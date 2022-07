Dietikon Ab nach Argentinien – mit «einem ganzen Stapel Schokolade im Gepäck» Die 16-jährige Dietikerin Nadia Ehmann ist in Abenteuer-Laune. Sie verbringt das kommende Schuljahr in Argentinien und erzählt, was in ihrem Koffer auf keinen Fall fehlen darf, und worauf sie nur ungern verzichtet. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 27.07.2022, 05.00 Uhr

Am Mittwoch fliegt Nadia Ehmann nach Argentinien. Sie sagt: «Es wirkt irgendwie alles noch so surreal, aber ein paar Tränen sind schon geflossen.» Valentin Hehli

Noch schaukelt sie gemütlich in der Hängematte in ihrem Garten in Dietikon. Erzählt von den vergangenen Wochen – und geht schnell wieder in den Schatten, weil es «z'heiss isch». In wenigen Tagen schon wird Nadia Ehmann durch die Strassen Arroyitos schlendern, mit «hola» grüssen und Argentinien ihr neues Zuhause nennen. Zumindest für ein Jahr.

Denn die 16-Jährige beginnt am Mittwoch ihr wohl grösstes Abenteuer: ein Austauschjahr in Arroyito in der Provinz Córdoba, Argentinien. «Ich bin meganervös», sagt die Gymischülerin. Sie hat auch allen Grund dazu.

Ein Jahr lang wird sie in einer ihr noch fremden Familie wohnen. Sie wird eine neue Schule besuchen und einen anderen Tagesablauf einführen. Vor allem aber wird sie Spanisch sprechen. Müssen. «Ich hatte bereits an der Kanti Limmattal ein Jahr Spanisch im Freifach aber nur Spanisch zu sprechen, wird am Anfang sicher schwierig», sagt sie.

Erste Erfahrungen hat sie bereits gemacht. Vor zwei Wochen lernte Ehmann ihre Gastfamilie per Videochat kennen. «Sie sprechen alle kein Englisch», sagt sie. Ein Problem war das dennoch nicht, denn sie habe sich mit ihren Spanischkenntnissen verständigen können. Voller Freude erzählt sie von der Familie. «Sie haben drei Kinder. Der Sohn ist 21, eine Tochter ist 17 und eine ist 13», sagt sie. Mit der jüngsten Tochter werde sie das Zimmer künftig teilen. Ob das nicht komisch ist? «Nein, ich freue mich, sie besser kennen zu lernen und jemanden zum Plaudern zu haben.»

Google-Übersetzer sei Dank

Mit der älteren Tochter habe sie bereits vor dem Videoanruf gechattet. Eine lustige Geschichte, sagt Ehmann und erzählt: «Wir haben zuerst auf Englisch miteinander geschrieben. Als ich sie dann aber gefragt habe, ob denn in Argentinien alle so gut Englisch könnten wie sie, meinte sie, dass sie eigentlich gar kein Englisch könne und der Google-Übersetzer das Lob verdiene.» Ehmann lacht und zuckt mit den Schultern – von da an habe sie sich eben an Spanisch gewöhnt.

Die Austauschschülerin freut sich aber nicht nur auf die Kinder:

«Es ist unglaublich, sie haben vier Hunde und fünf Katzen. Hier in Dietikon kann ich keine Haustiere haben, weil meine Mutter allergisch ist.»

Viel mehr weiss sie über ihre neue Familie noch gar nicht, aber das stört sie keinesfalls. «Ich möchte nicht mit vielen Erwartungen nach Argentinien gehen, sondern mich einfach nur überraschen lassen», sagt sie und ergänzt: «Ich gehe nach Argentinien, weil mich die Kultur fasziniert und ich ein anderes Land besser kennen lernen möchte.»

Packen muss sie zwar noch, aber ansonsten ist Nadia Ehmann für ihr Austauschjahr gewappnet. Valentin Hehli

Die Stadt Arroyito sei unter anderem für ihren Süssigkeitenhersteller und das Kajakfahren bekannt. «Wer weiss, vielleicht setze ich mich ja in ein Kajak», sagt Ehmann. «Ich möchte unbedingt Neues ausprobieren. Meine Gastschwester tanzt, vielleicht kann ich das auch?» Sie ist bereit für ihr Abenteuer.

Das gewohnte Leben hinter sich zu lassen, wenn auch nur für kurze Zeit, ist nie einfach. Das weiss auch die Schülerin. «Ich werde meine Familie und meine Freunde sicher vermissen, aber ich weiss, dass ich sie ja schon in einem Jahr wieder sehen werde.» Verabschiedet habe sie sich schon von den Meisten. «Es wirkt irgendwie alles noch so surreal, aber ein paar Tränen sind schon geflossen.» Vor allem ihren Bruder werde sie besonders vermissen – und das Essen.

«Freunde haben mir erzählt, dass man in Argentinien nur wenig Pasta isst ... ich esse jeden zweiten Tag Pasta!»

Sie lacht, aber etwas ernst gemeint war die Aussage schon.

Eine zwanzigstündige Reise steht ihr bevor

So gemütlich, wie sie in ihrem Garten sitzt, sieht ihr Alltag nicht aus: «Ich muss nachher gleich noch packen. Eine Packliste habe ich aber schon gemacht.» Für ein Jahr zu packen, sei gar nicht so einfach. «Mir haben alle gesagt, ich soll so viele Kleider packen, wie ich es auch für drei Wochen Ferien tun würde.» Was in ihrem Koffer nicht fehlen darf? «Schokolade!» Für die Gastfamilie, nicht für sie. «Lindt, Kägi Fret, Ovi – ich habe einen ganzen Stapel Schokolade im Gepäck.»

Am Mittwoch um 18 Uhr geht ihre zwanzigstündige Reise los. «Ich muss unbedingt noch Filme suchen für den Flieger!» Umsteigen müsse sie bloss in Madrid. Der Flughafen sei riesig, aber sie würde sich schon zurechtfinden. Dann geht es für sie zuerst in ein Einführungscamp ihrer Austauschorganisation und in einer Woche wird sie schon in ihrem neuen Zuhause angekommen sein.

Nadia Ehmanns Geschichte geht noch weiter! Ob sie in Argentinien wirklich auf ihre geliebte Pasta verzichten muss, welche Abenteuer sie erlebt und wie sie mit der fremden Sprache zurechtkommt, wird Nadia Ehmann künftig alle zwei Wochen in einer Kolumne in der «Limmattaler Zeitung» erzählen. Bevor sie sich an den Computer setzt, wird sie sich aber erstmals allein in ihr Abenteuer stürzen.

