Das Interview mit dem Dietiker Komikerduo Lapsus zum 25. Jährigen

Dietikon Komikerduo Lapsus feiert Geburtstag: «Wir haben uns zum 25-Jährigen selbst beschenkt» Seit 25 Jahren ist das Dietiker Komikerduo Lapsus auf den Theaterbühnen der Schweiz unterwegs und aus der Comedyszene nicht mehr wegzudenken. Im ­Interview blicken Christian Höhener und Peter Winkler-Payot zurück und ­erklären, wieso ihre grosse Jubiläumsshow für sie selbst ein Geschenk war. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 29.01.2022, 04.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Gleis 21 in Dietikon fühlen Peter Winkler-Payot und Christian Höhener sich wohl. Höhener engagiert sich im Vereinsvorstand und bisher ist Lapsus hier immer gratis aufgetreten, um das Kulturhaus zu unterstützen. Severin Bigler / ©

Im Dezember feierte das Dietiker Komikerduo Lapsus mit einer grossen Jubiläumsshow seinen 25. Geburtstag. Für «Circus Lapsus Helveticus» habenChristian Höhener und Peter Winkler-Payot eine vielfältiges Programm mit internationalen Topartisten und jungen Schweizer Volksmusikern kreiert. Als Tätschmeister führten ihre bekannten Kultfiguren Theo Hitzig und Bruno Gschwind durch die Vorstellungen. Rund 8000 Zuschauerinnen und Zuschauer besuchten trotz laufender Pandemie die insgesamt 23 Vorstellungen in der Zürcher Maag Halle. Für alle, welche die Show verpasst haben, gibts bereits jetzt eine gute Nachricht. Im März 2023 bringt Lapsus die Jubiläumsshow wieder zurück in die Maag Halle.

Wie haben Sie die ­Jubiläumstour zum 25. Geburtstag als Komikerduo Lapsus erlebt?

Peter Winkler-Payot: Es war ein Traum, in dieser Zeit in der Maag Halle spielen zu können. Obwohl wir natürlich wegen Corona kein volles Haus hatten. Aber es hat Spass gemacht, wieder etwas für die Menschen zu machen und wir haben gemerkt, sie schätzen es unglaublich.

Christian Höhener: Speziell an der Show war, dass wir nicht alleine, sondern mit 17 Leuten auf der Bühne standen. Wir hatten zum ersten Mal die Verantwortung für so eine Riesenproduktion, die mehrere 100000 Franken kostete. Das war für uns noch mal ein richtiger Schritt nach vorne, den wir nach 25 Jahren machen konnten.

Winkler-Payot: Wir haben uns quasi zum 25-Jährigen selbst beschenkt. Es war wirklich ein Herzensprojekt, bei dem wir auf vielen Ebenen und mit vielen Menschen arbeiten konnten. Wir haben Regie geführt, gleichzeitig aber auch gespielt, das war eine grosse Herausforderung.

Wie kam die Show in dieser schwierigen Zeit überhaupt zu Stande?

Winkler-Payot: Wir waren schon 2019, vor Corona, von der Maag Halle angefragt worden, ob wir eine Show zum Thema Swissness machen wollen. Zuerst dachten wir, nein, auf keinen Fall. Das typische Schweizerische und Anbiedernde wollen wir nicht. Dann dachten wir doch, gerade weil es so schwierig ist, machen wir’s. In der Pandemie war es Gold wert. Wir hatten wenig Aufträge und viel Zeit, um kreativ zu arbeiten und viel vorzubereiten.

Wieso haben Sie zum Jubiläum eine Zirkusshow auf die Beine gestellt?

Höhener: Wir haben schon immer gesagt: Nie zu lange am Gleichen dranbleiben, sonst wird’s uns selbst langweilig. Und genau das ist in einer Zirkusshow das Thema: Immer wieder Wechsel, immer wieder etwas Neues. Und wir spielen ja eigentlich im weitesten Sinn Clownfiguren mit Theo Hitzig und Bruno. Das passt auch ins Zirkus.

Winkler-Payot: Unsere Ausbildung hatte schon so begonnen. Die Dimitri-Schule ist eine Bewegungsschule, dort lernt man auch ein bisschen von allem und nichts zu Konkretes. Das folgt dann erst später. Gewisse gehen zum Tanzen, andere zur Comedy und wieder andere zu Theater und Film. Wir haben damals Comedy und Zirkus gewählt.

