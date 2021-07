Weinbergquartier in Dietikon fordert Tempo 30

Dietikon 339 Unterschriften: Anwohnerinnen und Anwohner fordern Tempo 30 im Weinbergquartier Am Donnerstagmorgen übergab die Dietikerin Irene Steimen ihre Petition für Tempo 30 im Weinbergquartier an Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP). Auch ein zusätzlicher Fussgängerstreifen bei der Bushaltestelle Lätten wird gewünscht. Florian Schmitz 23.07.2021, 04.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Irene Steimen schildert Stadtpräsident Roger Bachmann die wichtigsten Erkenntnisse ihrer Petition. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung

«Die Temporeduktion auf 30 km/h erhöht die Sicherheit und die Wohnqualität in den Quartieren erheblich» und führe zu ruhigerem Fahrverhalten, reduzierten Abgas- und Lärmemissionen und vermindertem Schleichverkehr. Das schreibt die Stadt Dietikon im Entwurf ihres kommunalen Richtplans, der erstmals seit 1983 rundum erneuert wird. Deshalb sollen in den Quartieren flächendeckend temporeduzierte Zonen eingeführt werden.

Das Ziel ist also klar, der Weg dorthin setzt aber viele einzelne Lösungen und viel Vorbereitungsarbeit voraus. Das hat Anwohnerinnen aus dem Weinbergquartier dazu bewogen, das Heft selbst in die Hand zu nehmen, um die Verkehrsberuhigung in ihrem Quartier möglichst schnell voranzutreiben. Beim Nachbarschaftsaustausch sei das Thema immer wieder diskutiert worden. Deshalb habe sie schliesslich beschlossen, selbst aktiv zu werden, erzählt Irene Steimen. Sie habe auch Angst um ihre beiden jungen Kinder, die regelmässig zu Gspändli auf der anderen Strassenseite spielen gehen. Sie wohnt seit sieben Jahren mit ihrer Familie im Quartier, das sich im Westen der Stadt vom Sportplatz Hätschen aus, der Gyrhalden- und Weinbergstrasse entlang, bis zum Waldrand hoch erstreckt.

Knappe Mehrheit will 30er-Zonen in den Seitenstrassen

Seit Anfang Juni sammelte Steimen gemeinsam mit vier weiteren Müttern in ihrer Nachbarschaft Unterschriften für Tempo 30. Sie habe auf Nachfrage von Steimen schnell zum Helfen zugesagt, erzählt etwa Alexandra Flory, die sich um den Kindergartenweg ihrer Kinder entlang der Weinbergstrasse sorgt. Die Petition befragte das Quartier auch gleich, welche von zwei möglichen Varianten bevorzugt werde. Von den 339 Unterzeichnenden sprach sich eine knappe Mehrheit von 52 Prozent dafür aus, die Geschwindigkeit nur in allen Seitenstrassen zu reduzieren. 48 Prozent wollen auch Tempo 30 auf der Gyrhaldenstrasse und ihrer Verlängerung, der Weinbergstrasse.

Am Donnerstagmorgen übergab Steimen die Unterschriftensammlung im Stadthaus an Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP). In dessen Büro erläuterte sie ihm häufig geschilderte Probleme von Anwohnerinnen und Anwohnern. Viele berichteten vom Lärm und dem gestiegenen Unfallrisiko, dass die Anzahl Autos im Quartier in den vergangenen Jahren stark zugenommen habe und heute auch mehr Fussgänger unterwegs seien. «Tempo 30 im ganzen Quartier wäre schön», sagt Alfred Wyss, der auch nachts immer wieder vom Lärm gestört wird, als ihn die «Limmattaler Zeitung» vor Ort besuchte. Regelmässig würden Autoposer ihre Motoren aufheulen lassen.

