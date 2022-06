Dietikon «Ist doch nichts Schlimmes»: Als Gegenleistung für einen Znacht wollte er einen Blowjob Ein 22-jähriger Kosovare musste sich vor dem Dietiker Bezirksgericht wegen sexueller Nötigung verantworten. Martin Rupf Jetzt kommentieren 30.06.2022, 15.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Weil er ihr Essen von McDonald's kaufte, verlangte der 22-jährige Beschuldigte von der 15-Jährigen Oralsex als Gegenleistung. Dafür wurde er nun zu einer bedingten Freiheitsstrafe und einem lebenslangen Tätigkeitsverbot mit Minderjährigen verurteilt. Steven Senne / AP / keystone-sda.ch

Das sitzt er nun: der 22-jährige Angeklagte, modische Jeans und T-Shirt, Kurzhaarfrisur. Man kann sich gut vorstellen, wie Veselin (Name von der Redaktion geändert) mit seinem BMW auf dicke Hosen und unglaublich viel Potenz macht, wenn er mit seinem Gefährt durch die Gegend kurvt. Doch an diesem Dienstagnachmittag wirkt der Kosovare im Gerichtssaal des Dietiker Bezirksgericht eher wie ein Häufchen Elend. Kein Wunder, ist er doch der sexuellen Nötigung sowie der sexuellen Handlung mit einem Kind angeklagt.

Online über Snapchat kennengelernt

Folgendes hat sich laut Anklageschrift – was Veselin im Übrigen auch gestanden hatte – am 20. Oktober 2021 zugetragen. Veselin hatte über den Instant-Messaging-Dienst Snapchat schon ein Jahr zuvor Kontakt mit Sura aufgenommen. An besagtem Abend holte Veselin das damals 15-jährige Mädchen – er wusste, wie alt sie war – in seinem BMW ab. Zuvor hatten sich die beiden noch nie gesehen. Veselin fuhr Sura zu einem nahen McDonald’s Restaurant, kaufte ihr etwas zu essen und parkierte in der Folge auf einem nahe gelegenen Parkplatz.

Dort angekommen, forderte der junge Mann das Mädchen auf, ihn oral zu befriedigen, was das Mädchen jedoch ablehnte. Darauf hin habe Veselin argumentiert, Oralverkehr sei doch nichts Schlimmes und überhaupt habe er ihr ja zuvor etwas zu essen gekauft, da würde doch ein Blowjob drin liegen. Obwohl Sura deutlich machte, dass sie das nicht wollte, liess Veselin nicht von ihr ab. Nachdem er begonnen hatte, sie unter anderem auch auf die Brust zu küssen, öffnete der Angeklagte seine Hose und holte seinen erigierten Penis hervor. Sodann packte er Sura am Hinterkopf und führte ihren Kopf zu seinem Geschlecht. Sura hielt zwar den Mund geschlossen, doch Veselin drückte ihren Kopf so weit runter, bis dieser sein bestes Stück berührte. Es dauerte schliesslich keine zehn Sekunden, ehe Veselin zum Orgasmus kam und Sura ins Gesicht ejakulierte.

Eine «wirklich ernste Sache»

Bezirksrichter Benedikt Hoffmann wollte von Veselin eingangs wissen, was er zur Anklage zu sagen habe. «Es stimmt alles so, wie es in der Anklage steht», so Veselins knapper Kommentar. Auf die Frage des Richters, wie es zu diesem Übergriff habe kommen können, sagte der Angeklagte: «Wenn sie mich jetzt so fragen, hm. Ich kann es selber nicht beschreiben. Aber ich weiss, dass ich etwas Falsches gemacht habe.» Sichtbar irritiert hakte der Richter nach. «Sie lachen dabei ein bisschen. Dabei haben wir es hier mit einer wirklich ernsten Sache zu tun. Haben sie überhaupt eine Vorstellung davon, was dieser Übergriff für das damals 15-jährige Mädchen für Folgen hat und welche psychischen Spuren sie mit ihrem Handeln hinterlassen haben?» Kleinlaut räumte Veselin ein: «Nein, das habe ich mir nicht überlegt.»

Beide Parteien beantragten zehn Monate Freiheitsstrafe

Weil der Sachverhalt unbestritten war, fielen die Plädoyers von Staatsanwalt und Verteidigung eher knapp und ziemlich deckungsgleich aus. Beide Parteien forderten eine bedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten. Einzig beim Landesverweis und einem lebenslangen Tätigkeitsverbot, wonach dem Beschuldigten eine berufliche oder ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst, untersagt werden sollte, waren sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung uneins. Während Ersterer genau dies beantragte, plädierte der Verteidiger dagegen.

«Herr Richter, das Lächeln, dass sie bei meinem Mandanten geortet haben, ist seiner Verlegenheit und seiner Scham geschuldet. Ich kann ihnen versichern, mein Mandant findet das Geschehene alles andere als lustig.» Von einem Landesverweis sei abzusehen, weil Veselin hier in der Schweiz stark verwurzelt sei und im Kosovo nur noch seine Grossmutter lebe. Das letzte Votum vor der Urteilsverkündung gehörte wie immer dem Beschuldigten: «Ich will mich entschuldigen für das, was ich gemacht habe.»

Gericht sieht vom Landesverweis ab

Weil der Sachverhalt unbestritten war, nahm auch die Urteilsfindung relativ wenig Zeit in Anspruch. Zehn Monate bedingt, jedoch keine Landesverweisung. «Hingegen ein lebenslanges Tätigkeitsverbot mit Minderjährigen müssen wir von Gesetzes wegen aussprechen», so Hoffmann. Der Richter betonte auch: «Das Gericht hätte auch über die beantragten zehn Monate Freiheitsstrafe hinausgehen können.» Man habe aber davon abgesehen, weil Veselin eindeutige Reue zeige – so habe er Sura auch eine materielle Wiedergutmachung angeboten – und der 22-Jährige mit seinem Geständnis zu einer schnellen Urteilsfindung beigetragen habe. «Ohne diese beiden Faktoren, wären wir deutlich über ein Jahr gegangen.»

Und auch den Landesverweis habe das Richterkollegium kontrovers diskutiert, am Ende aber von diesem abgesehen. Mit folgenden Worten entliess Richter Hoffmann den Verurteilten in die «bedingte» Freiheit: «Lassen sie sich das eine Lehre sein und machen sie etwas aus ihrem Leben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen