschen in der Stadt keine Wohnung mehr in ihrem Sinn finden werden. Aber in Dietikon sind die Mieten immer noch günstiger als in Schlieren und es gibt viele bezahlbare Wohnungen.

Ernst Joss: Alteingesessene Leute werden immer mehr aus Dietikon vertrieben werden. Das fängt in der Stadt Zürich an und viele werden immer weiter vertrieben. Es darf nicht sein, dass sie zum Schluss im Aargau landen.

Winkler-Payot: Ich bin einverstanden, wir müssen den Senioren Sorge tragen. Das Umfeld ist für sie sehr wichtig. Aber ich sehe es nicht so, dass Menschen aus der Stadt vertrieben werden. Ich glaube, es ist nicht der richtige Hebel für dieses Problem, das Projekt verhindern zu wollen.

Ernst Joss: Wir wollen es nicht verhindern, sondern abändern, damit wir ein besseres bekommen.

Sophie Winkler-Payot: Auch wenn an der Lägernstrasse 15 oder 16 Wohnungen zur Kostenmiete angeboten würden, könnten sich viele betroffene Senioren diese im Neubau wohl nicht leisten. Unsere Überlegungen müssen diesbezüglich weiter gehen.

Die geplante Neubausiedlung auf Höhe der Haltestelle Oetwilerstrasse soll bestehende Gebäude aus den 1950er-Jahren ersetzen (rechts). Bild: Florian Schmitz

Wie es zur Abstimmung über den Gestaltungsplan kam Die Swiss Life plant an der Lägernstrasse – zwischen Badenerstrasse und Schulhaus Steinmürli – eine Siedlung mit acht neuen Wohnbauten und 175 Wohnungen. Sie sollen bestehende Gebäude von 1954 ersetzen. Dank des privaten Gestaltungsplanes erhöht sich die maximal erlaubte Geschossfläche um 36,5 Prozent von 17'500 auf 23'900 Quadratmeter. Im Gegenzug hat die Swiss Life sich gemäss dem Vertrag mit der Stadt dazu verpflichtet, im Minergie-P-Eco-Standard zu bauen, einen Quartierplatz ­sowie einen Fuss- und Veloweg für die Allgemeinheit zu erstellen, eine Veloabstellanlage zu errichten und Werkleitungen zu verlegen und zu erneuern.



Nachdem der Gestaltungsplan vom Dietiker Gemeinderat mit 20 zu 2 Stimmen bei 7 Enthaltungen genehmigt wurde, ergriff ein Komitee das Referendum. Die Referendumsführer um die Gemeinderäte Ernst Joss (AL) und Max Bodenmann (Gamfs) sowie den Wachstumskritiker Bernhard Schmidt fordern, den Gestaltungsplan abzulehnen und neu zu verhandeln. Ihr Ziel: Die Hälfte der erlaubten Mehrausnutzung nach dem Prinzip der Kostenmiete vorzuschreiben. Das bedeutet, dass der Mietzins sich nach den Kosten des Vermieters inklusive Hypothekarzins richten muss und nicht gewinnorientiert sein darf. Im Vorfeld der Abstimmung über den Gestaltungsplan gründeten die Gemeinderatsfraktionen von EVP, FDP, GLP, Mitte und SVP gemeinsam ein Ja-Komitee, das von Sophie Winkler-Payot (GLP) und Markus Erni (SVP) präsidiert wird. Mit Beat Hess ist auch ein Grüner im Komitee für den Gestaltungsplan vertreten. Neben EVP, FDP, GLP, Mitte und SVP empfehlen die Grünen Dietikon ein Ja an der Urne. Abgesehen von AL und Gamfa, die im Referendumskomitee vertreten sind, hat die SP die Nein-Parole beschlossen. (flo)

Herr Joss, Sie sind anderer Meinung?

Ernst Joss: Bei der Kostenmiete geht es darum, dass mehr Leute sich Wohnungen leisten können, die sie sich sonst nicht leisten könnten. Es geht auch um junge Familien. Die betroffenen älteren Leute und die jungen Familien müssen weiter in Dietikon wohnen können und bezahlbaren Wohnraum finden. Das ist eines der wesentlichen Probleme in Dietikon. Mir hat mal jemand gesagt: «Dietikon ist gebaut.» Da antwortete ich: «Passen Sie auf, Dietikon wird gerade neu gebaut.»

Sophie Winkler-Payot: Ich bin immer noch nicht überzeugt, dass für die Leute, die wirklich Bedarf haben, 15 Wohnungen zur Kostenmiete an der Lägernstrasse etwas bringen würden. Kostenmiete bedeutet übrigens nicht automatisch günstig. Bei der Genossenschaftssiedlung in der Lachen, die gerade neu gebaut wird, werden die Mieten auch mit Kostenmiete-Prinzip stark ansteigen. Überhaupt ist die Begriffslehre etwas schwierig. Was genau günstig oder bezahlbar ist, kann sich von Person zu Person stark unterscheiden.

Sophie Winkler-Payot (GLP) und Ernst Joss (AL) debattierten auf der Redaktion der «Limmattaler Zeitung» über die Vor- und Nachteile des Gestaltungsplans. Bild: Sandra Ardizzone

Frau Winkler-Payot, soll Dietikon sich im Rahmen der städtischen Erneuerung für kostengünstige Mietzinse einsetzen?

