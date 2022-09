Dietikon Deshalb braucht es in der Limmat Baumstämme, die doppelt so gross sind wie ein gewöhnlicher Mann Der Fischereiverein Zürich 1883 war drei Tage lang fleissig am Werk. Jetzt haben Fische einen Unterschlupf. Sharleen Wüest 07.09.2022, 16.00 Uhr

Vier Personen legten von Montag bis Mittwoch Hand an. zvg

Aus dem Wasser der Restwasserstrecke in der Nähe der Dietiker Limmatbrücke ragen gelbe und blaue Maschinen. Sie transportieren Holzstämme, die etwa doppelt so gross sind wie ein gewöhnlicher Mann. Ganze 56 Stück davon.

Drei Tage lang hat eine Gruppe bestehend aus vier Männern im und am Wasser fleissig gearbeitet – und das für die Fische. Denn es ist ein Projekt des Fischereivereins Zürich 1883, der mehrere Abschnitte entlang der Limmat pachtet. «Wir wollten die Fische unterstützen», sagt René Briner, Vorstandsmitglied vom Verein. Das macht man unter anderem mit Baumstämmen.

Es entstanden sogenannte Pfahlreihen. zvg

«Die Baumstämme wurden in die Mitte des Flusses getragen und dort in den Boden gerammt», sagt Briner. «Zum Teil fast zwei oder drei Meter tief.» Sichtbar werden – je nach Wasserstand – höchstens ein paar Zentimeter davon sein. Dies wurde an sieben verschiedenen Stellen gemacht. Dabei sind sogenannte «Pfahlreihen» entstanden, die aus je sieben bis acht Stämmen bestehen.

Verwendet wurden unter anderem Weiss- und Rottannen. Briner sagt:

«Wir haben alles Bäume verwendet, die in der Region vorkommen.»

Das sei wichtig, denn sie sollen in die vorhandene Natur passen.

Wie hilft das den Fischen? «Die Stämme bieten ihnen Unterstand und ruhiges Wasser», sagt Briner. Ein Versteck für die Tiere. «Wir hoffen, dass die Arbeiten vor allem auf die Forellen positive Auswirkungen haben.» Der Bestand in der Limmat sei tief. «Sie hatten es mit den Temperaturen der letzten Wochen nicht einfach.»

Keine Gefahr für Schwimmerinnen und Böötler

Auch würden sich Äste in den Stämmen verfangen und noch mehr Versteckmöglichkeiten bieten. «Bei einem Hochwasser werden diese wieder vom Wasser mitgetragen», sagt Briner. Die Überflutungsgefahr wird also nicht grösser.

Eine Gefahr für Schwimmerinnen und Böötler ergibt sich aus den Massnahmen nicht. «Auch sonst kann es mal einen Baum im Wasser haben», sagt Briner und ergänzt: «Die Gummiboote werden von den Stämmen leicht weggedrückt.» Der Verein überlege sich zurzeit, Tafeln mit Hinweis auf die Stämme hinzustellen.

Es wurde nicht nur im, sondern auch am Wasser gearbeitet. Am Ufer entlang liegen nun sogenannte Raubäume. Das sind Bäume, welche gefällt und ins Gewässer gelegt werden, um als gesichertes Totholz zu dienen. «Die Bäume wurden mit Naturseilen aus Hanf oder Sisal angemacht», sagt Briner. So soll ein allfälliges unkontrolliertes Wegfliessen verhindert werden. Auch Raubäume sollen Fische, vor allem Jungfische, fördern, sowie einen Beitrag zur Renaturierung des Gewässers liefern. Diese müssen künftig einmal im Jahr überprüft werden, um sicherzustellen, dass die Seile noch halten.

Während der Pandemie hat sich ein Batzen angesammelt

Gekostet hat das Projekt zwischen 15'000 und 20'000 Franken. Ein Grossteil der Summe wurde für die Bagger sowie die Löhne der Fachpersonen von Tanner Gartenbau aufgewendet. «Das Projekt wird vom Verein und seinen Mitgliedern bezahlt», sagt Briner. Eine grosse Summe, aber: «Das machen wir gerne. Wir konnten während der Coronazeit nicht viel als Verein machen, hatten aber trotzdem die Einnahmen der Mitglieder», sagt Briner. «Da hat sich ein schöner Batzen angesammelt.»

Die Arbeiten seien erfolgreich verlaufen. Am anspruchsvollsten sei die Vorbereitung gewesen. Briner sagt:

«Das Projekt haben wir bereits vor zwei Jahren in Angriff genommen. Die nötigen Bewilligungen zu erhalten, war dabei am aufwendigsten.»

Seit Januar habe der Fischereiverein zusammen mit dem Ingenieurbüro Sieber & Liechti GmbH die Vorbereitungen für den Einsatz gemacht.

Auch die EKZ haben sich für die Renaturierung der Limmat eingesetzt

Es ist nicht das einzige Renaturierungsprojekt entlang der Limmat. Bereits nachdem die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) im Jahr 2017 die Konzession zur Wasserkraftnutzung in Dietikon für weitere 60 Jahre erhielt, wurde in das Gebiet investiert. Die EKZ wurde nämlich mit der Verlängerung der Konzession zu Massnahmen für die Renaturierung, den Hochwasserschutz und die Naherholung verpflichtet.

Am Limmatufer erstellten die EKZ zusammen mit der Stadt Dietikon zum Beispiel beim Bahnhof Glanzenberg die neue Allmend. Das abgeflachte Ufer kommt heute den Gummiböötlern zugute. Eröffnet wurde der Platz mit Grillstellen, Wasserzapfsäulen sowie Bänken und Tischen im Sommer 2019. Zudem wurden unter anderem die Fachwerkbrücke bei der Reppischmündung saniert, der Spitz der EKZ-Insel abgetragen, sodass das Wasser mehr Platz hat, und eine neue Fischtreppe als Teil des Kraftwerkbaus errichtet.