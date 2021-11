Dietikon: Anklage gegen 600-PS-Unfallfahrer von 2019 steht

Dietikon Anklage gegen 600-PS-Unfallfahrer steht Die Ermittlungen gegen den damals 20-jährigen Kosovaren sind nun abgeschlossen. Auch zwei Jahre nach dem Crash in Dietikon ist die Gesundheit der Opfer immer noch beeinträchtigt. David Egger Jetzt kommentieren 26.11.2021, 16.34 Uhr

Wie ein Abschusskommando: Rechts die Waffe, links das kaum mehr zu erkennende Zielobjekt. So präsentierte sich die Unfallsituation den Rettungskräften am 5. Oktober 2019. zvg / Kapo Zürich

Frontal knallte der Kosovare, damals 20-jährig, ins Auto einer Frau, die ihr vierjähriges Töchterchen bei sich hatte. Die Mutter und das Kind: beide lebensgefährlich verletzt. Das war am 5. Oktober 2019 um 18.30 Uhr auf der Bernstrasse in Dietikon.

Die Opfer mussten danach mehrmals operiert werden und waren mehrere Monate lang in Behandlung, wie am Freitag von der Staatsanwaltschaft zu erfahren war. «Auch heute noch – zwei Jahre nach dem Unfall – müssen beide erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigungen in Kauf nehmen», hält die Staatsanwaltschaft zudem in einer Mitteilung fest. Sie hat ihre Ermittlungen abgeschlossen und am Donnerstag Anklage erhoben. «Neben mehrfacher schwerer Körperverletzung und qualifiziert grober Verletzung der Verkehrsregeln werden dem Mann noch mehrfache Unterlassung der Nothilfe sowie pflichtwidriges Verhalten beim Unfall vorgeworfen.»

Der Kosovare soll bei seinem 600-PS-BMW zuerst den Sicherheitsassistenten deaktiviert und dann so massiv beschleunigt haben, dass das Heck ausbrach und er unkontrolliert über alle drei entgegenkommenden Spuren schleuderte, ehe er mit dem anderen Auto kollidierte.

Der Unfall geschah an einem Samstagabend, am Montag danach wurde der Fahrer für einige Tage in Haft genommen. Voraussichtlich nächstes Jahr wird das Bezirksgericht Dietikon den Fall beurteilen. Die Staatsanwaltschaft beantragt vier Jahre Freiheitsstrafe und sieben Jahre Landesverweis, wie am Freitag auf Nachfrage zu erfahren war.

Bereits per Strafbefehl verurteilt hat die Staatsanwaltschaft den Beifahrer des Horrorfahrers – wegen Unterlassung der Nothilfe. Der Strafbefehl wird voraussichtlich im Dezember rechtskräftig, wenn sich der Beifahrer nicht dagegen wehrt.

In ihrer Mitteilung weist die Staatsanwaltschaft darauf hin, dass sich Raserunfälle im Kanton Zürich zurzeit häufen. Alleine während einer Periode von 20 Tagen im Oktober 2021 sei es zu fünf mutmasslichen Raserunfällen gekommen. Resultat: 12 beschädigte Fahrzeuge, 5 verletzte Personen. Die Unfallverursacher waren in durchschnittlich 500 PS starken geleasten Autos unterwegs und 18 bis 31 Jahre alt. Oft war zudem der Sicherheitsassistent deaktiviert, was naturgemäss das Unfallrisiko erhöht. «Im laufenden Jahr eröffnete die Zürcher Staatsanwaltschaft bis zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt rund 150 Verfahren wegen qualifiziert grober Verletzung der Verkehrsregeln», heisst es weiter.

Vor diesem Hintergrund beurteilt die Staatsanwaltschaft es als «fragwürdig», dass auf nationaler Ebene Bestrebungen laufen, den Raser-Artikel im Strassenverkehrsgesetz zu lockern. Die entsprechende Änderung hat der Bundesrat in seiner Botschaft vom 17. November verabschiedet. Künftig soll die Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr wegfallen und die Mindestdauer des Führerausweisentzugs von 24 auf 12 Monate gesenkt werden.

«Angesichts der Schwere und der Häufigkeit von Raserunfällen muss die Lockerung des Raser-Artikels aus Sicht der Zürcher Staatsanwaltschaft kritisch hinterfragt werden», schreibt sie. Das Ganze sende «ein falsches Signal an Täter und Opfer von Raserdelikten» und laufe den Zielen des Verkehrssicherheitsprogramms Via sicura zuwider. Vereinfacht: Die Staatsanwaltschaft befürchtet eine Kuscheljustiz, wenn der Raser-Artikel aufgeweicht wird.

Letztlich geht es um Täter, die mit dem Gaspedal Gewalt ausüben – und zum Beispiel einem kleinen Mädchen die Möglichkeit nehmen, ­gesund und munter aufzu­wachsen.

