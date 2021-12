Dietikon: 574'000 Franken für Sanierung vom Friedhof Guggenbühl

Dietikon 574'000 Franken bewilligt: Stadt will Friedhof sanieren Neue Bäume, grösseres Gemeinschaftsgrab und neue Standorte für die Sitzbänke: Der Dietiker Friedhof Guggenbühl soll nun auf Vordermann gebracht werden. David Egger 12.12.2021, 14.06 Uhr

Der Friedhof Guggenbühl wurde 1912 eröffnet. Archivbild: jkr

Der Friedhof Guggenbühl in Dietikon ist seit seiner Erstellung 1912 in zahlreichen Etappen erweitert und später umgestaltet worden. Ausschlaggebend für die jeweiligen Massnahmen waren das Bevölkerungswachstum sowie die allmähliche Veränderung der Bestattungswünsche. Wurden zum Beispiel bis in die 1960er-Jahre fast ausschliesslich Erd­bestattungen durchgeführt, setzte sich danach zunehmend ein Bedürfnis nach Urnen- und Gemeinschaftsgräbern durch.