Dietikon Er hat auch Zeit für das Zwischenmenschliche: Bei ihm gibt es individuell zusammengestellte Golfschläger Neuerdings können sich Golffans im Limmatfeld mit massgeschneiderter Ausrüstung eindecken. Inhaber Jean-Marc Simmen hat damit sein Hobby zum Beruf gemacht. Virginia Kamm 28.02.2023

Jean-Marc Simmen bietet im Dietiker Limmatfeld massgeschneiderte Golfschläger an. Andrea Zahler

Seit rund eineinhalb Monaten ist das Dietiker Limmatfeld um ein Geschäft reicher. Bei JMS Club Fitting an der Heimstrasse 1 kann man seine Golfausrüstung individuell zusammenstellen. «Das Geschäft ist nicht schlecht angelaufen», zieht Inhaber Jean-Marc Simmen Bilanz. Allerdings habe die Saison noch nicht begonnen und viele Leute seien noch mit Skifahren beschäftigt.

Bei JMS Club Fitting können Golfliebhaberinnen und -liebhaber Schläger kaufen oder sich ein ganzes Schlägerset zusammenstellen lassen. Faktoren wie die Schlägerlänge, die Ausrichtung des Kopfes und die Griffgrösse werden dabei auf die Person abgestimmt. Ein Schlägerset kostet 3000 bis 4000 Franken und ein vollständiges Fitting kann bis zu viereinhalb Stunden dauern.

«90 Prozent meiner Kunden machen vorgängig einen Termin ab», sagt Simmen deshalb. 2022 hat der bald 50-Jährige Ausbildungen in den USA und in Grossbritannien absolviert und sich zum Club Fitter und Club Builder für verschiedene Marken akkreditieren lassen.

Ein Ausbau steht schon bevor

Simmen, der das Geschäft alleine betreibt, kann somit Golfschläger von Grund auf zusammenstellen und den Bedürfnissen der Spielerinnen und Spieler anpassen. Seit kurzem ist er auch Mieter des benachbarten Ladenlokals. Darin wird er ab April eine sogenannte Putting-Klinik betreiben. «Mit dem Durchbruch ins benachbarte Lokal steht dem Aufbau nichts mehr im Wege», sagt er. Mithilfe von 3D-Animation und -Analyse wird er dort das optimale Schwungbild bestimmen und so das ideale Material für den Putter, eine bestimmte Art Schläger, ermitteln.

Mit dem Limmattal ist Simmen, der in Oberengstringen aufgewachsen ist und auch einige Jahre in Urdorf gewohnt hat, eng verbunden. «Viele meiner Freunde sowie meine Frau kommen aus Dietikon», sagt er. Heute wohnt er in Uitikon. Mit dem Standort im Limmatfeld ist er sehr zufrieden. «Ich benötige nicht zwingend viel Laufkundschaft», sagt er. «Wichtiger sind gute Parkmöglichkeiten und Sichtbarkeit.» Erstere seien durch das Migros-Parkhaus gegeben.

Nach nicht einmal zwei Monaten steht JMS Club Fitting in Dietikon schon vor einem Ausbau. Andrea Zahler So sieht es in Jean-Marc Simmens Golfwerkstatt aus. Andrea Zahler Der Uitiker beachtet beim Fitting auch Faktoren wie die Griffgrösse. Andrea Zahler Ihm sei wichtig, mit seinem Geschäft einen professionellen Eindruck zu machen, sagt er. Andrea Zahler Der bald 50-Jährige hat viel Liebe und Herzblut in die Einrichtung gesteckt. Andrea Zahler Bei den verschiedenen Köpfen besteht die Qual der Wahl. Andrea Zahler Zum Golfsport ist Simmen auf einer Floridareise gekommen. Andrea Zahler Ein vollständiges Schlägerset kostet 3000 bis 4000 Franken. Andrea Zahler Mit seinem Laden hat er sich das Hobby zum Beruf gemacht. Andrea Zahler

«Ich möchte mit meinem Laden einen professionellen Eindruck machen. Die Leute sollen merken, wie viel Liebe und Herzblut darin steckt», sagt Simmen. Bei ihm soll man mehr tun können als nur Golfschläger kaufen. Er sagt:

«Was mich von der Konkurrenz abhebt, ist, dass ich auch Zeit für das Zwischenmenschliche habe.»

Wenn jemand einfach nur für eine Beratung vorbeikomme oder um sich zu informieren, sei das auch in Ordnung. Ziel sei, die Kundschaft zu begeistern und sie spüren zu lassen, was alles machbar sei. Simmen setzt nicht auf Werbung, sondern auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Diese scheint zu funktionieren: Im April reise ein Kunde extra für ein Fitting aus München an, sagt er.

In Florida nahm seine Leidenschaft ihren Anfang

Simmen, der gelernter Maschinenmechaniker ist, auf einer Bank gearbeitet hat und über 25 Jahre im nationalen wie internationalen Vertrieb tätig war, hat nun mit seinem eigenen Golfgeschäft das Hobby zum Beruf gemacht. «Ich wollte mein eigenes Geld verdienen, aber nicht die achthundertste Schweizer Consultingfirma gründen», sagt er. Auch wegen seines guten Netzwerks in der Golfszene habe er sich schliesslich für einen eigenen Laden entschieden.

Zum Golfen ist er 1997 auf einer Florida-Reise gekommen. «Davor war ich der Ansicht, Golf sei ein Altherrensport», sagt er. Diese Meinung vertritt er heute nicht mehr. Golf ist für den ehemaligen Tennisspieler vor allem entschleunigend. Was ihm am Sport besonders gefällt: «Fortgeschrittene und Anfänger können zusammen spielen, man ist mehrere Stunden in der Natur unterwegs und kann so abschalten.»

