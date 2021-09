Bänkligate: 2019 rückte die Polizei 32 mal zum Limmat-Hotspot aus

Dietikon 32 Mal rückte die Stadtpolizei Dietikon innerhalb eines Jahres zu den Bänkli an der Limmat aus Als die Stadt zum Sommerbeginn drei temporär abmontierte Bänkli an der Limmat wieder aufstellte und mehr nächtliche Kontrollen ankündigte, legte sich der Konflikt um nächtliche Ruhestörungen im Altbergquartier. Nun hat die Stadt mitgeteilt, wie stark der Hotspot die Stadtpolizei vor Corona beschäftigte. Florian Schmitz 14.09.2021, 23.42 Uhr

Die Polizei musste laut Stadtrat vor allem wegen Streitigkeiten, Trunkenheit und Betäubungsmitteldelikten zu den Bänkli ausrücken. zvg

Mitte Juni baute die Stadt Dietikon drei Sitzbänke an der Limmat wieder auf, die während des Lockdowns im Frühjahr 2020 entfernt worden waren. Stattdessen sollten vermehrte nächtliche Kontrollen im Konflikt um Ruhestörungen im Altbergquartier eine Verbesserung bringen. So muss die Bevölkerung auch tagsüber nicht auf die Sitzbänke an der Buchsackerstrasse verzichten.