Sophie Winkler-Payot: Ja, aber ich finde, das geht am besten über Genossenschaften. Die Stadt soll Genossenschaften fördern. Zudem bin ich für die Förderung von Eigentum für Familien. Hohe Mieten sind auch insofern ein Problem, weil sie die Möglichkeit verhindern, selbst Eigentümer zu werden. Wer 30 bis 40 Prozent seines Einkommens in die Miete investieren muss, kann weniger sparen. Viele Familien leiden auch unter den Umständen, dass sie in alten Wohnungen leben müssen und wünschen sich etwas Moderneres und Geräumigeres. Ich bin auch für mehr Mittelstand in Dietikon. Denn billige Wohnungen ziehen auch eine gewisse Kundschaft an.

Herr Joss, geht es Ihnen beim Widerstand gegen den Gestaltungsplan mehr um das ganze Thema der sozial verträglichen Erneuerung in Dietikon als um das konkrete Projekt an der Lägernstrasse?

Ernst Joss: Ja, es geht über das Projekt hinaus. Mir wurde mal vorgeworfen, dass wir einfach ein Projekt herauspicken. Nein, wir nehmen den ersten Gestaltungsplan, denn wir müssen jetzt eine Weiche stellen für alle weiteren Gestaltungspläne.

Sophie Winkler-Payot: Das Thema bezahlbarer Wohnraum ist ja schon länger präsent. Mich erstaunt, dass bisher noch keine weitgreifenden Lösungen gesucht wurden und sich der Widerstand jetzt auf die Lägernstrasse fokussiert.

Ernst Joss: Beim Gestaltungsplan Sonnenhof, bei dem es allerdings keine Mehrausnutzung gab, haben wir uns zwar nicht gewehrt. Aber schon damals sagte die SP: Wenn wieder so ein Projekt kommt, fordern wir einen Teil kostengünstige Wohnungen.

Frau Winkler-Payot, sehen Sie das Projekt in Gefahr, wenn das Stimmvolk den Gestaltungsplan ablehnen würde?

Sophie Winkler-Payot: Für mich ist das Referendum ein potenzielles Zeichen, um das Projekt zu verhindern. Bei einem Nein gibt es keinen Gestaltungsplan und wir müssen nochmals von vorne anfangen. Die Swiss Life ist eine Privatgesellschaft, man kann sie ohne diesen Gestaltungsplan nicht zwingen, Wohnungen nach den Vorstellungen der Stadt zu bauen.

Ernst Joss: Das Projekt besteht noch und wir müssen nicht komplett neu anfangen. Wir fordern nur einige Änderungen am Gestaltungsplan. Wenn die Swiss Life einigermassen vernünftig arbeitet, setzt sie das Projekt auch mit den günstigen Wohnungen um. Sie erzielt dann immer noch eine gute Rendite. Denn es handelt sich um eine Toplage, die unter anderem dank der vom Staat bezahlten Limmattalbahn so gut ist. Die Swiss Life kann sich das leisten. Alles andere ist für mich eine leere Drohung.

Sophie Winkler-Payot: Wir können nicht für die Swiss Life reden. Es ist zumindest eine Möglichkeit, dass stattdessen dann Einfamilienhäuser oder Luxuswohnungen vor Ort entstehen würden. Wir haben jetzt gesamthaft eine gute Lösung. Ein Nein an der Urne würde zu Unsicherheit führen und eine mögliche Steigerung der Lebensqualität im Quartier um Jahre nach hinten verschieben.

Sophie Winkler-Payot (GLP) und Ernst Joss (AL) sind sich einig, dass die Abstimmung wertvoll ist, um die Stimmung in der Bevölkerung abzuholen. Bild: Sandra Ardizzone

Herr Joss, wie stehen Sie zu einer möglichen Planungsunsicherheit?

Ernst Joss: Diese Angst dürfen wir nicht haben, das würde viele positive Entwicklungen in Dietikon verhindern. Wenn die Swiss Life in ihrem Interesse handelt, wird sie den Gestaltungsplan neu verhandeln und die kostengünstigen Wohnungen aufnehmen. Da bin ich felsenfest davon überzeugt.

Sophie Winkler-Payot: Sogar dann wäre die Umsetzung eine Frage der Zeit und es könnte zumindest zu längeren Verzögerungen kommen.

Ernst Joss: Jeder weiss, dass der politische Prozess so ist und die Bevölkerung je nachdem noch mitreden darf. Das muss auch jeder Investor akzeptieren. Und es ist nicht so, dass die Bevölkerung zustimmen muss, nur weil der Gemeinderat ja gesagt hat.

Sophie Winkler-Payot: Das stimmt. Und das fakultative Referendum ist ein wichtiges Instrument. Ich finde es auch gut, dass der politische Dialog durch die Abstimmung angeregt wird.

Ist die Abstimmung deshalb auch unabhängig des Ausgangs wertvoll, um die Stimmung in der Bevölkerung abzuholen?

Sophie Winkler-Payot: Ja, absolut. Natürlich hoffe ich, dass der Gestaltungsplan angenommen wird.

Ernst Joss: Wir brauchen einen hohen Nein-Stimmenanteil, damit es ein deutliches Zeichen ist. Auch 40 Prozent Nein-Stimmen wären gut. Ich gehe davon aus, dass wir eine gute Chance haben, dass der Gestaltungsplan abgelehnt wird.

Podiumsdiskussion vor der Abstimmung: Am Donnerstagabend veranstaltet Die Mitte von 19.30 bis 21.15 Uhr im Gleis 21 in Dietikon einen Polittalk über den Gestaltungsplan Lägernstrasse. Zu Beginn wird ein Swiss-Life-Vertreter den Gestaltungsplan vorstellen. Dann debattieren Ernst Joss und Bernhard Schmidt vom Referendumskomitee sowie Sophie Winkler-Payot und Markus Erni vom Ja-Komitee über die bevorstehende Abstimmung.

