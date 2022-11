Dietikon Auf Anklagebank wegen N-Wort: Und das alles wegen ein paar Rabattpunkten Weil sie einen dunkelhäutigen Mitarbeiter als «Neger» bezeichnet und ihrem Hausarzt gedroht hatte, musste sich eine Italienerin am Bezirksgericht Dietikon wegen Rassendiskriminierung, Beschimpfung und versuchter Nötigung verantworten. Louis Probst Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr

Ein aktueller Fall am Bezirksgericht Dietikon drehte sich um Nötigung und Rassendiskriminierung. Severin Bigler (Dietikon, 13. Dezember 2021)

Weil sie sich in der Filiale eines Grossverteilers durch einen dunkelhäutigen Angestellten und dessen Kollegen nicht angemessen bedient fühlte – es ging um die Verbuchung von ein paar Rabattpunkten – hatte sich die Kundin per Mail an den Grossverteiler gewandt. Dabei hatte sie geschrieben, dass sie sich von einem «Neger» nicht bedienen lassen würde und dass sie einen «Riesenaufwand und Ärger mit solchen billigen, unqualifizierten Ausländern» gehabt habe.

Fünf Tage später doppelte die 53-jährige Italienerin aus dem Limmattal in einem weiteren Mail an den Grossverteiler nach: «Ich wiederhole nochmals: Ich lasse mich nicht von schwarzen Negern bedienen.» Zudem schrieb die Frau, die selber Ausländerin ist: «Respekt kennen die Ausländer nicht. Die sind nur Sklaven hier in der Schweiz. Wenn sie nicht spuren und entgleisen, so reisen sie in ihre Heimat zurück...»

Die beiden Angestellten erstatteten Anzeige und machten Genugtuung geltend. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen Rassendiskriminierung und Beschimpfung. Eine Anklage wegen versuchter Nötigung hatte sich die Frau zudem eingehandelt, weil sie ihrem ehemaligen Arzt per E-Mail drohte, E-Mails und Korrespondenzschreiben auf Facebook zu veröffentlichen, wenn er nicht ärztliche Unterlagen und Befunde, die sie betrafen, abändern werde.

Die Staatsanwaltschaft forderte wegen Rassendiskriminierung, versuchter Nötigung und Beschimpfung eine bedingte Geldstrafe von insgesamt 3000 Franken sowie eine Busse von 600 Franken. Weil die Delikte in die Probezeit für eine frühere, bedingt aufgeschobene Geldstrafe wegen Betrugs fielen, forderte sie zudem eine Verlängerung der Probezeit.

«So herausgerutscht»

Wie bereits in der Untersuchung stand die beschuldigte Italienerin auch am Dienstag vor Gericht zu ihren Äusserungen. «Ich bin zweimal schlecht bedient worden», erklärte sie gegenüber Bezirksrichter Heiner Kistler. «Ich habe den Filialleiter verlangt. Die beiden Angestellten wollten das nicht.» Sie sei verärgert gewesen, sagte sie.

Dabei habe auch eine frühere, unschöne Begegnung im Bus mitgespielt, bei der sie von einem dunkelhäutigen Mann beleidigt worden sei. «Das ist mir hochgekommen», meinte sie. «Ich wollte niemanden beleidigen. Das ist mir so herausgerutscht.» Zum Vorwurf der versuchten Nötigung erklärte sie, dass ihre Krankengeschichte «unwahr abgefasst» gewesen sei.

Der Verteidiger beantragte vollumfänglichen Freispruch. Das N-Wort an sich stelle noch keine Rassendiskriminierung dar, argumentierte er. Aus der Anklage gehe nicht hervor, in welchem abwertenden Grad es verwendet worden sei. «Die Staatsanwaltschaft macht einen Denkfehler», so der Verteidiger. «Eine Rasse ‹Schwarz› gibt es nicht. Die Zeit, als es Rassen gab, ist glücklicherweise vorbei.»

«Paradebeispiel für Diskriminierung»

Das Gericht folgte dieser Sichtweise jedoch nicht. Es verurteilte die Frau wegen Rassendiskriminierung und versuchter Nötigung zu einer bedingten Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu 30 Franken, bei einer Probezeit von vier Jahren. Von einer Busse sah das Gericht angesichts der prekären finanziellen Verhältnisse der Beschuldigten ab. Für die Zivilansprüche der Privatkläger wurden diese auf den Zivilweg verwiesen.

«Der vorliegende Fall ist ein Paradebeispiel für Diskriminierung», so Bezirksrichter Kistler. «Wenn man sich von jemandem nicht bedienen lassen will, weil er dunkelhäutig ist, ist das genau das, was den Tatbestand der Rassendiskriminierung ausmacht.»

Noch im Gerichtssaal kündigte die Frau Berufung an. «Ich ziehe das weiter», erklärte sie. «Ich bin mit dem Urteil nicht einverstanden. Ich will einen Freispruch.»

