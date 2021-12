Dietikon: Seniorenweihnacht wird zur musikalischen Reise

Dietikon Bei der ersten «Seniorenweihnacht light» lud ein Dietiker Tenor auf eine musikalische Reise ein Wegen der Coronapandemie konnte die traditionelle Seniorenweihnacht in der Dietiker Stadthalle nur mit Einschränkungen durchgeführt werden. Für Musik und Unterhaltung sorgte Hans Michael Sablotny. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 12.12.2021, 21.21 Uhr

Zum Abschluss sangen viele Seniorinnen und Senioren durch ihre Masken «Stille Nacht» mit. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung

Vor zwei Wochen habe sie gesehen, dass sich schon rund 350 Personen angemeldet hatten, erzählte Esther Schasse am Sonntagnachmittag bei der Begrüssung in der Stadthalle Dietikon. Deshalb habe der Frauenverein trotz der unsicheren Lage alles gegeben, um die traditionelle Seniorenweihnacht durchführen zu können. Nach der letztjährigen Absage war dieses Jahr so immerhin eine Seniorenweihnacht light möglich, wie Schasse den Anlass beschrieb.

Wie an der Konzertbestuhlung zu erkennen war, konnte dieses Jahr im Anschluss kein Imbiss aufgetischt werden. «Sie erhalten ihren Zvieri heute mit nach Hause», sagte Schasse mit Verweis auf die vielen sorgfältig vorbereiteten Geschenktüten für alle erschienenen Gäste. Und weil die Seniorenweihnacht ohne Pause durchgeführt wurde, fanden alle Besucherinnen und Besucher auf ihrem Stuhl ein Mineralwasser. «Wir hoffen, ihnen heute ein paar coronafreie Stunden zu ermöglichen», sagte Schasse.

Dietiker Tenor verzückte mit Gesang und Geschichten

Dafür sorgte der gut aufgelegte und unterhaltsame Operntenor Hans Michael Sablotny aus Dietikon. «Wir kennen uns jetzt fast unser halbes Leben lang», sagt er zu Schasse und erinnerte daran, wie er sie früher beim ­Satus Dietikon im Faustball ­trainiere. Begleitet wurde Sablotny am Klavier von Annkatrin Isaacs. Die beiden nahmen die vielen erschienenen Seniorinnen und Senioren mit auf eine musikalische Reise über die Liebe und weihnachtliche Geschichten.

Der Dietiker Operntenor Hans Michael Sablotny sorgte für gute Unterhaltung. Begleitet wurde er von Annkatrin Isaacs am Klavier. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung

Von Balladen wie «White Christmas» oder «Let it snow» über eine Medley aus italienischen Liebesliedern bis zu deutschen Klassikern wie «Für mich soll’s rote Rosen regnen» präsentierte Sablotny eine beeindruckende Vielfalt. Auch Isaacs konnte bei Instrumentalnummern wie der «Ballade pour Adeline» von Richard Clayderman ihr ganzes Können zeigen.

Dazwischen erzählte der Kölner, der seit vielen Jahren in Dietikon wohnt, unterhaltsame Anekdoten. Auch wenn der Dom immer in seinem Herzen bleiben werde, sei Dietikon zu seiner Heimat geworden, die er nie mehr missen wolle. Oder erklärte, dass es mit Mundart nie so gut geklappt hätte und er deshalb beim Hochdeutschen geblieben sei. Dafür wechselte er kurz in ein erstaunlich gutes Schweizerdeutsch. Als Höhepunkt brachte er zusammen mit vielen durch ihre Masken mitsingende Besucherinnen und Besuchern die Stadthalle mit «Stille Nacht» zum Erklingen.

Der Stadtpräsident plädierte für mehr Verständnis und Respekt

Vor dem spielerischen Konzert blickte Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) in seiner Ansprache zurück auf die laufende Pandemie. Er bedauere, dass die anfänglich so beeindruckende gesellschaftliche Solidarität und gegenseitige Unterstützung mit der Zeit immer mehr gekippt sei und nun Egoismus und Intoleranz immer stärker präsent seien. Egal ob Jung gegen Alt, Stadt gegen Land oder Geimpfte gegen Ungeimpfte: Bachmann warnte vor der Negativspirale, wenn Menschen gegeneinander ausgespielt ­werden.

Er stelle zum Beispiel fest, dass die Schuld für viele aktuelle Herausforderungen wie der Klimawandel oder die verschuldeten Sozialwerke einfach der älteren Generation zugeschoben werde und sie für alles Negative verantwortlich gemacht werde. Dabei werde völlig ausgeblendet, dass wir unseren gesamten Wohlstand den älteren Generationen zu verdanken haben. «Wir sollten aufhören, uns gegenseitig Vorwürfe zu machen und mit dem Finger aufeinander zu zeigen», sagte er. Niemand sei unfehlbar, deshalb sei es höchste Zeit, wieder mehr aufeinander zuzugehen, sich ­zuzuhören und Respekt und Verständnis füreinander aufzubringen. Er fügte an:

«Besinnen wir uns auf die wirklich wichtigen Sachen im Leben und sind dankbar, wenn es uns gut geht und wir gesund sind.»

Der frisch gewählte reformierte Pfarrer Andreas Scheibler las eine Weihnachtsgeschichte von Ulrich Knellwolf vor. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung

Ein Kind öffnet die Herzen der alten Zyniker

«Weihnachten ist eine gute Gelegenheit, einen Gegenpol zu setzen und sich auf Positives und Gemeinsames zu fokussieren», sagte der Ende November frisch gewählte reformierte Pfarrer Andreas Scheibler anschliessend mit Bezug auf seinen Vorredner. Zudem erzählte er die am Zürcher Limmatquai spielende Weihnachtsgeschichte «Drei Männer im Königsstuhl» des Pfarrers und Kriminalschriftstellers Ulrich Knellwolf. Darin öffnet ein Mädchen ihrem Grossvater und dessen Freunden, die alle einen eher zynischen Blick auf die Welt haben, mit ihrem kindlichen Glauben das Herz und schenkt ihnen neue Hoffnung.

