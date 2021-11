Dietikon Aufgestiegen: Die Taverne zur Krone wurde vom Gault Millau neu mit 14 Punkten ausgezeichnet Seit das Lokal von Heinz und Maria de Lourdes Schenkel 2013 erstmals vom bekannten Restaurantführer berücksichtigt wurde, erhielt es immer 13 Punkte. Wieso jetzt Aufstieg? Florian Schmitz Jetzt kommentieren 29.11.2021, 18.03 Uhr

Maria de Lourdes Schenkel und Heinz Schenkel gehören zu den Aufsteigern im Kanton Zürich. Archivbild: Kevin Capellini

Seit vielen Jahren vertreten die Taverne zur Krone und das Chinarestaurant Luo im «Ochsen» in Dietikon den Bezirk als einzige Restaurants im Gault Millau. Das gilt auch für die Ausgabe 2022, wie der bekannte Gastroführer am Montag bekannt gab. Aber nach vielen Jahren der Konstanz gehört die Krone dieses Jahr zu den 18 Aufsteigern im Kanton Zürich und wird neu mit 14 Punkten gewürdigt. Bereits zum zehnten Mal hintereinander wurden Koch Heinz Schenkel und seine Frau Maria Lourdes Schenkel, die in der «Krone» den Service verantwortet, vom Gault Millau berücksichtigt. Dabei erhielten sie neun Jahre immer 13 Punkte.

Von den Vorspeisen über die Hauptgänge bis zum Dessert gab sich Heinz Schenkel keine Blösse, wie die Gault-Millau-Kritiker in ihrem Bericht über die «Krone» schreiben. Darin loben sie den «feinen, ausgelösten Hummerschwanz an tollem Fond.» Auch die Hausspezialität, der mexikanische Cocktail Campechano mit Crevetten, Tintenfischen, Avocado und Frühlingszwiebeln, sei erfrischend und passe perfekt zu den sommerlichen Temperaturen, schreiben die Gastrokritik, die dem Lokal offenbar im Sommer den Testbesuch abstatteten. «Chef Schenkel überzeugte auch beim Fleisch», heisst es weiter. Ausserdem wird die grosse Weinkarte zu fairen Preisen hervorgehoben.

Seit 2010 wirten Heinz Schenkel und Maria de Lourdes Schenkel, die 1990 heirateten, gemeinsam im alten Dietiker Ortskern. Zuvor führten sie ­

viele Jahre das Restaurant Löwen in Mollis. Auch damals im Glarnerland wurden sie bereits mit 14 Gault-Millau-Punkten gewürdigt.

Das Chinarestaurant Luo im «Ochsen» verteidigt seine 13 Punkte

Das Chinarestaurant Luo im «Ochsen» konnte seine 13 Punkte aus dem Vorjahr verteidigen. Koch Qiulin Luo wohnt mit seiner Familie seit 2003 in Dietikon. Als ihm nach zehn Jahren an der Stampfenbachstrasse in Zürich der Mietvertrag gekündigt wurde, eröffnete er im Sommer 2014 zusammen mit seiner Frau Huamei das Restaurant im «Ochsen». Bereits in Zürich war er viele Jahren im Gault Millau vertreten.

Seit dem Wechsel nach Dietikon erkochte er sich jedes Jahr 13 Punkte. Dabei zeigen sich die Gault-Millau-Kritiker immer wieder überrascht, dass all die raffinierten Gerichte vom Koch ganze alleine in einer winzigen Küche zubereitet werden. Dieses Jahr habe er seine Spezialität, das knusprige Rindfleisch, etwas entschärft , verrät Qiulin Luo dem Gault Millau. «Jetzt sind die Gäste happy und ich kann mit diesem Kompromiss gut leben.»

Zürich als Gourmet-Stadt Nummer 1 etabliert

Obwohl die «Krone» und das «Luo» aus dem Gault Millau nicht mehr wegzudenken sind, fristet das Limmattal im Gastroführer mit vielen Gourmetadressen ein Nischendasein. Insgesamt 860 Restaurant aus der ganzen Schweiz wurden für die Ausgabe 2022 getestet. Zum Koch des Jahres wurde Mitja Birlo vom «7132 Hotel» in Vals erkoren.

Die grosse Aufsteigerin im neuen Guide ist allerdings die Stadt Zürich. Sie habe sich endgültig als Gourmet-Stadt Nummer eins durchgesetzt , schreibt der Gault Millau in seiner Mitteilung. Zürich biete Stars wie Heiko Nieder (19 Punkte, Dolder Grand), verfüge aber auch über ein breites Angebot an trendigen Bistros, Brasserien und Bars. Zudem stammen dieses Jahr viele Aufsteigerinnen und Aufsteiger aus der Stadt. Auch der Titel «Pâtissière des Jahres» ging dieses Jahr nach Zürich an Felicia Ludwig, die im «Ornellaia» wirkt. «Zürich hat endlich die Restaurants, die zum Selbstbewusstsein der Stadt passen», wird Gault-Millau-Chef Urs Heller zitiert.