Das Komikerduo Lapsus 1991 lernten sich Christian Höhener und Peter Winkler-Payot im kleinen Tessiner Dorf Verscio kennen, wo sie die Theaterschule Dimitri absolvierten. Ihre erste gemeinsame Nummer war eine Schwingerparodie. Kurz nach der Schule wurden sie 1995 bei einem Showtalentwettbewerb im Tivoli in Spreitenbach mit ihrem ersten Preis ausgezeichnet und die Karriere des Komikerduos Lapsus nahm ihren Lauf. Mit ihren beiden Kultfiguren Theo Hitzig (Winkler-Payot) und Bruno Gschwind (Höhener) und ihrem vielseitigen Spiel eroberten sie die Theaterbühnen der Schweiz. Sie tourten 2007 mit dem Circus Knie, wurden zu festen Grössen am Arosa Humorfestival und haben mit Circus Lapsus Helveticus, ihrer 25-Jahr-Jubiläumsshow, bereits ihr achtes Abendprogramm kreiert. Über die Jahre haben sie zudem ihre Form der Unternehmenskomik entwickelt, mit denen sie viele Firmenanlässe beleben. Der 52-jährige Höhener und der 53-jährige Winkler-Payot leben beide mit ihren Familien in Dietikon und haben beide zwei Kinder. (flo)

Was waren für Sie die Höhepunkte der Tour?

Winkler-Payot: Ein Höhepunkt war, dass wir die Tour überhaupt fertigspielen konnten. Es war so wahnsinnig.

Höhener: Bei der Premiere hatten wir bereits den ersten Coronafall. Der Schlagzeuger meldete am Morgen, dass er positiv sei. Innerhalb weniger Stunden mussten wir einen neuen Schlagzeuger auftreiben. Gott sei Dank wurde unserem anderen Schlagzeuger, der an der Premiere noch nicht hätte spielen sollen, eben erst eine Tournee abgesagt. Sonst wäre er noch unterwegs gewesen. Er kam dann fünf Minuten vor der Premiere vor Ort an.

Winkler-Payot: Wir haben schon zum Start der Tour gewitzelt: «Glücklicherweise konnten wir die Premiere bringen, aber jetzt hört’s auf.» Und dann ging es einfach immer so weiter. Am Anfang war noch 3G. Dann kam 2G und wir dachten, jetzt kommt der Bundesrat und informiert und wir können dichtmachen. Aber wir konnten tatsächlich bis zum Schluss durchspielen – mit Unfällen und allem.

Höhener: Ein paar Artisten gingen zwischendurch zusammen zum Skifahren nach Wengen. Und bei der ersten Abfahrt rutschte der Schleuderbrettartist aus und renkte sich die Schulter aus.

Winkler-Payot: Er fuhr noch nicht mal, er drehte sich nur.

Höhener: Glücklicherweise konnte kurzfristig ein Kollege für ihn einfliegen und ihn ersetzen.

Winkler-Payot: Es war eine super Erfahrung, dass wir trotz allem spielen konnten, und auch dass die Maag Halle die Finanzierung aller Teilnehmenden gewährleistet hat. Ausser von uns, weil wir Co-Produzenten sind. Vom Verdienst her war es für uns nicht so rosig, aber da erhalten wir dann hoffentlich auch noch Unterstützung. Das wird schon gehen.

Beim Komikerduo geht meistens etwas schief. SRF

Sie haben Ihre gemeinsamen Anfänge ab 1991 an der Theaterschule Dimitri im Tessin angesprochen. Wie haben Sie damals zusammengefunden?

Höhener: Am Anfang waren die Schüler auf zwei Klassen aufgeteilt und die Hälfte wurde nach den ersten drei Monaten ausgesiebt. Wir waren in den unterschiedlichen Klassen jeweils die Landeier – also ich das Landei und er das Aggloei.

Winkler-Payot (lacht): Genau, das Dietiker Ei.

