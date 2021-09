Dietikon «Alle regen sich auf über die extremen islamistischen Forderungen»: Grabfelder für Muslime lassen die Wogen hochgehen Zusammen auch nach dem Tode: Der Dietiker Stadtrat will keinen separaten Friedhofsbereich für Muslime. Während die einen das als wichtigen Entscheid gegen den radikalen Islam sehen, zeigt sich die SP unzufrieden. David Egger 04.09.2021, 00.39 Uhr

Auf dem Dietiker Friedhof gibt es auch in Zukunft keinen separaten Friedhofsbereich für Muslime. Archivbild: Jürg Krebs

Auf dem Dietiker Friedhof Guggenbühl finden manchmal muslimische Beisetzungen statt. Und bei diesen werden «die Kriterien der islamischen Begräbniskultur weitgehend erfüllt», schrieb der Stadtrat in seiner Antwort auf einen Vorstoss von Silvan Fischbacher (SP) und elf Mitunterzeichnenden von SP/AL, Grünen und GLP. Solche Bestattungen werden beispielsweise so vorgenommen, dass das Gesicht der Toten nach Mekka ausgerichtet ist, zudem kann die rituelle Waschung im Friedhof Zürich Witikon durchgeführt werden. Daran hat im Dietiker Parlament eigentlich niemand etwas auszusetzen. Auch einem angefragten Imam gefällt die Dietiker Lösung. Entsprechend lehnt der Stadtrat einen separaten Friedhofsbereich für muslimische Bestattungen weiterhin ab. Eines seiner zentralen Argumente lautet:

«Die Stadt Dietikon unternimmt grosse Bemühungen, um das gemeinsame Zusammenleben und die Integration der einzelnen Kulturen zu fördern. Eine Separation nach dem Tod wäre ein falsches Zeichen.»

Dieses überzeugt Silvan Fischbacher nicht. Für manche Muslime möge die heutige Lösung zwar stimmen, aber nicht für alle: «Die Nachfrage nach separierten Grabfeldern ist da und wird in Zukunft noch steigen.» Seiner Meinung nach wäre es gut für die Integration, «wenn die Stadt zeigen würde, dass sie die Anliegen von Muslimen ernst nimmt».

«Eine Ghettobildung ist ­vorprogrammiert»

Viele andere sind hingegen zufrieden mit dem Stadtrat. «In Dietikon leben unzählige verschiedene Kulturen und Konfessionen, die oft isoliert leben und sich kaum begegnen. Der einzige gemeinsame Nenner ist, dass wir nach dem Tod friedlich auf dem Guggenbühl ruhen», erklärte Gabriele Olivieri (Die Mitte). Es entspreche nicht unserer Kultur, einen Bereich des Friedhofs für eine bestimmte Glaubensgruppe zu reservieren. «Was sollen wir von einer Person halten, die nicht mal nach dem Tod unter uns sein will?», fragte Olivieri. Er ist überzeugt, dass ein separates Grabfeld für «strenger denkende Muslime» noch mehr radikale Muslime anziehen würde: «Eine Ghettobildung ist dann vorprogrammiert.»

Markus Erni (SVP) schlug in die gleiche Kerbe: «Alle regen sich auf über die extremen islamistischen Forderungen», wie sie sich nun in Afghanistan zeigen würden. «Aber hier soll man Verständnis aufbringen?» Man solle die jetzige Lösung so beibehalten, sagte Erni. Er sei sehr zufrieden mit der Antwort des Stadtrats.

Manuela Ehmann (EVP) betonte das Motto «Integration statt Separation». «Wenn die Integration gelingt, dann ist auf Seiten der Muslime die Akzeptanz dafür da, auf einem neutralen Grabfeld bestattet zu werden», sagte Ehmann. Als Teilnehmerin der interreligiösen Dialoggruppe von Dietikon wisse sie, dass unter gut integrierten Muslimen eine geringe Nachfrage nach separaten Grabfeldern herrsche.

Sven Johannsen (GLP) freute sich, «dass die Stadt macht, was möglich ist». Er hielt zudem fest, dass ein laizistischer Staat keiner Forderung einer einzelnen Religionsgruppe zu 100 Prozent entsprechen solle. Beat Hess (Grüne) gab zu, die perfekte Lösung auch nicht zu kennen. Er merkte aber an, dass es bei jeder Religion totalitäre Strömungen gebe – auch im Christentum. Wichtig sei, dass alle einen Schritt aufeinander zugehen.

Ernst Joss (AL) mahnte zudem, «nicht immer wieder» die Radikalisierung vorzubringen: «Die Radikalisierten sind nur eine kleine Minderheit.»

Michael Segrada (FDP) fand, die heutige Lösung sei gut. Und:

«Wir sollten die Integration mehr auf die Lebenden als auf die Toten richten.»

Silvan Fischbacher (SP), der die Diskussion mit seinem Vorstoss angestossen hatte, wies zum Schluss darauf hin, dass Zürich, Winterthur und Baden bereits muslimische Grabfelder kennen würden.

«Und ich habe nicht das Gefühl, dass deshalb dort Zustände herrschen wie in den Vororten von Paris.»

Mit der Diskussion der Stadtratsantwort ist die Interpellation nun erledigt.