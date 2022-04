Dietikon: Sie betreibt den ersten Afroshop im Limmattal

Dietikon «Afrika ist mehr als Fufu»: Mit ihrem Geschäft will sie die angolanische Küche bekannter machen Sofia Sapalo eröffnete mit «Flavor with Harmony» vor kurzem den ersten afrikanischen Lebensmittelladen im Limmattal. Die Dietikerin serviert zudem Spezialitäten aus ihrer Heimat Angola. Damit stillt sie Sehnsucht und weckt Neugier. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Sofia Sapalo erfüllte sich mit der Eröffnung ihres eigenen Ladens an der Badenerstrasse 8 in Dietikon einen Traum. Severin Bigler

Die farbenfrohen und wilden Muster auf den Vorhängen lassen erahnen, dass an der Badenerstrasse 8 in Dietikon Afrikaner zu Hause sind. Und tatsächlich: Beim Betreten des Ladens «Flavor with Harmony» wähnt man sich in einer anderen Welt. Es riecht nach frittierten Kochbananen. Exotische Produkte wie Maniok, Yams oder Habanero-Chili liegen in den Regalen. Aus dem Fernseher ertönen die Stimmen von C4 Pedro und Calabeto – zwei bekannte Sänger aus Angola.

Aus dem südwestafrikanischen Land stammt auch die Ladenbesitzerin Sofia Sapalo. Sie hat sich mit der Eröffnung des Geschäfts im September 2021 einen Traum erfüllt.

«Es war schon lange mein Wunsch, ein eigenes Restaurant aufzumachen»,

sagt die gelernte Köchin, die in den Hotels Ambassador und Eden au Lac in Zürich gearbeitet hat und heute noch in Teilzeit für das Personalrestaurant der Schweizer Nationalbank tätig ist.

Take-away statt reines Restaurant

Corona sorgte jedoch für Verzögerungen bei der Erfüllung des Traums. Überdies nahm das Virus auch Einfluss auf Sapalos Geschäftsidee. «Als ich sah, wie sehr die Gastronomie während der Pandemie zu leiden hatte, habe ich entschieden, ein Take-away-Lokal statt eines reinen Restaurants zu eröffnen. Diese Betriebe waren von den Einschränkungen am wenigsten betroffen.» Und so kann man Sapalos Essen nun über die Plattformen Uber Eats und Just Eat bestellen oder selbst im Laden abholen.

Prominent an der Strecke der Limmattalbahn gelegen: Sofia Sapalo eröffnete das «Flavor with Harmony» an der Badenerstrasse 8 in Dietikon im September 2021. Severin Bigler Kizaka und Chikwangue: Gekochte und zerkleinerte Kassava- oder Maniokblätter und Maniokklösse sind typische Speisen aus Angola. Severin Bigler Frittierter Maniok ist ebenso eine Spezialität aus Angola. Severin Bigler Habanero-Chilis verwendet man in der angolanischen Küche, um Schärfe in die Gerichte zu bringen. Chilis heissen in Angola Xindungo. Severin Bigler Fufu ist wohl das bekannteste afrikanische Lebensmittel und ist vor allem in Ghana und Nigeria verbreitet. Im Dietiker Afroshop findet sich eine Fertigmischung des Breis aus Maniok, Yams und Kochbananen. Severin Bigler Weckt Erinnerungen an die alte Heimat: Das Milchpulver Nido wird in Angola in Süssspeisen oder in Getränken verwendet. Severin Bigler Ein Klassiker: Afrikaner kochen gerne mit den Jumbo-Bouillon-Würfeln von Maggi. Severin Bigler Bacalhau en masse: Der gesalzene Stockfisch darf in der angolanischen und portugiesischen Küche nicht fehlen. Severin Bigler Alles für den täglichen Bedarf: In Sofia Sapalos Lebensmittelladen finden sich zahlreiche exotische Zutaten. Severin Bigler Zum Beispiel das Maniokbrot Chikwangue, das in Bananenblätter eingewickelt ist. Severin Bigler Süssgetränke, die in Angola beliebt sind. Zum Beispiel die Granatapfel-Limonade Top. Severin Bigler Die Yamswurzel ist eine wichtige Zutat in der westafrikanischen Küche. Severin Bigler

Auf der Menukarte finden sich Spezialitäten aus Sapalos Heimat und aus dem Nachbarland Kongo. Dazu gehört zum Beispiel Cabrite. «Das ist grilliertes Ziegenfleisch. Als Beilage dazu passt Maniokbrot, das in Bananenblätter eingelegt ist und gekocht wird. Wir Angolaner nennen es Chikwangue», erzählt die 33-Jährige. Als Beilage würden sich aber auch Reis, frittierte Kochbananen oder Pommes frites eignen.

Gebratener Tilapia, frittierte Maniokstäbchen oder Kizaka sind ebenso typische angolanische Speisen. «Bei Letzterem handelt es sich um gekochte und zerkleinerte Maniokblätter, die mit Erdnusssauce angereichert werden. Je nach Region werden auch getrockneter Fisch oder Tomaten hinzugefügt», erklärt Sapalo. Sie tischt zudem die süssen Mikate auf. Das sind kongolesische Beignets.

Gewisse Gäste stillen dank Sapalos Menus ihre Sehnsucht nach dem Essen aus dem Heimatland. «Ich habe Kunden, die extra aus Fribourg oder der Innerschweiz anreisen.» Die Dietikerin, die seit zehn Jahren in der Nähe des Bahnhofs Glanzenberg wohnt, bietet überdies den brasilianischen Bohneneintopf Feijoada an. Und auch Portugiesen kommen auf ihre Kosten. Auf der Speisekarte stehen Rissois – frittierte Teigtaschen mit Fleisch-, Thon- oder Gemüsefüllung – und frittierte Stockfischkroketten. Diese gelten als Klassiker unter den portugiesischen Vorspeisen.

