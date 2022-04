Afghanischer Messerstecher nach Flucht in Dietikon verhaftet

Dietikon Afghanischer Messerstecher nach kurzer Flucht verhaftet – er hatte einen Iraner angegriffen In der Nacht auf Sonntag kam es in Dietikon zu einem Gewaltdelikt. David Egger 03.04.2022, 16.04 Uhr

In der Nacht auf Sonntag ereignete sich in einer Wohnung in Dietikon eine anfänglich verbale Auseinandersetzung zwischen einem 29-jährigen Afghanen und einem 32-jährigen Iraner. Der Streit eskalierte: Der Afghane wurde tätlich und griff den Iraner mit einem Messer an. Das Opfer wurde leicht verletzt und musste in Spitalpflege gebracht werden.

Der 29-jährige Afghane konnte nach kurzer Flucht an seinem Wohnort durch die Kantonspolizei verhaftet werden. Er werde im Anschluss an die polizeilichen Befragungen der Staatsanwaltschaft zugeführt, teilte die Kantonspolizei am Sonntagnachmittag mit.