Der Dietiker AL-Parlamentarier Ernst Joss bringt Spielplätze mit seiner neusten Kleinen Anfrage (siehe Text oben) nicht zum ersten Mal aufs politische Parkett. Im November 2020 hatte er gefordert, dass die Stadt Dietikon ein «Konzept zur Verbesserung der Situation der öffentlichen Spielplätze und einen Zeitplan für dessen Umsetzung» ausarbeitet. Insbesondere bemängelte er, dass es im Limmatfeld-Quartier keinen öffentlichen Spielplatz hat – diese Kritik an der Stadt äussert auch Quartiervereinspräsident und FDP-Parlamentarier Peter Metzinger des Öfteren. Allerdings beschloss das Parlament im Dezember, das von sieben SP-Parlamentariern mitunterzeichnete Joss-Postulat nicht an den Stadtrat zu überweisen. 15 Parlamentarier waren gegen das Postulat, 11 dafür. Erst kürzlich wies Joss in einem Leserbrief in der «Limmattaler Zeitung» wieder darauf hin, dass Schlieren ein Spielplatzkonzept hat und Dietikon nicht. Das Schlieremer Spielplatzkonzept geht Jahre zurück: Im Frühling 2015 hatte der Stadtrat mitgeteilt, zwecks Koordination der Entwicklung der Spielplätze ein Spielplatzkonzept für das ganze Stadtgebiet auszuarbeiten. Im Januar 2016 genehmigte der Schlieremer Stadtrat das Konzept. Seither werden, für jeweils mehrere hunderttausend Franken pro Spielplatz, Schlieremer Spielplätze weiterentwickelt. (deg)