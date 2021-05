Dietikon Am besten ist sie direkt vom Wurster: Die Feuerwehrwurst ist sein Paradestück Othmar Gut (48) von der Dietiker Metzgerei Hildebrand hat Historisches erreicht. Wegen Corona ist er der am längsten im Amt stehende Schirmherr der Urdorfer Fasnacht aller Zeiten. Ruedi Burkart 10.05.2021, 22.11 Uhr

Frisch vom Wurster: Die Feuerwehrwurst ist eine von Othmar Guts speziellen Kreationen. Bild: Ruedi Burkart

Othmar Gut steht dort, wo er schon so unzählige Stunden verbracht hat. Am Wurstapparat im Untergeschoss der Metzgerei Hildebrand in Dietikon. Gut, 48-jährig und Vater zweier Kinder, fabriziert an diesem Vormittag seine weit über die Region hinaus bekannten Feuerwehrwürste. «Die sind einer unserer ganz grossen Renner», sagt Gut und bietet zur Begrüssung eine Kostprobe an.

Der Journalist der «Limmattaler Zeitung» nimmt dankend an, auf den ebenfalls angebotenen Schnaps («der gehört zu einer Wurst», so Gut) verzichtet er jedoch angesichts des noch anstehenden Arbeitstags. Gut sagt:

«Am besten ist die Wurst, wenn sie direkt nach dem Sieden gegessen wird. Noch warm und ohne Haut.»

Das Rezept der Feuerwehrwurst verfeinerte Gut in den vergangenen Jahren immer mehr. Jetzt ist die Mischung aus Schweinefleisch, Kalbsbrät und verschiedenen Gewürzen wie Chili laut den Aussagen seiner Kundschaft perfekt. Gut: «Es gibt Zeiten, da komme ich kaum noch nach mit dem Produzieren der Feuerwehrwurst.»

Die Regentschaft vom Wurster endet nach zwei Jahren

Othmar Gut (links) und Zeremonienmeister Daniel Leutwiler nach der Einsetzung als neuer Schirmherr am 18. Januar 2020. Bild: David Egger

Othmar Gut ist nicht nur Metzger mit Leib und Seele sowie Geschäftsführer der Metzgerei Hildebrand in Dietikon, die seit 2018 auch eine Filiale in Berikon betreibt. Bekannt ist er auch als immer noch amtierender Schirmherr der Urdorfer Fasnacht. Im Januar 2020 wurde er als Othmar «Dä Wurster» zum höchsten Fasnächtler ausgerufen, und erst im kommenden Januar wird seine Regentschaft wieder enden.

Zwei Jahre an der Spitze der Urdorfer Schäflibach-Clique – das hat vor ihm noch niemand geschafft. Der Grund ist – wie bei so vielen speziellen Vorkommnissen in letzter Zeit – die Coronapandemie. Weil die Fasnacht 2021 wegen Covid-19 total ausgefallen war, wurde auch kein neuer Schirmherr installiert. Gut sagt:

«Ich wäre noch so gerne nach einem Jahr regulär zurückgetreten, wenn wir im Gegenzug die Fasnacht hätten durchführen können.»

Im vorletzten Winter ereilte der Fasnachtslockdown die Urdorfer am 28. Februar 2020 just vor ihrem grossen Wochenende mit Umzug und Ball in der Zentrumshalle. Im vergangenen Winter war fast gar nichts los. Immerhin leisteten im letzten Februar 36 Haushalte in Urdorf dem Aufruf der Schäflibach-Clique Folge, ihre Fenster und Balkone zu schmücken.

«Es war ein Schock für uns Fasnächtler. Zwei Jahre keine Urdorfer Fasnacht. Wer hätte das noch vor zwei Jahren erwartet?»,

sagt Daniel Leutwiler, Zeremonienmeister der Schäflibach-Clique. Doch jetzt ist der Optimismus zurück. Man plane die kommende Fasnachtssaison ohne Einschränkungen, sagt Leutwiler. Und so wird Othmar «Dä Wurster» Gut am Samstag, 15. Januar 2022, seinen Zunftstab dem neuen Schirmherrn übergeben. Dieser, so Leutwiler, ist übrigens bereits bestimmt worden. «Aber seinen Namen wird von mir niemand erfahren», sagt der Zeremonienmeister mit einem Schmunzeln.

Gut ist die Identifikationsfigur der Metzgerei Hildebrand

Zurück zur Metzgerei Hildebrand. Diese haben Paul und Ursula Hildebrand am 31. August 2013 an die Familie Gut übergeben. Das bekannte «Hildebrand»-Gesicht ist Othmar Gut. «Dä Wurster» kennt man in der Region, er ist die Identifikationsfigur der Metzgerei.

Othmar Gut mit einem Tessiner Schinken. Die Dietiker Metzgerei Hildebrand steht für erstklassige Qualität. Bild: Ruedi Burkart

Dies mag neben den qualitativ hochstehenden Produkten auch ein wichtiger Grund dafür sein, dass die Metzgerei Hildebrand an der Holzmattstrasse, also weit ab vom Zentrum, überhaupt noch existiert. «Ich kenne eben viele Leute, und viele Leute kennen mich», sagt Gut mit einem Schmunzeln. Er ist in der Feuerwehr Berikon. In Fasnachtskreisen ist er sowieso bekannt wie ein bunter Hund. Die Metzgerei Hildebrand ist auch Hauslieferant der Urdorfer Schäflibach-Clique. Gut verrät:

«Ein wichtiges Standbein ist auch unser Partyservice. Wir kochen und bringen das Essen zu den Kunden. Oder aber es wird hier bei uns abgeholt.»

Die andauernde Coronapandemie habe sein Geschäft zum Glück nicht entscheidend getroffen. «Als im Lockdown alles zu war, leisteten sich die Leute eher mal ein Edelstück aus der Metzgerei für den heimischen Grill. Und jetzt, da die Restaurants langsam wieder öffnen, können wir wieder liefern.» Erfreulich für den Wurster: Nicht nur seine bekannten Würste sind im Frühling 2021 ein Renner, auch die – wie er sagt – Edelstücke sind immer noch en vogue. «Es gibt immer noch viele Kunden, die sich ein Filet für zu Hause leisten.» Oder eben eine feurige Feuerwehrwurst für auf den Grill im Garten.