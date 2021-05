Dietikon «Bänkligate», Parkplatzknappheit und ein gefällter Baum: Das brennt den Gemeinderäten unter den Nägeln Mit 25 Fragen erkundigten sich Dietiker Gemeinderäte beim Stadtrat nach Verkehrsproblemen, Handy-Antennen und mehr. Florian Schmitz 08.05.2021, 08.37 Uhr

Nur noch die Betonfundamente erinnern an die drei Sitzbänke, die an der Limmat zum Verweilen einluden. Sven Hoti

Erstmals seit Anfang März 2020 tagte der Dietiker Gemeinderat wieder im Stadthaus. «Ich freue mich, wieder zu Hause im Gemeinderatssaal zu sein», sagte Gemeinderatspräsidentin Catherine Peer (SP) zu Beginn der Sitzung. Diese startete mit einer Fragestunde. Insgesamt 25 Fragen beantworteten die Stadträte am Donnerstagabend. Eine Auswahl:

Nachts wurden die Bänkli zum Sündenpfuhl

Im Altbergquartier sei schon vom «Bänkligate» die Rede, sagte Kerstin Camenisch (SP) und fragte, wieso die drei Sitzbänke an der Limmat bei der Buchsackerstrasse 20 entfernt wurden. Von den frühen Abendstunden bis in die frühen Morgenstunden habe sich vor Ort eine kleine Szene gebildet, erklärte daraufhin Sicherheitsvorstand Heinz Illi (EVP). Immer wieder sei die Polizei vor Ort im Einsatz gestanden – es ging um nächtlichen Lärm, Alkohol- und Drogenkonsum. Weil sich die ­Situation trotz ergriffener Gegenmassnahmen verschärft habe, habe die ­Sicherheitsabteilung gemeinsam mit der Polizei beschlossen, die Bänke zu entfernen. «Wir suchen zurzeit einen Ersatz für die drei Bänke. Aber an den gleichen Ort werden sie nicht mehr hinkommen», sagte Illi.

Pro Schulhaus wird 15 Minuten kontrolliert

Für die im Auftrag der Stadt ausgeführten Kontrollrundgänge der Sicherheitsfirma Outsec interessierte sich Manuela Ehmann (EVP). Jeweils freitags und samstags würden Outsec-Mitarbeitende die fünf Schulhäuser kontrollie- ren, sagte Schulvorstand Reto Siegrist (CVP). Neben der präventiven Wirkung gehe es darum, die Nachtruhe einzuhalten, Littering zu kontrollieren, Unbefugte wegzuweisen sowie offen gelassene Fenster oder noch brennende Lichter zu melden. Pro Schuleinheit seien jeweils 15 Minuten vorgesehen, sagt Siegrist. Die Sicherheitsleute seien zusätzlich zum Wochenende teilweise von Montag bis Donnerstag im Einsatz. Das Stadthaus und die Sozialabteilung an der Neumattstrasse seien eben- falls Teil der Kontrollrundgänge und würden ähnlich gehandhabt, ergänzte Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP).

Stadt will die Anzahl Parkplätze erfassen

Die Stadt Dietikon führe keine Statistik über die verfügbaren Parkplätze auf Stadtgebiet und könne deshalb nicht sagen, wie viele Parkkarten im Verhältnis zur Anzahl Parkplätze in der blauen Zone in Dietikon zurzeit im Umlauf seien, sagte Sicherheitsvorstand Heinz Illi. Aber die Stadt strebe eine Bestandsaufnahme aller verfügbaren Parkplätze an. Danach gefragt hatte Gemeinderat Beda Felber (CVP). Für Anwohner mit Parkkarte werde es zunehmend schwieriger, in unmittelbarer Nähe einen freien Parkplatz zu finden, monierte er.



In der blauen Zone sind freie Plätze laut Beda Felber rarer geworden. Sven Hoti

Halbtagesparkkarten verzögern sich

Die Stadt wolle ihre gesamte Parkierungsverordnung erneuern, sagte Sicherheitsvorstand Heinz Illi. Gemeinderat Manuel Peer (SP) hatte sich nach der Einführung von Halbtagesparkkarten erkundigt und erinnerte daran, dass Catherine Peer dazu bereits im Mai 2018 ein Postulat eingereicht hatte. «Wir sind dran, aber nur auf Sparflamme», sagte Illi. In der Fragestunde im November 2020 hatte der Sicherheitsvorstand noch in Aussicht gestellt, dass die neue Parkierungs- verordnung und damit auch Halbtagesparkkarten im Sommer 2021 ein- geführt werden sollen. Inzwischen will die Stadt die In­betriebnahme der Limmattalbahn ­abwarten, weil diese die Parkplatz­situation im Zentrum deutlich verändern werde, ­erklärte Illi. Zudem sei die Sicherheitsabteilung zurzeit stark beschäftigt mit der Gemeinde­führungsorganisation und mit dem Impfzentrum.

Der Kampf gegen den ­Elektromobil-Wildwuchs

Gemeinderat Beat Hess (Grüne) wollte vom Stadtrat wissen, wie die Polizei die immer grösser werdende Vielfalt an Elektrogefährten auf der Strasse und auf Trottoirs einschätze und ob die vielen unterschiedlichen Fortbewegungsmittel überhaupt alle zugelassen seien. «Es ist längst nicht alles erlaubt, was so in der Stadt herumfährt», sagte Stadtrat Heinz Illi. Neue Gefährte kämen so schnell auf den Markt, dass sie zum Teil nicht mal Zulassungen hätten. Um gegen das Chaos vorzugehen, habe die Kantonspolizei eine aufklärende Broschüre erarbeitet. Zudem organisiere die Kantonspolizei entsprechende Weiterbildungen. Die Stadtpolizei habe sich auch des Problems angenommen, dass zu viele Personen mit elektrischen Fortbewegungsmitteln illegal auf Trottoirs fahren. Es seien auch schon einzelne Gefährte eingezogen worden, antwortete Illi auf ein Nachhaken von Hess.

