Die Sanierung der Stadthalle Dietikon ist auf Kurs

Dietikon Bauarbeiten in der Stadthalle sind auf Kurs – diese Woche wurde das neue LED-Lichtsystem installiert Über 1,5 Millionen Franken investiert die Stadt Dietikon zurzeit in die Stadthalle. Denn 19 Jahre nach dem Neubau ist vieles nicht mehr auf dem neusten Stand. Unter anderem wird auch der Hallenboden neu gemacht – das dürfte insbesondere die Handballer freuen. David Egger 23.07.2022, 05.00 Uhr

Wo gehobelt wird, fallen Späne: Überall auf dem Stadthallenboden sind derzeit die Schuhabdrücke der Arbeiter zu sehen. David Egger Das sind die neuen LED-Leuchten. Sie setzen das, was unten in der Stadthalle passiert, ins beste Licht. zvg Auch einige der Platten im Foyer mussten ersetzt werden. zvg Ebenso wurden die Holzmöbel im Foyer erneuert. Zvg / Limmattaler Zeitung Nun erstrahlen sie in neuem Glanz. zvg Hier wird die Vorbühne demontiert. Auch sie erhält eine Auffrischung. zvg Auch die Hydraulikzylinder, mit der die Vorbühne abgesenkt und wieder hochgefahren werden kann, mussten entfernt, überholt und wieder eingebaut werden. zvg Das war kein leichtes Unterfangen ... zvg ... denn die Hydraulikzylinder sind je drei Tonnen schwer. Schwere Gerätschaft musste daher zuhilfe genommen werden, um sie zu transportieren. zvg Die beiden Hydraulikzylinder in ihrer ganzen Pracht. zvg Hier werden die Hydraulikzylinder wieder eingebaut. zvg Damit der Hallenboden sicher hält, währenddem schwere Gerätschaften auf ihm fahren und die schweren Hydraulikzylinder transportieren, wurde die Statik mit 75 Stützen unterstützt. zvg Noch ist die Vorbühne nicht zurück an ihrem gewohnten Ort. David Egger Inzwischen sind die Stützen wieder weg. David Egger Auch das Herren-WC im Untergeschoss wurde erneuert. zvg Es gibt viel zu tun. Hier ein Bild vom Eingang zum Herren-WC während der Bauarbeiten. zvg Der ganze Bereich wurde neu gestaltet. Dafür wurde auch ein Teil einer Wand herausgebrochen. Zvg / Limmattaler Zeitung Und nochmals der Eingang zum Herren-WC. zvg Nun sieht der WC-Eingang tipptopp aus. zvg Hier der gleiche Ort noch mit der neu eingebauten Türe. zvg Ein Bild von der Sanierung der Wände im Foyer der Stadthalle. zvg An den Wänden hatte der Zahn der Zeit genagt. Teils blätterte die alte Farbe ab. zvg Freuen sich auf die sanierte Stadthalle: Daniel Joss, Aktuar der Genossenschaft Stadthalle, und Urban Helbling, Architekt und ebenfalls im Vorstand der Genossenschaft Stadthalle. David Egger

Als die 1970 gebaute Dietiker Stadthalle im Jahr 2001 den Flammen zum Opfer fiel, brannten sich die schmerzlichen Bilder vielen Dietikerinnen und Dietikern ein. Bis heute weiss man nicht, ob es Brandstiftung war.

«Seit dem Neubau der Stadthalle im Jahr 2003 wurden am Gebäude keine grösseren Sanierungsarbeiten gemacht. Rund 20 Jahre lang hat alles gut gehalten»,

sagt Daniel Joss, der Aktuar der Genossenschaft Stadthalle, die die Stadthalle betreibt. Joss ist seit 2014 im Vorstand dabei und leitet während den nun stattfindenden Sanierungsarbeiten die temporär eingesetzte Baukommission.

Im März 2021 hat das Parlament das Geld genehmigt

Seit dem Neubau haben in der Stadthalle unzählige Veranstaltungen stattgefunden. Sie alle und der Zahn der Zeit haben Spuren hinterlassen. Und die Technik entsprach nicht mehr dem heutigen Stand. Es wurde Zeit, etwas zu tun. Vor diesem Hintergrund genehmigte der Dietiker Gemeinderat im März 2021 einstimmig einen Investitionsbeitrag von 1,52 Millionen Franken für den Unterhalt und die Sanierung der Stadthalle. 110'000 Franken hat zudem das kantonale Sportamt aus dem Swisslos-Sportfonds gesprochen.

Zurzeit und noch bis 14. August ist wegen der Sanierung die Halle gesperrt. Die Sanierungsarbeiten sind in vollem Gang. Davon zeugt der von Schuhabdrücken der Handwerker übersäte Boden im Eingangsbereich.

Abgeblätterte Farbe an den Wänden

Hier gab es diverse Abnützungserscheinungen. So wurden nun insbesondere die Wände saniert, bei denen zum Teil die Farbe abgeblättert ist. Auch die Holzmöbel, dort, wo bei vielen Anlässen die Garderobe eingerichtet wird, wurden saniert.

