Dietikon 30 von 34 Stimmen: Andreas Wolf ist neu der höchste Dietiker Am Donnerstagabend wurde der Grünen-Gemeinderat zum neuen Ratspräsidenten gewählt. Er folgt auf Anton Felber (SVP). Florian Schmitz 03.03.2023, 15.11 Uhr

Das neu gewählte Präsidium mit dem 1. Vizepräsidenten Sven Johannsen (GLP), dem Präsidenten Andreas Wolf (Grüne) und dem 2. Vizepräsidenten Konrad Lips (SVP). Bild: Severin Bigler

Normalerweise wird im Dietiker Gemeinderat angeregt debattiert über allmögliche Themen, die in der Stadt zu reden geben. Aber einmal im Jahr kommen die Gemeinderatsmitglieder vor allem zusammen, um Nettigkeiten und Blumensträusse auszutauschen und zusammen mit der Dietiker Bevölkerung anzustossen.

Im März wird jeweils an der konstituierenden Sitzung das neue Gemeinderatspräsidium gewählt. Gleich zweimal sagte der abtretende Gemeinderatspräsident Anton Felber (SVP) am Donnerstagabend in seiner Dankesrede, dass er nicht zu weit ausschweifen wolle, damit alle rechtzeitig zum eigentlich Höhepunkt des Abends kommen: dem Apéro mit der Bevölkerung.

Mission erfüllt: Nach nur 37 Minuten schloss der neu gewählte Gemeinderatspräsident Andreas Wolf (Grüne) die Sitzung. Zuvor erhielt Wolf bei der geheimen Wahl 30 Stimmen – vier Gemeinderäte legten einen leeren Zettel ein. Gemäss dem typischen Ablauf übernahm Wolf nach einem Jahr als 1. Vizepräsident nun das Präsidium. Weil der Präsident sich bei Abstimmungen enthält und nur bei Stichentscheiden aktiv wird, hat der Präsidiumswechsel von der SVP zu den Grünen einen kleinen Einfluss auf die Abstimmungsresultate im kommenden Jahr.

Anton Felber (SVP) verabschiedete sich nach einem Jahr als Gemeinderatspräsident von seinem Amt. An der nächsten Sitzung wird er wieder unten im Saal sitzen. Severin Bigler Geheime Abstimmung: Der stellvertretende Sekretär Arno Graf sammelte die Zettel ein. Severin Bigler Gegenseitige Gratulationen: Das neu gewählte Präsidium mit dem 1. Vizepräsident Sven Johannsen (GLP), Präsident Andreas Wolf (Grüne) und dem 2. Vizepräsident Konrad Lips (SVP). Severin Bigler Für ein Jahr wird das neu gewählte Trio an den Gemeinderatssitzungen jeweils oben zwischen den sieben Stadträten Platz nehmen. Severin Bigler Der neu gewählte Gemeinderatspräsident Andreas Wolf (Grüne) sprach sich für eine gute Zusammenarbeit aus. Severin Bigler Die konstituierende Gemeinderatssitzung dauerte nur 37 Minuten. Severin Bigler Nach der Sitzung stiessen die Politikerinnen und Politiker beim Apéro im Foyer mit der Bevölkerung an. Severin Bigler Andreas Wolf erhielt am Apéro Gratulationen zur Wahl. Severin Bigler Die Stadtmusik Dietikon spielte an der Feier nach der Sitzung ein Konzert. Severin Bigler Die Stadtmusik Dietikon sorgte im Foyer für gute Stimmung. Severin Bigler Angeführt von der Stadtmusik ging es anschliessend weiter zum reformierten Kirchgemeindehaus. Severin Bigler

«Du hast die Gemeinderatssitzungen immer souverän geleitet», sagte Wolf zu seinem Vorgänger Felber. «Ich freue mich, dass du auch weiterhin im Gemeinderat sein wirst und wieder den einen oder anderen Vorstoss einreichen kannst und Voten halten darfst.»

Sven Johannsen (GLP), der vergangenes Jahr als 2. Vizepräsident amtete, wurde mit 30 von 34 Stimmen als 1. Vizepräsident gewählt. Konrad Lips (SVP) wurde neu als 2. Vizepräsident erkoren. Er erhielt 25 von 34 Stimmen. An der Gemeinderatssitzung wurde ausserdem eine kleine Veränderung angekündigt: Johannes Küng (SP) wird den Rat per Ende April verlassen, weil er aus Dietikon wegzieht.

Als Privilegierte mit gutem Beispiel vorangehen

In Krisen könne es schwierig sein, das Positive zu sehen, sagte Wolf in seiner Antrittsrede. Aber Krisen seien auch eine Chance, wie die vom russischen Angriffskrieg ausgelöste Energiekrise zeige. «Wir können ohne Einbusse von Lebensqualität viel Energie sparen und der Ausbau heimischer Energie lohnt sich», sagte der neugewählte Gemeinderatspräsident. Das hätten die Grünen schon lange gewusst. Auch der dieses Jahr glücklicherweise warme Winter habe dazu beigetragen, eine Energiemangellage abzuwenden. «Womit wir bei der nächsten Krise wären», sagte Wolf. Denn egal, ob es um den Klimawandel, die Energieknappheit oder Corona gehe: «Je besser wir gerüstet sind, desto günstiger kommt es uns später.»

«Nutzen wir die Erkenntnisse aus schwierigen Jahren, um nicht in einer steten Krise zu leben», fuhr er fort. Als Privilegierte sollten Schweizer unbedingt mit gutem Beispiel voran gehen. «Ich wünsche uns weiterhin sachliche und konstruktive Diskussionen im Gemeinderat, aber auch auf der Strasse, in der Familie und im Freundeskreis», so Wolf. «Denn nur zusammen kommen wir vorwärts. Und das ist dringender denn je.»

Nach dem Apéro im Foyer des Stadthauses setzten sich die Politikerinnen und Politiker zusammen mit Verwaltungsangestellten in Bewegung Richtung reformiertes Kirchgemeindehaus, um den Abend in geschlossener Gesellschaft ausklingen zu lassen. Angeführt wurden sie von der Stadtmusik Dietikon, die zuvor bereits am Apéro ein Konzert gespielt hatte.