Dietikon «Ich finde es super spannend, was Ihr macht»: Anja Graf investiert 100'000 Franken in das Dietiker Hummus-Start-up «fabas» Anik Thaler und Tobias Vogel begeistern mit ihrem Hummus aus Schweizer Kichererbsen und krallen sich in der Sendung «Die Höhle der Löwen» einen Deal. David Egger 20.10.2022, 05.00 Uhr

«Unsere Zutaten haben alle noch nie einen Zollbeamten gesehen»: Tobias Vogel und Anik Thaler vom Dietiker Start-up «fabas» überzeugten am Dienstagabend in der Investorensendung «Die Höhle der Löwen» des Fernsehsenders 3+. Screenshot: zvg/3+

Anik Thaler und Tobias Vogel, beide 23, hatten ein klares Ziel bei ihrem Auftritt in der TV-Sendung «Die Höhle der Löwen» auf 3+. Sie wollten, dass jemand aus der fünfköpfigen Jury der ­Investorensendung 100'000 Franken locker macht für ihr Dietiker Start-up «fabas». Dieses stellt Hummus aus rein schweizerischer Herkunft her.

Wer den genannten Betrag investiert, dem gehört dafür ein Anteil von 10 Prozent am Start-up. Dieses soll mit dem neuen Kapital wachsen und neue Produkte auf den Markt bringen, an denen es derzeit noch tüftelt.

«Wir sind radikal lokal»

13 Minuten, nachdem Thaler und Vogel vor die «Löwen»-Jury getreten sind, war es dann so weit: «Ich finde es super spannend, was Ihr macht, und gebe Euch die 100'000 Franken», sagte Anja Graf. Die Investorin weiss, was es heisst, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Sie ist Gründerin und CEO des 1999 in Zürich entstandenen Unternehmens Vision Apartments, das heute in zahlreichen Ländern möblierte Wohnungen vermietet und laut Eigenangaben rund 200 Mitarbeitende hat.

Nun investiert die erfahrene Geschäftsfrau also in das Dietiker Start-up «fabas», das vor allem auch mit seinem Grundsatz «radikal lokal» überzeugen will.

«Wir produzieren nicht irgendeinen Hummus, sondern wir sind radikal lokal. Wir produzieren in Zürich und 100 Prozent der Zutaten sind aus der Schweiz und bio», erklärte Vogel der Jury in der am Dienstagabend ausgestrahlten Sendung.

«Jeden Tag eine halbe Weltreise»

Vogel und die Dietikerin Thaler wissen, warum sie sich so für eine einheimische Hummus-Variante ins Zeug legen. «Der durchschnittliche Schweizer isst pro Tag Lebensmittel aus ungefähr 50 Ländern, und das meistens, ohne dass er überhaupt etwas merkt. Auch wer ganz bewusst auf Avocados aus Mexiko und Heidelbeeren aus Peru verzichtet, macht trotzdem jeden Tag eine halbe Weltreise», erklärte Thaler. Der Grund: Die Ernährung basiere mittlerweile zu 50 Prozent auf verarbeiteten Lebensmitteln – das fängt schon beim Zmorge-Müesli an.

«Keine Umwege und keine Geheimnisse»

Gerade bei pflanzlichen Proteinen sei die Situation «prekär», so Thaler, «oder besser gesagt eine absolute Katastrophe». Denn in diesem Bereich betrage der Selbstversorgungsgrad der Schweiz praktisch null Prozent. Dies sei der Grund dafür gewesen, das Unternehmen zu gründen, fuhr Tobias Vogel fort.

«Wir wollen keine Umwege und keine Geheimnisse. Unsere Zutaten haben alle noch nie einen Zollbeamten gesehen, sondern es ist wirklich alles aus der Schweiz», sagte er. Auch dieser Spruch kam bei der Jury gut an. Dank QR-Codes auf den Verpackungen können die Kundinnen und Kunden stets nachschauen, von welchem Bauern zum Beispiel die Kichererbsen, aus denen der Hummus gemacht ist, jeweils stammen.

«Mit hoffentlich Eurer Unterstützung wollen wir die Lebensmittelzukunft kreieren, lokal, pflanzenbasiert, superfein und naturnah», sagte Anik Thaler zu den Investoren.

Das Dietiker Start-Up «fabas» bei seinem Auftritt in der Sendung «Höhle der Löwen» von 3+. Screenshot: zvg/3+ Tobias Vogel und Anik Thaler gründeten das Start-Up und stellten es auch den «Löwen» vor. Screenshot: zvg/3+ «fabas» produziert und verkauft Schweizer Hummus aus lokalen und nachhaltig produzierten Zutaten. Screenshot: zvg/3+ Die «Löwen» durften den Hummus natürlich auch probieren. Screenshot: zvg/3+ Das Produkt wird genau unter die Lupe genommen. Screenshot: zvg/3+ Anja Graf und Jürg Schwarzenbach scheint es zu schmecken. Screenshot: zvg/3+ Natürlich schauen sich die «Löwen» auch die Verpackung an. Screenshot: zvg/3+ Anja Graf beschliesst, in «fabas» zu investieren. Und zu einem Deal gehört natürlich der standesgemässe Handshake mit dem Start-up-Duo. Screenshot: zvg/3+

Die Jury, die von den aktuell vier Hummus-Sorten auch probierte und vom Geschmack durchaus angetan war, stellte Vogel und Thaler viele Fragen, auch zu den Zahlen des Start-ups. Fazit: Der Verkaufspreis des klassischen Hummus liegt grundsätzlich bei 5.90 Franken, jener der weiteren Sorten wie zum Beispiel dem Kräuter-Hummus bei 6.90 Franken. Der Produktionspreis liegt bei zwischen 2 und 2.30 Franken und die Läden, die die «fabas»-Produkte verkaufen – wie zum Beispiel Alnatura – kaufen «fabas» den Hummus für Preise zwischen 3.50 und 4.20 Franken ab.

Viele Bauern würden gerne für «fabas »produzieren

Um kräftig wachsen zu können, bräuchten Vogel und Thaler unter anderem viel mehr Kichererbsen. Ist das überhaupt möglich? Das Duo hatte darauf eine klare Antwort: Man habe zurzeit sogar zu viele Anfragen von Bauern, die gerne für «fabas» produzieren würden.

Auch wer die beiden überhaupt sind, wollte die Jury wissen. Vogel hatte an der HSG ein Studium angefangen, dieses aber für «fabas» abgebrochen und Thaler hat an der ETH Agrarwissenschaften studiert.

«Ich finde es super spannend, was Ihr macht, und gebe Euch die 100'000 Franken»: Investorin Anja Graf. Screenshot: zvg/3+

Neben Graf fanden zwar auch die vier Männer in der Jury den Hummus fein, doch sahen sie von einem Investment ab. Unter anderem gab es Zweifel daran, ob «fabas» wirklich wie geplant wachsen und künftig zum Beispiel auch Falafel und Vegi-Burger anbieten können wird – denn der Fleischalternativen-Markt ist hart umkämpft und ganz grosse globale Unternehmen mischen dort auch mit.

Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Anja Graf wagt es nun gemeinsam mit dem Dietiker Start-up. Eine grosse Chance für Thaler und Vogel.