Die zunehmende Vielfalt elektrischer Fortbewegungsmittel stellt die Stadtpolizei vor Herausforderungen. Sven Hoti

Kommunaler Denkmalschutz soll transparent werden

Wo das kommunale Inventar der als schützenswert klassierten Gebäude öffentlich einsehbar sei, wollte Markus Erni (SVP) vom Stadtrat wissen. Denn im Planungs- und Baugesetz sei festgehalten, dass es zur Einsicht offen stehe. Das sei aktuell nicht der Fall, sagte Hochbauvorstand Anton Kiwic (SP). Die Stadt gebe im Moment nur defensiv Auskunft, wenn Liegenschaftsbesitzer sich über eigenen Besitz erkundigen oder wenn Baugesuche für betroffene Gebäude eingereicht werden. Aber die Stadt habe die Absicht, das zu ändern. Weil ein öffentliches Inventar nicht unproblematisch sei und weitere Abklärungen nötig seien, könne er aber noch keinen Zeithorizont konkretisieren, so Kiwic.

Stadtrat hat neues Projekt für altes Bauamt bewilligt

Silvan Fischbacher (SP) erkundigte sich, wie es mit dem alten Bauamt weitergeht, nachdem der Gemeinderat im September 2020 mit nur einer Stimme Unterschied das geplante 4-Millionen-Projekt mit Kindergarten und Wohnungen abgelehnt hatte. «Der Stadtrat hat vor zwei Wochen ein angepasstes Projekt bewilligt», sagte Hochbauvorstand Anton Kiwic. Die Teile des Projekts, die das Einverständnis des Gemeinderats benötigen, sollen nach den Sommer­ferien im Rat behandelt werden.­

Nachdem der Gemeinderat den geplanten Kindergarten ablehnte, will der Stadtrat im alten Bauamt beim Kronenareal nun ein angepasstes Projekt umsetzen. Sandra Ardizzone

Kein Spielraum für schönere Mobilfunkantennen

Laut Bundesvorgaben sei das Aussehen von Mobilfunkanlagen weitgehend vorgegeben, weil es sich um technische Anlagen handelt, antwortete Stadtrat Anton Kiwic auf die Frage von Beat Hess, ob Antennenanlagen in Dietikon irgendwelchen gestalterischen Kriterien genügen müssen. Einschränkungen durch Behörden seien nur in Ausnahmefällen möglich, etwa bei besonders schützenswerten Orts- und Landschaftsbildern. Kiwic verwies in dem Zusammenhang auf eine im März an der Bremgartnerstrasse 27 erstellte Anlage, die komplett eingehaust wurde. «Das hat keinen technischen Hintergrund. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Telekomfirma beim Aufstellen wegen des allgemeinen Drucks auf 5G versuchte, mit der Erscheinung der Antenne weniger Emotionen auszulösen», sagte er.





An der Bremgartnerstrasse 27 wurde im März eine Mobilfunkanlage installiert, die wegen ihrer grauen Einhausung von aussen kaum erkennbar ist. Sven Hoti

Stadt will mehr Aussenfläche für Restaurants ermöglichen

Ob der Stadtrat bereit sei, den lokalen Gastrobetreibern im Sommer unkompliziert bis zu doppelt so viel Aussenraumfläche zur Verfügung zu stellen, wollte Michael Segrada (FDP) wissen. «Selbstverständlich prüfen wir alle eingehenden Gesuche und bewilligen sie wenn möglich», sagt Sicherheitsvorstand Heinz Illi. Wegen der engen Platzverhältnisse lasse das Zentrum aber nur wenig Spielraum zu. Die Stadt versuche, mit den verschiedenen Betreibern einzeln jeweils möglichst gute Lösungen zu finden.

Schneemassen erdrückten Baum beim Parkplatz Zelgli

Für die Fällung der grossen Schwarzföhre am Eingang des Parkplatzes Zelg­li ist der Schnee verantwortlich, wie Infrastrukturvorstand Lucas Neff (Grüne) auf Nachfrage von Manuel Peer erklärte. Der Baum sei von der schweren Schneemasse so stark verletzt worden, dass man entschieden habe, ihn zu fällen und durch einen neuen zu er­setzen.



Erdrückt vom Schnee: Von der Schwarzföhre beim Parkplatz Zelgli ist nur noch der Baumstumpf übrig geblieben. Sven Hoti

Auch in den USA lauschten Leute Geschichten aus Dietikon

Die zehn erschienenen Folgen seien insgesamt etwa 3000-mal gehört worden, antwortete Stadtpräsident Roger Bachmann auf die Frage von Manuela Ehmann nach dem Erfolg des Dietiker Podcasts, in dem Menschen aus Dietikon Persönliches erzählen. 89 Prozent aller bisherigen Hörer stammten aus der Schweiz, 5 Prozent aus den USA und 3 Prozent aus Deutschland, präzisierte Bachmann. Seit der ersten Folge im Oktober hat der Podcast laut Bachmann 110 Abonnenten gewonnen.