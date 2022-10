Dietikon Diese Autoscooter schlittern und driften wie keine zuvor: Die Chilbi auf dem Zelgliplatz bietet am Wochenende eine besondere Neuheit Von Freitag bis Sonntag verwandelt die Schaustellerfamilie Bourquin den Dietiker Zelgliplatz in ein Chilbiparadies. Die diesjährige Hauptattraktion sind die neuen Autoscooter, die wie auf Glatteis rutschen – dank drehbarer Hinterachse. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 20.10.2022, 14.13 Uhr

Die vier Generationen der Schaustellerfamilie vereint (von links nach rechts): Willy Bourquin, sein Sohn Sacha Bourquin und Enkel Mike Bourquin mit seiner sechsmonatigen Tochter. Muriel Daasch Der gesamte «Luna Park» ist dieses Jahr zum ersten Mal mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet. Muriel Daasch Voller Vorfreude blicken die Bourquins der Chilbi vom kommenden Wochenende entgegen. Muriel Daasch Auch die Bahn «La Sauterelle», die seit 2019 Teil der Dietiker Chilbi ist, steht wieder auf dem Zelgliplatz. Muriel Daasch Das neue Spiegellabyrinth wurde noch nicht fertig aufgestellt. Muriel Daasch Auch die Schausteller selbst haben sichtlich Freude an den neuen Autoscootern mit drehbarer Hinterachse. Muriel Daasch Der «Luna Park» wird am Freitag um 14 Uhr seine Türen für die Besucher öffnen. Muriel Daasch

Von Freitag bis Sonntag veranstaltet die Waadtländer Schaustellerfamilie Bourquin bereits zum zwölften Mal die Dietiker Chilbi auf dem Zelgliplatz. Wegen den Schulferien öffnet der «Luna Park», wie sich die Chilbi seit letztem Jahr nennt, am Freitag bereits um 14 Uhr seine Türen und schliesst sie erst um 23 Uhr wieder.

Am Samstag ist der «Luna Park» ebenfalls von 14 bis 23 Uhr für seine Besucher da und am Sonntag von 13 bis 20 Uhr. Für Organisator Willy Bourquin ist die diesjährige Durchführung eine ganz besondere. «Wir bieten den Leuten aus der Region etwas noch nie dagewesenes: Unsere beliebten Autoscooter haben neu eine drehbare Hinterachse.»

Beim Fahren bekomme man so das Gefühl, als würde man auf Glatteis herumrutschen.

«Es ist schwierig, das Gefühl in Worte zu fassen. Man muss es fast selbst erlebt haben, um es nachzuvollziehen»,

sagt Bourquin. Vor allem bei den jungen Menschen würden die modernen Autoscooter auf viel Begeisterung stossen. Vor rund sechs Monaten haben die Bourquins die insgesamt 30 Autoscooter in Betrieb genommen. Auch dieses Jahr wird es wieder zweimal täglich kostenlose Autoscooterfahrten geben.

Seit Montag ist der «Luna Park» im Aufbau

Die Autoscooter sind an der diesjährigen Dietiker Chilbi nicht die einzige Innovation: Zum ersten Mal ist der gesamte «Luna-Park» mit LED-Beleuchtung ausgestattet. «Wir verbrauchen dadurch 30 bis 40 Prozent weniger Strom», sagt Bourquin. Zudem würden die LEDs auch ein schöneres Licht abgeben.

Auch die Bahn «La Sauterelle», die seit 2019 Teil der Dietiker Chilbi ist, steht wieder auf dem Zelgliplatz. Muriel Daasch

Die Vorbereitungen auf die Chilbi vom kommenden Wochenende sind für die Organisatoren dieses Mal wegen den wegfallenden Coronamassnahmen weitaus unkomplizierter ausgefallen. «Für uns geht es nun nach der überstandenen Pandemie wieder langsam bergauf, worüber wir alle sehr froh sind», sagt Bourquin.

Er ist stolz, dass die Schaustellerfamilie mit seiner sechsmonatigen Urenkelin nun um ein weiteres Mitglied gewachsen ist. Seit Montag stellt die Familie gemeinsam mit weiteren Helfern diverse Bahnen, Essensstände und Spielwägen wie beispielsweise die traditionelle Schiessbude auf.

Das Spielhaus «Coco Bongo» wurde durch ein Spiegellabyrinth ersetzt

Neben den modernen Autoscootern erwartet die Besucher im Dietiker «Luna Park» neu auch ein Labyrinth aus Spiegeln, das einem in die Irre führt. Wie in den letzten Jahren werden auf dem Zelgliplatz ebenfalls ein Karussell und weitere Bahnen zu finden sein.

Eine davon ist die Bahn «La Sauterelle», die seit 2019 Teil der Dietiker Chilbi ist und die Leute in kleinen Fliegern im Kreis herumsausen lässt. In der sogenannten «Waterball-Anlage» können die Chilbibesucher ausserdem wieder in den grossen durchsichtigen Plastikbällen übers Wasser laufen.

Auch die Schausteller selbst haben sichtlich Freude an den neuen Autoscootern mit drehbarer Hinterachse. Muriel Daasch

Fehlen wird dieses Jahr das Spielhaus «Coco Bongo», das sich über sechs Etagen erstreckt und 2021 zum ersten Mal in Dietikon aufgestellt wurde. «Wir haben ‹Coco Bongo› in diesem Jahr mit dem Spiegellabyrinth ersetzt, um den Besuchern wieder etwas neues zu bieten», sagt Bourquin.

Kulinarisch werden die Leute im «Luna Park» von chinesischen Spezialitäten über Kebab, Würste und Pommes frites bis hin zu Churros, Magenbrot und Zuckerwatte auf der ganzen Bandbreite verwöhnt. «Es ist für jeden Geschmack etwas dabei», sagt Bourquin.

Für die drei Chilbitage erwartet er rund 10'000 Besucherinnen und Besucher. «Schön wäre natürlich, wenn noch mehr kommen würden, aber wir freuen uns über jeden», sagt er.

