Dietikon Als das Opfer am Boden lag, kickte er ihm nochmals in den Kopf – nun erhält der Kosovare seine «letzte Chance» Das Bezirksgericht Dietikon verurteilte einen jungen Mann wegen versuchter schwerer Körperverletzung. Dieter Minder Jetzt kommentieren 10.05.2022, 15.49 Uhr

Hier passierte eine der Taten, für die sich der junge Kosovare vor dem Bezirksgericht Dietikon verantworten musste: auf dem Cordulaplatz in Baden. Colin Frei

Es war im November 2020, um 0.48 Uhr: Zwei Männer auf dem Cordulaplatz in Baden. Drei weitere kommen auf sie zu und prügeln auf sie ein. Von der Tat existiert eine Videoaufnahme.

Einer der Täter, er kommt aus Obersiggenthal, musste nun am Montag vor dem Bezirksgericht Dietikon antraben – obwohl sich die Tat in Baden abspielte. Der Grund: Ein anderer Tatbeteiligter wurde auch in Dietikon verurteilt. Um diesen jungen Spreitenbacher kümmerte sich die Zürcher Justiz, weil er im Mai 2020 im Dietiker Limmatfeld mit Kokain erwischt wurde – als die Bewährungsfrist einer anderen Zürcher Strafe lief.

Der junge Mann, der nun am Montag in Dietikon vor Gericht stand, ging in Baden mit Faustschlägen gegen beide Opfer vor. Einem Opfer verpasste er, als es bereits am Boden lag, einen Fusstritt gegen den Kopf.

Hier wurde der junge Kosovare nun verurteilt: im Bezirksgericht am Bahnhofplatz in Dietikon. Severin Bigler

Der in der Schweiz geborene und aufgewachsene Kosovare hat bereits mehrmals eine Lehre angefangen und abgebrochen. Nun sucht er wieder eine Lehrstelle.

«Es ist mir klar geworden, dass ich etwas machen muss, sonst komme ich im Leben nicht weiter»,

sagte er nun vor Gericht. Den Kontakt zu den Kollegen habe er abgebrochen: «Ich habe schlechte Erfahrungen mit ihnen gemacht. Eine Folge davon ist, dass ich jetzt hier bin.» Der Angeklagte wohnt bei seinen Eltern, sie finanzieren ihn. Das Verhältnis zu ihnen soll wieder besser sein als früher, als er auch schon wegen häuslicher Gewalt belangt wurde. Alkohol und andere Drogen nehme er keine mehr, sagte er vor Gericht. Er ist geständig.

«Es war das Umfeld. Ich wollte vor den anderen gut dastehen. Viel überlegt habe ich nicht»,

begründete er nun seine Tat gegenüber der Dietiker Bezirksgerichtspräsidentin Fabienne Moser-Frei. An weitere Details erinnere er sich nicht. Der Vorfall dauerte nur 17 Sekunden. Die Opfer erlitten blutige Verletzungen.

Die Dietiker Bezirksgerichtspräsidentin Fabienne Moser-Frei. zvg

Dank weisser Nike-Schuhe war er im Video gut zu erkennen

Das Bezirksgericht verurteilte ihn wegen Angriff, versuchter schwerer Körperverletzung und Hausfriedensbruch. Das Gericht stützte sich auf die Anklage und das Geständnis. Richterin Moser-Frei erwähnte zudem Details aus dem Video. Dieses zeigt, wie die drei sich absprachen, danach schnell auf die Opfer zugingen und sie angriffen. Wegen seiner weissen Nike-Schuhe war der Angeklagte gut zu erkennen. Es war auch zu sehen, wie er den Kick auf das am Boden liegende Opfer ausführte.

«Die Strafe muss weh tun»,

sagte die Richterin. Der Kosovare wurde zu 18 Monaten Freiheitsstrafe bedingt verurteilt. Die Probezeit wurde auf fünf Jahre festgelegt. Wird er in dieser Zeit erneut straffällig, muss er in den Knast – zudem müsste er dann mit grosser Wahrscheinlichkeit die Schweiz verlassen.

Nun muss der Täter ein deliktorientiertes Interventionsprogramm absolvieren

Zur bedingten Strafe dazu kommen eine Busse und Kosten von mehreren tausend Franken sowie eine Geldstrafe von fünf Tagessätzen zu 60 Franken wegen Hausfriedensbruch – er hatte, im Juni 2020, mit seinem Spreitenbacher Komplizen und einem dritten Mann, widerrechtlich ein Firmengebäude in Neuenhof betreten. Weiter ordnete das Gericht eine Bewährungshilfe und die Teilnahme an einem Lernprogramm an – das deliktorientierte Interventionsprogramm «Do it» des Zürcher Amts für Justizvollzug und Wiedereingliederung. Auch Nachkontrollgespräche wird er absolvieren müssen.

Schliesslich kommen noch zehn Tage Freiheitsentzug hinzu. Diese stammen von einem Strafbefehl der Aargauer Jugendanwaltschaft vom April 2020. Die Strafe wurde damals bedingt ausgesprochen und wurde nun in eine unbedingte umgewandelt.

«Das ist nun Ihre letzte Chance. Ergreifen Sie sie»,

machte die Richterin dem Verurteilten zum Schluss klar.