Als ob Angola auf der Weltkarte nicht existiert

«Viele Leute wissen nicht, dass Angola von den Portugiesen kolonialisiert wurde und wir deshalb Portugiesisch sprechen und auch kulinarisch von der ehemaligen Kolonialmacht beeinflusst wurden», sagt Sapalo, die als Elfjährige mit ihrer Familie wegen des Bürgerkriegs in der Heimat aus Luanda in die Schweiz flüchtete. Manchmal habe sie das Gefühl, dass für viele Schweizer Angola auf der Weltkarte gar nicht existiere.

Mit ihrem Laden will sie nun Abhilfe schaffen. «Afrika ist nicht nur Fufu. In der Schweiz gibt es nigerianische, äthiopische und eritreische Restaurants. Doch angolanische oder kongolesische Lokale fehlen, obwohl vor allem im Raum Zürich und in Dietikon viele Angolaner und Kongolesen leben.»

Angolanische Spezialitäten: Frittierte Maniokstäbchen, Gemüse aus Kohlrabiblättern und trockenem Fisch und Tomaten. Im Hintergrund Maniokblätter namens Kizaka und Maniokbrot sowie die Süssspeise Mikate. Severin Bigler

Sapalo will die Küche aus ihrer Heimat den Schweizerinnen und Schweizern schmackhaft machen. Der grösste kulinarische Unterschied zum europäischen Essen sei die Zeit, die man für die Zubereitung der Gerichte aufwende, sagt sie. «Wir marinieren das Fleisch mehrere Stunden oder auch einen Tag lang, damit das Gewürz schön einziehen kann. Und schnell kochen, geht auch nicht. Wenn wir uns an den Herd stellen, dann dauert das mindestens zwei bis drei Stunden.»

Koreanische Gerichte gibt es bald auch

Ausgeschöpft hat Sapalo das Repertoire der angolanischen Küche in ihrem Restaurant längst nicht. «Ich will meine Schweizer Kundschaft nicht überfordern. Sie soll zuerst ein paar Gerichte kennen lernen. Ich plane ein Mittagsbuffet. Danach kann ich die Menukarte erweitern.»

Wer keine Lust auf afrikanische Speisen hat, geht bei Sapalo aber nicht leer aus. Im Angebot hat sie auch Hamburger, dänische Hotdogs oder Planted Chicken. Und bald sollen auch koreanische Mahlzeiten die Speisekarte ergänzen. «Ich bin ein Fan von südkoreanischen Serien und mag auch die Küche. Deshalb habe ich vor, Bulgogi und Udon-Nudel-Gerichte zu servieren.» Überdies erfüllt Sapalo auch Spezialwünsche und bietet Caterings für Anlässe an.

Im «Flavor with Harmony» kann man sich aber nicht nur verpflegen oder Essen abholen, sondern auch einkaufen. Sapalo sagt:

«Afrikanerinnen und Afrikaner aus Dietikon und dem Limmattal mussten bis anhin für afrikanische Zutaten den Weg nach Zürich auf sich nehmen. Nun finden sie die Produkte vor ihrer Haustüre.»

Im Geschäft werden neben frischen Produkten auch alle gängigen afrikanischen Grundzutaten wie Maniok-, Yams-, Hirse-, Maismehl, Bohnen, Palmöl, Milchpulver, Erdnüsse, Maggi-Gewürzbouillonwürfel oder Fufu-Fertigmischungen angeboten. Hinzu kommt eine Reihe beliebter afrikanischer Getränke wie Ingwerbier, Palmwein oder die Granatapfel-Limonade Top. Ein Regal ist überdies mit asiatischen Zutaten wie Instant-Nudelsuppen, Currypasten, eingelegtem Gemüse und Saucen gefüllt.

Lebensmittel für afrikanische Gerichte, darunter Maniok-, Griess, Yams- und Maismehl sowie verschiedene Bohnen. Severin Bigler

Was in einem afrikanischen Laden nicht fehlen darf, sind Haar- und Kosmetikprodukte. «Wir haben nun mal andere Haare als Europäer. Die müssen wir auch anders pflegen», sagt Sapalo und lacht. Neben Shampoos und Cremen stehen spezielle Kämme, Bürsten und Haarteile in den Gestellen. «Auf Voranmeldung kann man bei uns auch die Haare schneiden, zöpfeln oder stylen lassen. Dafür engagiere ich jeweils eine Bekannte von mir, die dann in den Laden kommt», sagt Sapalo. Sie hofft nun, dass noch mehr Leute aus Dietikon und dem Limmattal ihr Geschäft besuchen. Sapalo sieht Potenzial.

«Schweizer interessieren sich für exotisches Essen, auch wenn sie am Anfang kritisch sind.»

Sie habe schon einige Neugierige in ihrem Laden begrüssen können. «Momentan sind in den sozialen Medien Fufu-Challenges beliebt. Es kamen schon einige junge Menschen vorbei, um die Zutaten für den Brei aus Maniok, Yams und Kochbananen zu kaufen. Ich gebe den Leuten dann auch Tipps für die Zubereitung», sagt Sapalo. Afrikanische und angolanische Musik habe ihren Weg bereits in die Diskotheken und Clubs der Schweiz gefunden, nun sei es Zeit, dass auch das Kulinarische Einzug halte.

