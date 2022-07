Dietikon Ein Traktor, die Bahn und der Transport des Grauens: Auch das Reppisch-Wegkreuz musste schon geflickt werden Am 21. Juli 2022 wurde das Wegkreuz beim Niderfeld in Dietikon nach rund drei Jahren wieder aufgestellt. Auch das zweite Dietiker Wegkreuz, jenes im Gebiet Reppischhof, wurde schon mehrmals zerstört – unter anderem durch einen Traktor. David Egger Jetzt kommentieren 22.07.2022, 04.10 Uhr

Das Wegkreuz in Dietikon nahe vom Reppischhof aufgenommen am 20. Juli 2022 David Egger / Limmattaler Zeitung

Zwei Wegkreuze zählt Dietikon. Das eine liegt, eingebettet zwischen dem Honeretwald und der Reppisch, an der Fischerhölzlistrasse im Reppischhof, der auf Karten noch bis ins 19. Jahrhundert Reppischmühle genannt wurde. An dieses Wegkreuz grenzt zudem der Aegertenacher, auf dem zurzeit der Mais prächtig wächst. Auf der Fischerhölzlistrasse gehen heute vor allem Fussgänger und Velofahrer ihres Weges.

Ein Herr Wiederkehr hat das Kreuz aufstellen lassen

Das Postament, also der ­Sockel des Kreuzes, ist über

400 Jahre alt. Auf diesem ­stehen die Buchstaben «I C W K» und «B A F H» sowie die Jahreszahl «1601». Denn ein Herr Wiederkehr (darum «W K») und seine Gattin, Frau Fischer, sollen das Kreuz gebaut respektive gestiftet haben. Wiederkehr soll Müller an der Reppisch gewesen sein. Verschiedene Quellen widersprechen sich ­bezüglich Wiederkehrs Vornamen und weiterer Angaben.

Das Kreuz steht seit 1601 im Gebiet Reppischhof, wenn auch nicht immer am genau gleichen Ort. Der obere Teil des Kreuzes gilt als jünger als das Postament, denn es wurden unterschiedliche Steine verwendet.

Das Kreuz wurde mehrmals renoviert. Anfang der 1960er-Jahre stürzte es vom Postament, als ein Traktor beim Pflügen dagegen fuhr. Wieder aufgestellt wurde es nun gleich beim Gleis der Bremgarten-Dietikon-Bahn.

Ein Schlieremer brachte das Kreuz wieder auf Vordermann

Als die Bahnlinie 2004 erneuert wurde, wurde das Kreuz abtransportiert. Dabei zerbrach es. 2010 wurde es von Steinbildhauer Rudolf Rempfler aus Schlieren renoviert und nun wieder 60 Meter östlich, an der Fischerhölzlistrasse, aufgestellt.

Beim Kreuz stehen auch zwei Bänkli. Von dort sieht man auf die Reppisch und hört zuweilen den Lärm der durchschnittlich 13'000 Fahrzeuge pro Tag auf der nahen Bernstrasse sowie das Gebimmel der Barriere der Bahn. Das passt zum Wegkreuz.