Höhener: Wir waren beide nicht so die Künstlertypen, im Gegensatz zu vielen andern. Deshalb bin ich dann irgendwann zu Peter rüber, als er in einer Ecke sass, und fragte ihn, ob wir mal zusammen arbeiten wollen. Und seither arbeiten wir zusammen. (lacht)

Winkler-Payot: Vor allem Akrobatik haben wir am Anfang sehr intensiv zusammen trainiert. In anderen Bereichen habe ich auch viel mit anderen Schülern zusammen gearbeitet. Das war auch eine gute Erfahrung. Aber unsere gemeinsame Basis war da und wir haben schon früh gespürt, dass wir etwas zusammen machen wollen. Deshalb haben wir auch akrobatisch so Zweimannsachen eingeübt, die wir später brauchen konnten.

Höhener: Wir waren uns immer recht nah. Ich wohnte in einem Haus, in dem viele Dimitri-Schüler gemeinsam lebten. Peter kam dann auch dorthin.

Als Gastgeber der Drive-in-Bühne im Industriegebiet Silbern sorgten Peter Winkler-Payot und Christian Höhener im Juni 2020 für das erste grosse Dietiker Kulturhighlight nach dem Coronalockdown im Frühjahr. René Tanner / Limmattaler Zeitung Über die Jahre haben Winkler-Payot ihre Form der Unternehmenskomik entwickelt, mit denen sie viele Firmenanlässe, Einweihungen oder Versammlungen beleben, wie im Sommer 2019 an der Generalversammlung der Limmatstadt. Colin Frei Das Komikerduo Lapsus ist bekannt dafür, vorproduzierte Videos spielerisch in ihre Auftritte einzubauen. Christof Sonderegger 2016 waren Höhener und Winkler-Payot zu Gast beim Jubiläumskonzert der Stadtmusik Dietikon zum 125. Geburtstag. Flurina Dünki / LTA Auch 2009 bei der Eröffnung der Zürcher Westumfahrung sorgten die beiden Komiker für Unterhaltung. Flavio Fuoli / LTA 2008 besuchte die Limmattaler Zeitung Höhener und Winkler-Payot in ihrem Atelier in Dietikon. Flavio Fuoli / LTA 2007 tourten Christian Höhener und Peter Winkler-Payot mit dem Circus Knie. Hansjoerg Schoedler / WOZLVE Theo Hitzig (Peter Winkler-Payot) und Bruno Gschwind (Christian Höhener) mischen die Manege auf. Susann Basler Auf der Tournee mit dem Circus Knie zeigten Höhener und Winkler-Payot auch ihre Schwingerparodie. André Häfliger (neue Lz) / Neue Luzerner Zeitung

Wie ist aus den gemeinsamen Anfängen das heute bekannte Komikerduo entstanden?

Höhener: Wir konnten schon während der Schule im Tessin immer wieder an Anlässen von Deutschschweizer Firmen auftreten. Wir haben schnell mit Firmenauftritten unser Geld verdient und davon gelebt. Für einen solchen kleinen Auftritt mussten wir noch rasch eine Nummer erfinden und haben in kürzester Zeit unsere Schwingerparodie kreiert. Die ist dann eingeschlagen. Wir gewannen einen Wettbewerb, konnten mit der Nummer nach Japan reisen und waren auch mit Schweiz Tourismus recht viel unterwegs.

Winkler-Payot: Ein wichtiger Hinweis zur Ergänzung: Unseren ersten Preis haben wir im Tivoli in Spreitenbach gewonnen.

Höhener (lacht): Genau, den goldenen Scheinwerfer.

Winkler-Payot: Es ist irgendwie ein schräger Preis. Im Einkaufscenter zu spielen, ist nicht unbedingt Hochkultur. Aber er hat uns viele Firmenanlässe ermöglicht, weil viele Agenturen dort waren. Und das hat uns finanziell immer schön quersubventioniert. Wir konnten immer an Firmenanlässe auftreten und es uns dann leisten, an unseren Programmen zu arbeiten, mit denen wir lange nichts verdient haben. Denn wenn du nicht bekannt bist und niemand dich schauen kommt, gibts auch keine Gage.

Das Komikerduo Lapsus, bestehend aus Peter Winkler-Payot, links, und Christian Höhener, portraitiert am 14. Januar 2022 im Gleis21 in Dietikon. Severin Bigler / ©

Schon vor dem Auftritt in ­Spreitenbach hatte ein Freund von Ihnen den Namen Lapsus ins Spiel gebracht, weil viele Ihrer Nummern auf Missgeschicken beruhen. Hätten Sie sich in den Anfängen vorstellen können, so lange als Komikerduo gemeinsam unterwegs zu sein?

Winkler-Payot: Wenn ich damals gewusst hätte, dass wir in 25 Jahren noch zusammenspielen, hätte ich gesagt: Yes! Ich war von Anfang an zuversichtlich. Ich sagte immer zu Christian: «Solange wir lustig sind, will ich mit dir zusammenarbeiten.»

Höhener: Um uns herum sind viele von Projekt zu Projekt gesprungen. Die meisten davon waren nicht wirklich ausgereift. Wir haben von Anfang an gesagt: «Wir schauen, dass wir zusammenbleiben und unsere Ideen auch wirklich so ausarbeiten, dass sie gut funktionieren und wir uns auf dem Markt verkaufen können.» Man muss etwas durchziehen und nicht immer von einem Blüemli zum nächsten springen.

Als Komikerduo Lapsus verkörpern Sie verschiedene Figuren, sind aber besonders bekannt für den schnell redenden, nervösen Theo Hitzig und seinen langsamen, kleinen Assistenten im orangen Kittel, Bruno Gschwind. Wie sind die beiden Kultfiguren überhaupt entstanden?

Winkler-Payot: Beim ersten Ansatz, das war noch während der Dimitri-Schule, war Theo Hitzig stumm. Er hatte immer ein Puff, war nervös und ihm sind die Sachen ständig runtergefallen. Meine erste Nummer war eine Rede, bei der ich nicht zu Wort komme. Ich hab die an Galas gebracht und gemerkt, dass es meine Figur einschränkt, wenn ich nicht rede. Man kann das eine Weile machen, aber es geht irgendwann nicht mehr weiter. Bruno Gschwind kam dann etwas später dazu.

Höhener: Bruno ist bei einem Anlass in einer Tennishalle in Villmergen entstanden. Wir hätten die Schwingerparodie zeigen sollen, aber kamen zu spät und die Menschen sassen alle schon im Saal. Wir hatten die Hälfte unserer Kostüme vergessen, deshalb improvisierten wir viel. Peter ging dann als Hitzig-Typ auf die Bühne und ich stand einfach daneben. Wir schnallten sofort, dass das Publikum es verdammt lustig fand, dass ich nichts mache. Die Leute haben sich weggeschmissen, obwohl wir nur das Material aufbauen wollten, um nachher die Schwingernummer zu zeigen.

Winkler-Payot: Am Anfang sorgten die beiden nur für die Animation. Wir haben dann gemerkt, dass wir mit ihnen den Aufbau auf der Bühne als eingespielte Nummer machen können. Wir konnten die Improvisation vom ersten Mal fast eins zu eins übernehmen, weil es auf Anhieb so gut funktionierte. Wir haben die Nummer nach und nach verlängert und so sind Theo und Bruno entstanden. Seither finden wir, dass es wichtig ist, Figuren zu haben, an die man sich erinnert. Das heisst aber auch, dass man sich in eine Ecke drängt, weil man die Figuren dann auch durchziehen muss. Das ist auch unser Dilemma. Wir haben gerade erst diskutiert, dass wir bei unserem nächsten Programm die Vielfältigkeit der Zirkusshow wiederholen und wieder mehr Figuren spielen wollen.

Macht es nach so langer Zeit immer noch Spass, die beiden Figuren zu spielen?

Höhener: Interessant für uns ist, dass wir immer einen Weg gefunden haben, die Figuren weiterzuentwickeln. Auch dank dem Humorfestival Arosa, bei dem wir immer versuchen, die Zwischenmoderation wie kleine Nummern zu gestalten und dafür immer wieder neue Ideen entwickeln. So haben wir gemerkt, was wir alles mit Hitzig und Bruno machen können. Dann sind die Videogeschichten dazugekommen, bei denen wir mit den Figuren viel weitergehen können. Unsere Herausforderung ist es, das Rad immer weiterzudrehen. Und so lange wir es noch drehen können, spielen wir die Figuren auch noch.

Hat Theo Hitzig etwas mit Peter Winkler-Payot und Bruno Gschwind etwas mit Christian Höhener gemeinsam?

Winkler-Payot: Nein, nur übers Kreuz. Er ist ein grauenhaft nervöser Siech und ich unglaublich faul. (beide lachen)

Höhener: Ich bin sicher kein Bruno, sondern von der Art her eher ein Hitzig, der viel anpackt und umsetzt. Peter ist eher der, der erst mal abwartet. Aber natürlich passen die Figuren rein physisch gut zu uns. Er wirkt so hoch und hektisch und schlaksig. Und ich bin klein und mache mich als Bruno sogar extra noch kleiner.

