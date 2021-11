Bahnhof Dietikon: Dächer für BDB und Limmattalbahn werden gebaut

Dietikon Baufortschritt am Bahnhof: Bald haben BDB-Pendler wieder ein Dach über dem Kopf Bis Ende November werden am Dietiker Bahnhof die neuen Perrondächer für die Bremgarten-Dietikon-Bahn erstellt. Der eng getaktete Fahrplan machte es den Verantwortlichen nicht einfach. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 11.11.2021, 05.00 Uhr

Am Bahnhof Dietikon sind die BDB-Perrons bald wieder überdacht. Von links nach rechts: Walter Wüst, Geschäftsführer der Wüst Metallbau AG; Lukas Graber, Bauverantwortlicher der Wüst Metallbau AG; Jürg Senn vom Architekturbüro 10:8 und Daniel Issler, Gesamtprojektleiter der Limmattalbahn.

Valentin Hehli

Bald stehen die vielen Pendlerinnen und Pendler, die täglich in Dietikon in die Bremgarten-Dietikon-Bahn (S17) ein- oder aus ihr aussteigen, nicht mehr im Regen. Zwischen Gleis 1 und 11 ist das neue Perrondach bereits weit fortgeschritten. Es ermöglicht einen guten Eindruck, wie es nach der Fertigstellung aussehen wird. Das soll bereits in einer Woche der Fall sein, sagt Lukas Graber, der Bauverantwortliche von der ausführenden Wüst Metallbau AG, bei einem Besuch vor Ort. Vom 19. bis 29. November wird das zweite Perrondach errichtet, welches das Gleis 12 und die künftige Limmattalbahn-Haltekante verbindet.