Unter anderem finden in der Dietiker Stadthalle Spiele vom Handballclub Dietikon-Urdorf statt. Alexander Wagner

Draussen vor dem Eingang wurden im Vordach neue Lichter installiert. Bisher wurde dieser Bereich von unten beleuchtet. Bei Veranstaltungen zeigte sich, dass dies nicht optimal ist. Ein Beispiel: Für Eingangskontrollen wird gutes helles Licht von oben benötigt – und nicht schummriges Licht von unten.

Zu erfahren war das am Mittwochabend bei einem Rundgang, zu dem die Stadthalle-Genossenschaft Mitglieder von Gemeinderat und Stadtrat eingeladen hatte. Vier Stadtrats- und fünf Gemeinderatsmitglieder folgten der Einladung und hörten dem zuständigen Architekt Urban Helbling gespannt zu.

Helbling kennt die Stadthalle bestens. Er hat vor etwas weniger als 20 Jahren als Bühnenmeister der Stadthalle angefangen. Seit etwas mehr als zehn Jahren ist er zudem Mitglied der Betriebskommission. Da er als Architekt den Sanierungsauftrag erhalten hat, ist er hingegen nicht in der Baukommission, die letztlich jeweils über seine Pläne entscheidet.

Unzählige Anlässe finden in der Stadthalle Dietikon statt. Hier ein Bild vom Niklausschwinget 2018. Michel Sutter

Besonders stolz ist Helbling auf das neue Lichtsystem in der eigentlichen Halle, das aus LED-Leuchten besteht und damit effizienter ist als das bisherige System. «Jetzt haben wir ein zeitgemässes System, mit dem man alles machen kann, was man will», erklärte Helbling. Die Bedürfnisse an das Licht sind denn auch sehr unterschiedlich. Während der Handballclub Dietikon-Urdorf für seine Trainings und Spiele helles weisses Licht benötigt, ist bei Veranstaltungen eher wärmeres, gedämpftes und auch farbiges Licht gefragt.

Am Dienstagabend wurde das neue Licht nun verdrahtet und in Betrieb genommen. Die Erneuerung war dringend nötig, wie Architekt Helbling erklärte. Denn mit dem Impfzentrum, das wegen Corona von April bis August 2021 hier betrieben wurde, war die Stadthalle-Beleuchtung fast durchgehend in Betrieb, es kam schneller zu Abnützungserscheinungen als bei gewöhnlichem Betrieb.

2021 diente die Stadthalle mehrere Monate lang als Impfzentrum. Sandra Ardizzone

Unter dem neuen Licht liegt derzeit noch der bisherige Hallenboden. Von diesem wird demnächst die oberste Schicht abgeschliffen, um dann eine zwei Millimeter dicke neue oberste Schicht aufzutragen. Die Farbe der neuen Schicht wird leicht dunkler sein als bisher. Der Grund: Bisher war es eine Spezialfarbe, die jedes Mal zu relativ hohen Kosten führte, wenn irgendwo der Boden ausgebessert werden musste. Mit dem neuen Boden wechselt die Stadthalle nun zu einer günstigeren Standardfarbe. Der Unterschied zwischen den beiden Farben ist minim.

Auch die Tribünensitze werden erneuert

In frischer Farbe kommen auch bald die Anthrazit-Tribünensitze daher. Diese werden derzeit neu bemalt, um die Kratzer der Vergangenheit verschwinden zu lassen.

Erneuert wird auch die Vorbühne. Ihr Holz erhält nun eine dunkle Farbe. Denn hell soll nur das sein, was auf der Bühne passiert. Für die Handballer wird die Vorbühne jeweils im Boden versenkt, der so auch zu normalem Hallenboden wird. Allerdings ergaben sich hier jeweils Unebenheiten, die gerade für Sportler gefährlich sein können. Damit soll nun auch Schluss sein, dieses Problem wird auch im Rahmen der Erneuerung gelöst. Bei dieser Gelegenheit sind auch die beiden je drei Tonnen schweren Hydraulikzylinder überholt worden, die die Vorbühne hoch- und runterbewegen.

Ebenso gab es im Untergeschoss einiges zu tun, das zu grossen Teilen noch vom ersten Stadthalle-Bau stammte, weil es mit seinen Grundmauern das Feuer einigermassen überstand. Unter anderem wurden die alten WC-Anlagen erneuert.

Im Untergeschoss der Stadthalle fand 2018 die Schweizer Meisterschaft im Electronic Darts statt. Ly Vuong

Nachdem bereits im Juni für rund drei Wochen diverse Arbeiten stattfanden und nun von Mitte Juli bis Mitte August wieder, wird dann im Sommer nächstes Jahr die zweite Etappe angegangen. Diese wird dann aber keine Sperrung mit sich bringen. Es handle sich vorwiegend um Arbeiten im Hintergrund, sagt Helbling. Die Ausnahme: Um die ausgebleichte und nicht mehr stabile Fassade zu sanieren, wird die Stadthalle eingerüstet.

Im Sommer 2023 wird die Stadthalle zwecks Fassadensanierung eingerüstet werden. Carmen Frei

Gleich bleibt, dass die Stadthalle für Dietikon zwar relativ gross, aber im Vergleich zu anderen Hallen wie etwa The Hall in Dübendorf oder dem Hallenstadion relativ klein ist. Nicht zu gross, nicht zu klein: Die Nachfrage dafür ist vorhanden - ob für Konzerte, Hochzeiten, Handballspiele, Messen, Firmenanlässe oder anderes.

