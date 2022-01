Dietikon Baustelle statt «Burek Tetova»: Restaurant an Überlandstrasse soll weg – geplant sind neue Wohnungen Das Haus an der Überlandstrasse 19 soll abgerissen werden. Damit wird auch das Restaurant verschwinden. Ersetzt werden soll das Gebäude durch ein Mehrfamilienhaus. Mara Aliotta Jetzt kommentieren 28.01.2022, 04.44 Uhr

Das Neubauprojekt an der Überlandstrasse wurde bereits ausgesteckt. Das Haus soll noch dieses Jahr abgerissen werden. Mara Aliotta

Die Überlandstrasse in Dietikon wurde von 2019 bis 2020 ausgebaut, nun folgen schon bald die nächsten Bauarbeiten – an der Überlandstrasse 19. Wo heute ein erdfarbenes, unscheinbares Haus steht, ist ein Neubau geplant. Die Bauarbeiten sollen im März 2022 starten und bis im September 2023 abgeschlossen sein

Grundstück gehört neu einer Firma aus Glattfelden

Das Grundstück, auf dem sich das Haus befindet, gehört der Goma Immo AG aus Glattfelden. Diese wurde im April 2021 gegründet und seit Juli 2021 gehört ihr das 441 Quadratmeter grosse Grundstück in Dietikon. Ein paar Monate später – im November 2021 – ging das Baugesuch für den Bau des Mehrfamilienhauses an der Überlandstrasse 19 ein. Das Gesuch liegt derzeit und noch bis 10. Februar im Dietiker Stadthaus auf.

Das Mehrfamilienhaus wird anders ausgerichtet als das heutige Gebäude. So ist dem Baugesuch zu entnehmen, dass sich der Eingang seitlich des Hauses befinden soll und nicht auf der Überlandstrassenseite wie beim heutigen Gebäude.

Zwei 3,5-Zimmer- und zwei 4,5-Zimmer-Wohnungen

Geplant sind vier Wohngeschosse plus eine Tiefgarage. Im Erdgeschoss sowie im Dachgeschoss soll es je eine 3,5-Zimmer-Wohnung à rund 85 Quadratmeter geben, im ersten und zweiten Obergeschoss je eine 4,5-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von zirka 100 Quadratmetern. Der Neubau soll ausserdem eine begehbare Dachterrasse haben. Auch Balkone gehören zum Projekt, diese sind der Schachenmattstrasse zugewandt.

Im Untergeschoss ist neben den Kellerräumen insbesondere die Garage mit drei Parkplätzen geplant. Zusätzlich ist vor dem Haus ein Besucherparkplatz im Freien vorgesehen. Wo heute auf dem Vorplatz Restauranttische stehen, soll es in Zukunft eine Spielfläche geben. Zudem soll der Neubau von Wiesen und einer Hecke umrundet werden.

Das Projekt stammt von einer Schwyzer Firma

Das Projekt kostet laut Baugesuch 1,4 Millionen Franken. Inzwischen wurde das Neubauprojekt bereits ausgesteckt. Bauherrin ist nicht die Goma Immo AG als Eigentümerin, sondern die im Juni 2021 gegründete Gefa Real Estate AG aus Pfäffikon in der Gemeinde Freienbach im Kanton Schwyz. Diese gehört dem gleichen Eigentümer und ist an der gleichen Adresse domiziliert wie die seit 2014 tätige Gerber Baumanagement AG, die schon diverse grössere Bauprojekte umgesetzt hat.

Das Gebäude befindet sich an der viel befahrenen Überlandstrasse in Dietikon, vis-à-vis vom Limmat Tower. Mara Aliotta

Das Restaurant muss bereits Mitte Februar raus

Wegen des Abrisses wird Djelil Beadini, der das Restaurant Burek Tetova führt, die Überlandstrasse verlassen müssen. Die Beiz im Erdgeschoss des Hauses führt er seit zwei Jahren. Es sei sehr schade, dass er und sein Team gehen müssen, sagt der 61-jährige gegenüber der «Limmattaler Zeitung». Man beginne an einem Ort, etwas aufzubauen, und dann müsse man plötzlich wieder raus. «Das ist einfach nur traurig.» Er sagt kopfschüttelnd:

«So einen Ort findet man nicht mehr.»

Wegen der Pandemie sei es bereits hart genug gewesen, der Auszug belaste ihn nun zusätzlich. Er sagt: «Die Nachricht, dass wir gehen müssen, war wie ein Schlag ins Gesicht.» Schon am 16. Februar wird er die Räumlichkeiten des Restaurants verlassen. Doch aufgeben will Djelil Beadini nicht. Er wolle an der Zürcherstrasse, ebenfalls in Dietikon, ein neues Lokal eröffnen, sagt er.

Bereits im Frühling 2021 hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass eine Schliessung des «Burek Tetova» bevorsteht. Diese stellen sich nun also als richtig heraus. Schon die Vorgänger des «Burek Tetova» hatten es nicht einfach. So wurde 2019 gleichenorts das Hot-Dog-Restaurant Hot Doggyhouse eröffnet, das aber nach rund einem Jahr bereits wieder geschlossen war. Vor dem «Hot Doggyhouse» war im Gebäude bis Herbst 2018 mehrere Jahre lang ein Thai-Restaurant eingemietet und nochmals davor lief die Beiz unter dem Namen «Summer-Garte». Unter anderem war im Gebäude in den 2000er-Jahren auch mal eine Pizzeria beheimatet.