Irene Steimen plädiert dafür, in einem ersten Schritt die erlaubte Geschwindigkeit auf allen Seitenstrassen umzusetzen und zusätzlich parallel zu prüfen, ob dies auch auf der Gyrhalden- und Weinbergstrasse möglich wäre. Der Wunsch nach einem zusätzlichen Fussgängerstreifen im Bereich der Bushaltestelle Lätten sei ebenfalls dringend, weil viele Kinder dort auf ihrem Schulweg die Strasse kreuzen müssten und um Senioren die Querung zu erleichtern. Der nächste ist talwärts rund 400 Meter entfernt. Ein zusätzlicher könnte aber nur erstellt werden, wenn sich das Tempolimit auf der Weinbergstrasse nicht ändert. Denn Fussgängerstreifen werden in 30er-Zonen in der Regel gar nicht erlaubt. Auch der seit 2011 bestehende Busanschluss an den Bahnhof, für den das Quartier hart kämpfen musste, sei der Nachbarschaft sehr wichtig.

Steimen plädiert dafür, in einem ersten Schritt nur die Seitenstrassen (grün eingezeichnet) der Weinbergstrasse in Angriff zu nehmen. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung

Geplante Messungen schon mehrfach verschoben

«Wir nehmen das Anliegen sehr ernst, aber müssen es fundiert abklären. Denn Tempo 30 ist immer ein emotionales Thema», sagt Stadtpräsident Bachmann, der selbst im Weinbergquartier wohnt, bei der Übergabe. Das habe sich zum Beispiel bei den neuen 30er-Zonen im Blüemliquartier gezeigt. Die Stadt benötige eine gute Datenbasis, um auch gegenüber allfälligen Kritikern Fakten zu schaffen. Eigentlich hätten an der Weinbergstrasse schon lange Messungen durchgeführt werden sollen, doch die Pandemie verzögerte das Anliegen und aktuell müsse die laufende Strassensanierung abgewartet werden.

Bachmann gibt zu bedenken, dass 30er-Zonen nicht ohne Einverständnis der Kantonspolizei verfügt werden können und diese auch häufig mitreden wolle. Weil die Weinbergstrasse verhältnismässig breit sei, würde die Kapo dort für eine 30er-Zone ziemlich sicher bauliche Massnahmen vorschreiben, so Bachmann. Das bedinge ein Bauprojekt und finanziellen Aufwand und könne schnell zum Politikum werden. Bachmann ergänzt:

«Auf den Seitenstrassen wäre es wahrscheinlich einfacher umzusetzen.»

Keine Durchgangsachse: Problem ist vor allem hausgemacht

«Das Problem ist primär hausgemacht», sagt Bachmann. Er appelliert auch an die Verantwortung der Anwohnerschaft, rücksichtsvoll und solidarisch zu fahren. Dass die meisten Schnellfahrer aus dem Quartier stammen, bestätigt auch Anwohnerin Sylvia Calonder. Viele würden in der Lindenstrasse unnötig beschleunigen und rücksichtlos fahren und dabei auch den Rechtsvortritt missachten. Obwohl sie und ihr Mann Autofreaks seien, wünscht sie sich mehr Ruhe und Vernunft auf den Quartierstrassen, sagt die Mitinhaberin der auf grosse amerikanische Autos spezialisierten Firma Calonder. Mit Hindernissen verbaute Strassen will sie aber keinesfalls.

Bis sich die Situation im Quartier ändert, wird voraussichtlich noch einige Zeit vergehen. Die Stadt will Steimen und die Tempo-30-Befürworter auf dem Laufenden halten. Bis dahin könnten vermehrte Kontrollen zumindest eine kleine Entlastung für das Quartier bringen. Genau das will Gemeinderat Michael Segrada (FDP) über eine Kleine Anfrage an den Stadtrat erreichen. Er wünscht, dass die Weinbergstrasse regelmässig mit einem mobilen Blitzer überwacht wird. Zudem will er vom Stadtrat wissen, wie häufig vor Ort bereits Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden.