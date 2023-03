Dietikon 28 Jahre nach Sexualstraftaten an Buben verurteilt – warum der Täter nicht in den Knast muss Bezirksgericht Dietikon verurteilt 48-Jährigen wegen sexueller Handlungen mit Kindern – Freiheitsstrafe ist nur bedingt. Die Gründe. David Egger Jetzt kommentieren 17.03.2023, 23.40 Uhr

Spätestens 1995 hat der Täter die Buben letztmals missbraucht – 2023 hat ihn nun das Bezirksgericht Dietikon verurteilt. Severin Bigler

«Wir haben keine Zweifel, dass Sie das so gemacht haben und darum haben wir Sie schuldig gesprochen»,

erklärte der Dietiker Bezirksrichter Benedikt Hoffmann am Freitag bei der Urteilsverkündung. Der Verurteilte nahm die Worte mit Fassung, ohne erkennbaren Widerwillen. Er nahm einen Schluck Cola aus seiner PET-Flasche und hörte den weiteren Erläuterungen von Hoffmann zu.

Die Vergangenheit hat den heute 48-jährigen Schweizer eingeholt. Sie ist nicht verjährt. Denn für das Gericht ist klar: Die sexuellen Handlungen mit zwei Buben ereigneten sich über Monate und endeten allerspätestens im Sommer 1995. Sprich: Einer der beiden Buben war damals höchstens zehn Jahre alt und damit jünger als zwölf Jahre. Darum ist das Verbrechen unverjährbar, es kann auch Jahrzehnte später bestraft werden.

Anders sieht es beim zweiten Buben aus, dem älteren Bruder des jüngeren Opfers. Die sexuellen Handlungen mit ihm sind schon verjährt und wurden deshalb von der Staatsanwaltschaft gar nicht eingeklagt.

Aussagen der Opfer liessen keinen Zweifel

Konkret soll der Täter, der rund zehn Jahre älter war als sein jüngstes Opfer, mit diesem sexuelle Handlungen ausgeführt haben, bis hin zu Oral- und Analverkehr.

Beweismittel waren einzig die Aussagen der beiden Opfer, doch diese hatten es in sich, waren für das Gericht glaubhaft, plausibel und nachvollziehbar sowie übereinstimmend und «sehr authentisch», wie Hoffmann festhielt. Und die Aussagen waren auch selbstkritisch. Dem älteren der beiden Brüder wäre es denn auch lieber gewesen, es gäbe gar kein Verfahren, da er alles lieber verdrängte.

Wegen diverser weiterer Delikte verurteilt

Wie sich dank der Hausdurchsuchung beim Täter und dem Abgleich seines DNA-Profils zeigte, hat er auch andere Delikte begangen. Schuldig gesprochen wurde der Täter schliesslich wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit Kindern, mehrfacher Pornografie, Diebstahl und mehrfachem versuchten Diebstahl. In Sachen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung wurde das Verfahren hingegen eingestellt, da hierfür gar keine Strafanträge der betroffenen Firmen vorlagen.

Bestraft wird der Mann schliesslich mit 24 Monaten Freiheitsstrafe bedingt für die sexuellen Handlungen mit Kindern und mit einer bedingten Geldstrafe von 75 Tagessätzen à 30 Franken für die restlichen Delikte.

Dass die Freiheitsstrafe nur bedingt ausfällt, mag auf den ersten Blick erstaunen, zumal es um sexuelle Handlungen mit Kindern geht. Richter Hoffmann erklärte bei der Urteilsverkündung, wieso es sich dennoch nicht um ein «Kuschelrichter-Urteil» handle. Er betonte:

«Es tönt nach wenig, aber es ist keine milde Strafe.»

Der Grund dafür, dass die Strafe nur bedingt ausfiel, ist Artikel 101 des Strafgesetzbuchs. Dieser hält zuerst in Absatz 1 fest, welche Delikte unverjährbar sind. Und in Absatz 2 kommt der springende Punkt. Absatz 2 sieht nämlich vor, dass die Strafe gemildert werden kann, wenn die Tat verjährt wäre, wenn sie denn überhaupt verjähren könnte. Um das verständlich zu machen, muss man etwas ausholen.

Darum hat das Gericht die Strafe gemildert

Im konkreten Fall sieht es so aus: Sexuelle Handlungen mit Kindern können mit maximal fünf Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden. Für Delikte, für die dieses maximale Strafmass angedroht wird, gilt eine Verjährungsfrist von 15 Jahren.

Das Delikt des nun in Dietikon verurteilten Manns wäre also schon längstens verjährt, wenn es nicht unverjährbar wäre. «Es wäre schon fast zweimal verjährt», so Hoffmann. Darum sei die Strafe stark zu reduzieren.

Diese Reduktion sieht so aus: Bei der Festsetzung des Strafmasses ging das Gericht von einer sogenannten Einsatzstrafe von 3,5 Jahren aus, was angesichts der Maximalstrafe von fünf Jahren schon eher im oberen Bereich ist. Diese Höhe der Strafe hat mehrere Gründe.

Zum einen sei das orale und anale Eindringen «schwerwiegend». Zum anderen sei der Täter direktvorsätzlich vorgegangen und habe als Motiv die Befriedigung seiner eigenen Bedürfnisse gehabt. «Seine Überlegenheit war ihm bewusst. Es ist als besonders niedrig zu werten, dass er das für die Befriedigung seiner Bedürfnisse genutzt hat», so Hoffmann.

Von der erwähnten sogenannten Einsatzstrafe von 3,5 Jahren zog das Gericht dann eben 1,5 Jahre Strafreduktion ab und landete so bei zwei Jahren Freiheitsstrafe. Für zweijährige Freiheitsstrafen sieht das Gesetz den bedingten Vollzug vor.

Kommt hinzu, dass es sich um einen nicht vorbestraften Ersttäter handelt, der sich im Bereich von Sexualdelikten seit fast 30 Jahren nichts mehr hat zuschulden kommen lassen. Zudem wird ihm eine sogenannte positive Legalprognose ausgestellt. Das heisst: Es gibt keine Hinweise darauf, dass er erneut eine Tat verüben wird.

Fast 60'000 Franken Genugtuung

Nicht jeder Punkt des Urteils ist nur bedingt. Der Täter wurde verpflichtet, dem jüngeren Opfer 25'000 Franken Genugtuung plus fünf Prozent Zins seit 1. August 1995 zu zahlen, macht total fast 60'000 Franken.

Zudem urteilte das Gericht, dass der Täter grundsätzlich schadenersatzpflichtig ist. Das jüngere Opfer kann nun auf dem zivilrechtlichen Weg – zum Beispiel anhand der Rechnung seiner Psychologin – weiteres Geld einklagen.

Ob das Opfer, das heute Mitte 30 ist, das Geld jemals sehen wird, ist fraglich – der Täter ist heute IV-Rentner und hat vermutlich gar nicht so viel Geld.

