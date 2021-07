Dietikon Asiatische Buschmücken verbreiten sich derzeit rasant – Stadt bittet Bevölkerung bei der Bekämpfung um Mithilfe Das nasse Wetter der vergangenen Wochen hat die Ausbreitung der Asiatischen Buschmücke in Dietikon begünstigt. Bei der Eindämmung der Plage kann die Stadt auf Erkenntnisse einer kantonalen Pilotstudie aus dem Jahr 2017 zurückgreifen. Sven Hoti 28.07.2021, 17.27 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ihr Stich ist schmerzhaft und hinterlässt oft grosse rote Flecken: Die Asiatische Buschmücke treibt in Dietikon wieder ihr Unwesen. Archivbild: zVg

Des einen Leid, des anderen Freud: Während der viele Regen der vergangenen Wochen die Limmat an ihre Kapazitätsgrenze gebracht und die umliegenden Gemeinden in Alarmbereitschaft versetzt hatte, fand die Asiatische Buschmücke ideale Bedingungen vor, um sich auszubreiten. Aufgrund der aktuellen Wetterlage wurden auch in Dietiker Gärten viele Buschmückenlarven gefunden, wie die Stadt in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat sie über die Liegenschaftsverwalter Flyer an Pächter von Privat- und Familiengärten verteilt. Zudem liegen die Flyer im Dietiker Stadthaus auf. Darin stehen Tipps, wie die Bevölkerung bei der Bekämpfung der Asiatischen Buschmücke mithelfen kann. Die Stadt rät:

Keine mit Wasser gefüllten Gefässe auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten stehen lassen (Untersetzer von Blumentöpfen, Eimer, Spritzkannen, Vasen, Kinderspielzeug, alte Autoreifen und so weiter).

Untersetzer, Kinderplanschbecken, Vogelbäder und so weiter mindestens einmal pro Woche leeren.

Regenwassertonnen mit Deckel dicht verschliessen und nur bei Regen öffnen.

Dachrinnen auf Verstopfungen kontrollieren.

Für die Aktion verantwortlich ist Thomas Weber, Leiter Gartenbau bei der Stadt. Er beobachtete in letzter Zeit eine rasante Zunahme der Asiatischen Buschmücke in Dietikon.

«Wegen der sehr starken Regenperioden und viel stehendem Wasser konnte sich die Asiatische Buschmücke explosionsartig verbreiten. Inzwischen ist sie zu einer Plage geworden.»

Weibliche Mücken legen ihre Eier in kleine Wasseransammlungen oberhalb des Wasserspiegels an die Wand von Behältern. Steigt der Pegel, so werden diese überschwemmt und die Larven schlüpfen. Wegen der Hitze und Trockenheit blieb den Larven im vergangenen Jahr diese Möglichkeit verwehrt. Die momentanen Regenfälle schufen laut Weber optimale Bedingungen für die Eier: «Sobald ein Gewässer überläuft und stehende Tümpel ohne Fressfeinde wie Insekten entstehen, können sie sich entsprechend schnell vermehren.»

Ursprünglich stammt die Mückenart aus Japan, Korea und Südchina. Im Unterschied zur Gemeinen Stechmücke ist die Asiatische Buschmücke grösser, tagaktiv und hat helle Streifen am Körper und den Beinen. Ihre Stiche sind schmerzhafter, hinterlassen oft grössere rote Flecken und der Juckreiz ist intensiver. Sie kann zudem tropische Krankheiten weitergeben. Die Gefahr schätzt Experte Weber jedoch als gering ein, da die Asiatische Buschmücke hierzulande bereits in grosser Zahl vorhanden sei und es vermutlich nur wenige eingeschleppte Arten gebe. Zu einem Arztbesuch rät Weber erst, wenn Krankheitssymptome wie etwa Fieber auftreten.

Die Asiatische Buschmücke (Mitte) ist grösser als die Asiatische Tigermücke (links) und die Gemeine Stechmücke. zVg/Parasitologie der Universität Zürich

Für die Stadt Dietikon ist die Asiatische Buschmücke keine Unbekannte. Insgesamt stieg ihr Bestand in den letzten Jahren stark an, wie es in ihrer Mitteilung heisst. Von 2017 bis 2018 wirkte Dietikon mit fünf anderen Gemeinden im Kanton bei einem Pilotprojekt der Zürcher Baudirektion mit. Ziel war es, geeignete Eindämmungsstrategien gegen die Mücke zu testen. Mit dem Abdecken von mit Wasser gefüllten Behältern im Garten und dem Behandeln von Dolen mit biologischem Larvizid konnte die Anzahl der Eier halbiert werden. Verglichen wurden die Ergebnisse mit Gemeinden, die keine Massnahmen umgesetzt hatten.

Nach dem Pilotprojekt habe die Stadt regelmässig Kontrollgänge durch öffentliche Gärten durchgeführt, sagt Weber. Zudem sei die Bevölkerung mit Merkblättern sensibilisiert worden. Das habe lange gut funktioniert, so Weber.

«Wegen des anhaltend schönen Wetters werden die Leute vergessen haben, auf die empfohlenen Massnahmen zu achten»,

vermutet Weber. Mit der Flyeraktion will die Stadt der Bevölkerung diese Vorkehrungen nun wieder in Erinnerung rufen.