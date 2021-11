Dietikon Aus für das Libergy: Reformhaus im Zentrum schliesst nach gescheiterten Rettungsversuchen endgültig Nachdem das Reformhaus an der Zentralstrasse immer wieder mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, bleiben die Türen nun definitiv zu. Auch der Neustart mit einem Bistro im vergangenen Jahr gelang nicht. Geschäftsführer Pascal Bättig will nun auf den Onlinehandel setzen. Carmen Frei 13.11.2021, 04.00 Uhr

Der Schriftzug leuchtet noch, doch das Geschäft von Pascal Bättig an der Zentralstrasse musste schliessen. Carmen Frei

Nach knapp sechs Jahren ist Schluss: Seit Ende Oktober sind die Türen des Libergy geschlossen, der finanzielle Aufwand war für Geschäftsführer Pascal Bättig zuletzt nicht mehr zu stemmen. Das Reformhaus bot viele vegane Bioprodukte an und hatte ein grosses Sortiment für ernährungsbewusste Personen und Allergiker. Am liebsten wäre er mit dem Laden an der Zentralstrasse in Dietikon geblieben, sagt er. «Darum versuche ich nun, einen Onlineshop zu machen.»