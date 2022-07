In der Grunschen in Dietikon wird ein neuer Spielturm gebaut

Dietikon Aus einem Kletterturm werden zwei – der Spielplatz in der Grunschen soll bald ein neues Spielgerät erhalten Die Stadt will den bestehenden Kletterturm mit Rutsche sowie den Sandkasten in der Parkanlage Grunschen in Dietikon im September abreissen. Am selben Ort soll danach eine Spielturm-Kombination mit Kletterwand und Rutschbahn erstellt werden. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 28.07.2022, 16.21 Uhr

Der Kletterturm mit Rutsche (links) und der Sandkasten (rechts) werden infolge der geplanten neuen Spielturm-Kombination nicht mehr lange in der Parkanlage Grunschen stehen. Muriel Daasch

In der insbesondere von Familien rege besuchten Parkanlage Grunschen am Gaissteg in Dietikon soll es bald einen neuen Spielplatz geben: Die Stadt will den bestehenden Kletterturm mit Rutsche abreissen und durch ein neues Spielgerät ersetzen. Das geht aus einem Baugesuch hervor, das noch bis am 4. August im Stadthaus aufliegt. Der danebenstehende Sandkasten direkt am Ufer der Reppisch soll im Zuge der Arbeiten komplett aufgelöst werden. Das dritte Spielgerät, eine Ente als Federgerät, soll hingegen bestehen bleiben. Geplant ist, die Arbeiten im September und Oktober durchzuführen.

Die Stadt, als Bauherrin und Grundeigentümerin, hat den Auftrag an die Bürli AG in St. Erhard im Kanton Luzern vergeben, die sich auf Spielplatzgeräte und Parkmobiliar spezialisiert hat. Die Kosten für den Bau werden mit rund 60’000 Franken veranschlagt.

Das Vorhaben wird von der Stadt Dietikon damit begründet, dass das bestehende Klettergerät und der Sandkasten das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hätten. Damit die Sicherheit weiterhin gewährleistet werden könne, müssten die bestehenden Spielgeräte durch neue Bauten gleichwertig ersetzt werden, wie es im Baugesuch weiter heisst.

Die geplante Spielturm-Kombination ist auf dem bestehenden Spielplatz bereits abgesteckt. Muriel Daasch

Auch eine Kletterwand und eine Feuerwehrstange sind geplant

Beim geplanten Projekt handelt es sich um eine Spielturm-Kombination. Zwei Holztürme mit jeweils zwei Stockwerken sind dabei durch eine Brücke verbunden. Einer der beiden Spieltürme ist mit einer Kletterwand, einer Leiter und einer Rutschbahn versehen, die etwas länger ist als die zurzeit bestehende. Beim Turm auf der anderen Seite wird es ein Kletternetz, eine Feuerwehrstange und eine sprossenwandartige Leiter geben.

Unter der Brücke zwischen den beiden Klettertürmen befindet sich zudem eine Stahlstange, von der aus ein Balanceseil bis zum Kletterturm mit der Rutsche führt. Daneben führen zudem vier senkrecht gespannte Kletterseile in den Boden. Die gesamte Spielebene am Boden rund um die beiden Spieltürme und die Rutschbahn wird mit einem synthetischen Fallschutz ausgestattet. Gemäss dem Baugesuch sollen auf dem neuen Spielplatz auch Spielmöglichkeiten für Kleinkinder integriert werden.

So soll die neue Spielturm-Kombination in der Parkanlage Grunschen aussehen. Visualisierung: zvg

Die bestehenden Grillstellen, Sitzbänke oder Spielgeräte in der Parkanlage Grunschen befinden sich an den Seiten der Anlage, sodass die grosse Spielwiese in der Mitte frei genutzt werden kann. Damit dies auch weiterhin so bleibt, soll der Ersatzneubau etwa an derselben Stelle positioniert werden wie der bestehende Kletterturm.

Da die Spielturm-Kombination etwas länger sein wird als das alte Spielgerät, wird auch eine dementsprechend grössere Fallschutzmatte benötigt. Diese zusätzliche Fläche wird sich jedoch ausserhalb des Gewässerraumes beziehungsweise nicht direkt am Ufer der Reppisch befinden. Mit der Aufhebung des Sandkastens wird der Spielplatz deshalb künftig weniger im Gewässerraum liegen.

«Die Bedürfnisse der verschiedenen Altersgruppen unterscheiden sich stark»

Gemeinderat Ernst Joss (AL) zvg

Gemeinderat Ernst Joss (AL) sind die Spielplätze in Dietikon ein grosses Anliegen. Er findet es gut, dass nun in der Parkanlage Grunschen etwas geht. «Die Spielplatzausstattung in der Grunschen war bisher nicht so grosszügig. Das geplante Projekt zeigt nun, dass erkannt wurde, dass man an solchen Orten etwas machen muss», sagt Joss.

Man müsse aber immer bedenken, dass sich die Bedürfnisse der verschiedenen Altersgruppen stark unterscheiden, sagt er. Vor allem Kleinkinder im Alter zwischen eineinhalb und drei Jahren würden bei der Planung solcher Spielplätze oftmals vergessen gehen.

Mit dem Abriss des Sandkastens in der Parkanlage Grunschen wird künftig eine Spielmöglichkeit für Kleinkinder wegfallen. Muriel Daasch

Diese Problematik zeigt sich laut Joss auch bei der geplanten Spielturm-Kombination in der Grunschen: «Ich bin mir sicher, mein viereinhalbjähriges Grosskind würde gerne auf diesen Klettertürmen herumklettern. Für mein zweites Grosskind, das eineinhalb Jahre alt ist, würde sich aber wahrscheinlich keine passende Spielmöglichkeit finden», sagt er.

Eine grosse Herausforderung sei auch, dass sich die Bedürfnisse der Kinder rasch ändern, sagt Joss. So könne es gut sein, dass solch ein Spielplatz in ein paar Jahren für sein älteres Grosskind langweilig erscheine.

