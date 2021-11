Dietikon Bauarbeiter statt Baristas am Bahnhofplatz: Was ist los im Dietiker «Spettacolo»? Seit Montag ist die Tür zum beliebten Caffè Spettacolo zu. Ab Donnerstag gibt es aber ein Provisorium und am 3. Dezember ist Wiedereröffnung. David Egger Jetzt kommentieren 03.11.2021, 19.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kein Kaffee: Zutritt für Unberechtigte verboten. David Egger

Tout Dietikon wird umgepflügt, so manche dürften schon von all den Baustellen geträumt haben – oder wegen Nachtarbeiten aufgewacht sein. Nun trifft es auch das Caffè Spettacolo am Bahnhofplatz. Bauarbeiter statt Baristas, lautet dort die neuste Devise.

Kundinnen und Kunden sassen zuletzt auf dem Trockenen. Kein Espresso, kein Aperol Spritz. Letztmals war das Lokal am Sonntag geöffnet. Seit Montag, 1. November, räumen Arbeiter das Lokal leer. Auf einem Plakat am Baustellengitter steht in Grossbuchstaben: «Wir haben geöffnet.» Das war aber ein Etikettenschwindel.

Seit 1. November sind die Türen des Caffè Spettacolo am Dietiker Bahnhofplatz geschlossen. Trotzdem heisst es auf einem Plakat: «Wir haben geöffnet.» Denn am Donnerstag, 4. November, geht ein Provisorium in Betrieb. David Egger

Noch bis 3. Dezember kommen Airstream-Aficionados auf ihre Kosten

Ab Donnerstag, 4. November, ist das Plakat aber wahr. Denn ein neben der Baustelle aufgestellter Wagen dient ab heute als provisorischer Ersatz für das Café. Dies war am Mittwoch auf Anfrage bei Valora zu erfahren, dem Konzern hinter «Spettacolo». Am Dienstag wurden die Geräte im Provisorium getestet. Ab Donnerstag sind sie in Betrieb.

Beim Provisorium handelt es sich um einen Wagen der US-Marke Airstream, die für ihre runden Formen bekannt ist. Das Sortiment des Provisoriums ist aus Platzgründen kleiner als im alten Lokal. Das neue Lokal will Valora am 3. Dezember eröffnen. Es geht also schneller als bei anderen Dietiker Baustellen.

US-Style: Dieser Airstream-Wagen dient ab Donnerstag, 4. November, als Provisorium, bei dem die «Spettacolo»-Kunden ihren Coffee to go holen können. David Egger / Limmattaler Zeitung

Bei den Bauarbeiten handle es sich um eine Standardrenovierung, um das neuste «Spettacolo»-Design auch in Dietikon umzusetzen, heisst es von Seiten Valora. Und: «Es wird neu Sitzgruppen geben und die Bar wird verschönert. Ansonsten wird allgemein alles aufgehübscht und modernisiert.» Auch die Gerätschaften und die Technik werden erneuert.

In Zukunft hat es mehr Platz zum Sitzen

Die Anzahl Sitzplätze wird von 35 auf 48 erhöht – wobei es hinsichtlich der Sitzplatzzahl jederzeit zu corona­bedingten Einschränkungen kommen kann. Raucher sind auch künftig willkommen: Neben den Aussensitzplätzen wird es weiterhin ein Fumoir im Innern des Lokals geben.

Derzeit hätten viele Mitarbeitende Ferien, darum sei der Umbau-Zeitpunkt «bewusst so gewählt worden», heisst es von Seiten der Valora. Wer keine Ferien hat, arbeitet im Provisorium oder an anderen Standorten.

Die Öffnungszeiten nach dem Umbau werden die gleichen sein wie davor, versichert ein Valora-Sprecher: Montag bis Samstag von 5.30 bis 20 Uhr und sonntags von 7 bis 20 Uhr.