So lange als Komikerduo zu arbeiten, kann zwischendurch sicher herausfordernd sein. Wie hat sich ihre Zusammenarbeit über die Jahre verändert?

Winkler-Payot: Wenn man älter wird, wird man einerseits gelassener, aber auch knorziger und lässt die eigenen Schwächen etwas mehr zu. Das hat sicher auch bei uns zu einer veränderten Dynamik geführt. Ich habe mich früher viel mehr aufgeregt, wenn er mich nervte.

Höhener: Das würde ich nie machen.

Winkler-Payot: Auch seine Schwächen sind zum Teil sichtbarer geworden...

Höhener: Schwächen? (beide lachen)

Winkler-Payot: Insgesamt erleben wir eine normale Entwicklung einer langen Beziehung. Die Veränderung hat vor allem mit unserem Reifeprozess als Menschen zu tun.

Höhener: Lange Rede kurzer Sinn: Dank dem Gleis 21 (Anmerkung der Redaktion: Christian Höhener ist im Vorstand des Dietiker Kulturhauses) hat er etwas mehr Luft, weil ich hier so viel mitarbeite.

Blicken wir zurück: Welche Momente in der Lapsus-­Geschichte sind für Sie unvergesslich?

Winkler-Payot: Direkt nach der Dimitri-Schule konnten wir 1995 zu zweit für einen Monat nach Japan reisen. Das war eine schöne Herausforderung. Dort ist der Humor total anders und wir waren am Anfang völlig verloren. Irgendwann haben wir’s geschafft, die Leute auch zum Lachen zu bringen. Dann natürlich die verschiedenen Bühnenprogramme, die wir über die Jahre machen konnten.

Höhener: Und unsere Tour mit dem Zirkus Knie 2007. Auch das Humorfestival Arosa ist super für uns. Wir waren immer wieder mit irgendwelchen doofen Ideen in Arosa und durften die letzten acht Jahre die Moderation der Fernsehgala übernehmen. Das war für uns immer wieder ein Highlight.

Winkler-Payot: Auch der Circus Lapsus Helveticus war für mich ein Highlight. Mir gehts nicht darum, dass wir gut gespielt haben, sondern dass alle Involvierten eine top Qualität hatten. Mir hat es so Spass gemacht, mit einer perfekten Band zu spielen. Ich fand es auch genial, mit Zirkusartisten auf höchstem Niveau zusammenzuspielen.

Am Arosa Humorfestival ist das Komikerduo nicht mehr wegzudenken. SRF

Peter Winkler-Payot stammt aus Dietikon. Christian Höhener aus dem St. Gallischen Thal. Wie kommt es, dass Dietikon zur ­Heimat von Lapsus geworden ist?

Höhener: Ich bin schuld. Ich wollte weg von Basel und ein Techniker sagte mir, in Dietikon werde ein Atelier frei, das wir als Proberaum benutzen können. Bei der Besichtigung dachte ich, da kann ich doch auch gleich wohnen. Später suchte ich dann mit meiner heutigen Frau etwas zum Kaufen. So fanden wir in Dietikon eine alte Schreinerei mit Dreifamilienhaus, die wir zusammen mit einer anderen Familie kaufen konnten.

Winkler-Payot: Er hat das Haus direkt hinter meinem Elternhaus gekauft. Ich war zunächst fast schockiert und sagte ihm: «Mach das ja nicht.» (lacht)

Wie gefällt es Ihnen als Zugezogener in Dietikon?

Höhener: Mir hats von Anfang an sehr gut gefallen. Damals war Dietikon noch recht verrufen, aber wir gingen einfach mal offen hin. Die Stadt hat eine wahnsinnig positive Entwicklung durchgemacht, seit wir hier wohnen. Ausserdem gibts keine bessere Integration, als an einem Ort zu wohnen wie Dietikon, wo viele Kulturen zusammenleben und die Kinder mit allen aufwachsen und das überhaupt kein Thema ist. Von daher finde ich Dietikon auch toll. Das war jetzt ein Wahnsinnswerbespruch. (lacht)

Bis heute befindet sich Ihr Proberaum im Atelier in der alten Schreinerei. Wie war es für Sie, Peter Winkler-Payot, in ihre Heimat zurückzukehren?

