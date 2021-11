Die Pausenaufsicht der Schule Stierenmatt in Dietikon konnte rechtzeitig verhindern, dass ein Spiel zwischen Kindern der 1. bis 4. Klasse ausartete, wie Schulvorstand Reto Siegrist (Mitte) an der Gemeinderatssitzung vom Donnerstag erklärte. Die Schule will nun Aufklärungsarbeit leisten.

Florian Schmitz 05.11.2021, 16.50 Uhr