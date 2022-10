Dietikon 47 Millionen Gesamtkosten: Der Regierungsrat will die Phänomena mit fünf Millionen Franken unterstützen Fünf Millionen Franken aus dem kantonalen Lotteriefonds sollen in die Erlebnisausstellung fliessen, die 2024 im Dietiker Niderfeld stattfindet. Der Entscheid sei in der Regierung klar ausgefallen, sagt Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP). Florian Schmitz 27.10.2022, 11.12 Uhr

Das Hauptgebäude der Ausstellung besticht durch seine schwungvolle Form. Auf dem geplanten Teich soll ein Restaurant die Besucherinnen und Besucher bewirten. zvg/Yves Weinand Architectes

Mit fünf Millionen Franken soll die Dietiker Erlebnisausstellung Phänomena vom Kanton Zürich unterstützt werden, wie der Regierungsrat am Donnerstag mitteilte. Die Gesellschaft stehe mit dem Klimawandel und der Knappheit an Ressourcen für eine wachsende Bevölkerung vor grossen Herausforderungen. Deshalb sei es wertvoll, dass das Publikum an der Phänomena anschaulich und niederschwellig erleben könne, was wissenschaftliche Evidenz bedeutet und welche Erkenntnisse und möglichen Lösungsansätze vorhanden sind.