Winkler-Payot: Ich habe es ehrlich gesagt nicht gesucht. Ich fand es zunächst irgendwie komisch, zurück an den Ort zu gehen, wo ich aufgewachsen bin. Ich wohnte vorher in einer schönen Loft in Schlieren. Aber mit Kindern wurde es dann schwierig. Ich bin ein Familienmensch geworden und suchte eine praktische Bleibe. Weil mir die Arbeit wichtig war und ich beides zusammenbringen wollte, wollte ich nicht zu weit weg von Christian wohnen und habe dann etwas im Blüemliquartier gefunden. Jetzt kann ich zu Fuss zu Christian zur Arbeit und meine Kinder können durch den Wald zur Schule gehen. Das ist ­perfekt.

Witzige Werbefilme für die Stadt: Das Duo Lapsus entdeckt die Dietiker Vereinslandschaft. Stadt Dietikon

Seither sind Sie auch immer wieder in Dietikon tätig, treten an städtischen Anlässen auf oder drehen kleine Werbefilme für die Stadt. Und Sie, Christian Höhener, sind zudem im Vorstand des Kulturhauses Gleis 21 aktiv. Wie kommt es, dass Sie in Dietikon so präsent sind?

Höhener: Wenn ich irgendwo wohne, finde ich es cool, wenn ich mich auch an der Gesellschaft beteilige. Das ist mit ein Grund, dass wir gefunden haben, hier geben wir jetzt Vollgas. Man muss am Ort, wo man lebt auch mitgestalten und nicht nur die Annehmlichkeiten konsumieren. Ich will auch einen Beitrag leisten. Das ist für mich das Gleis 21.

Winkler-Payot: Auch die Filme für Dietikon habe ich mega gerne gemacht. Die Stadt hat mich damals auch bei der Dimitri-Schule finanziell unterstützt. Ich finde es schön, etwas zurückgeben zu können.

Das Dietiker Publikum kommt immer wieder in den Genuss aussergewöhnlicher Auftritte wie Try-Outs, bei denen Sie noch an Programmen feilen. Ist es für Sie besonders, in Dietikon aufzutreten?

Höhener: Das Spezielle ist, dass wir im Gleis 21 bisher immer gratis aufgetreten sind, um den Verein zu unterstützen. Aber ansonsten nicht wirklich. Wir haben in unserer Komikerkarriere so viel erlebt, dass uns fast nichts mehr aus den Socken hat.

Winkler-Payot: Ich bin zwar hier aufgewachsen, aber hatte nie wirklich Wurzeln geschlagen. Das hat sich mittlerweile geändert. Seit ich wieder hier wohne, habe ich viele Menschen kennen gelernt und finde es schön, für die Nachbarn zu spielen.

Sie haben angesprochen, wie schwierig die Jubiläumstour während der Coronapandemie war. Haben Sie aus dieser für viele Kulturschaffende so anstrengenden Zeit auch irgendetwas Positives mitnehmen können?

Höhener: Weil wir plötzlich viel mehr Zeit hatten, habe ich angefangen, regelmässig Klavier zu spielen. Dabei habe ich gemerkt, dass ich richtig viel erreiche, wenn ich jeden Tag eine Stunde spiele. Für Circus Lapsus Helveticus hatten wir keinen Alphornspieler, also fanden wir, das lernen wir halt selber. Ich habe dann im vergangenen Februar angefangen zu üben. Dabei hat die Erkenntnis geholfen, dass es extrem viel bringt, jeden Tag konsequent an etwas dranzubleiben – fast so wie früher in der Schule.

Winkler-Payot: Ich bin ein Familienmensch und dachte schon länger, dass ich mehr Zeit für mich und meine Familie brauche. Für mich war positiv, mehr Zeit mit meiner Frau und meinen Kindern verbringen zu können. Es ist wichtig zu erkennen, dass man sich die Zeit für seine engsten Mitmenschen auch nimmt und sie nutzt. Eines der schönsten Erlebnisse war, als ich mit meinen Kindern im Lockdown mit dem Velo in den Wald ging. Sonst war ja alles geschlossen. Am Anfang wollten beide gar nicht mit, aber auf dem Rückweg sagte meine Tochter: «Papi, das war der schönste Tag in meinem Leben.» Das hat mich sehr berührt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen