Dietikon informiert über Energielage und gibt Spartipps

Dietikon 2000 Tonnen Abfall als Reserve: Stadt informiert über die aktuelle Energielage und gibt Spartipps Auf der städtischen Website finden Interessierte neu eine grosse Übersicht zum Thema Energiesicherheit in Dietikon. Florian Schmitz 17.11.2022, 05.00 Uhr

Normalerweise setzt die Limeco im Winter Gas ein, wenn die Abwärme aus der Kehrichtverwertungsanlage nicht mehr für das Fernwärmenetz ausreicht. Um einem Gasmangel vorzukommen, hat die Limeco sich dieses Jahr Erdölvorräte gesichert, die notfalls zum Heizen genutzt werden können. Chris Iseli

Die Stadt Dietikon hat auf ihrer Website diverse relevante Informationen rund um die Themen Energiesparmassnahmen und Energiesicherheit in einem grossen Beitrag zusammengefasst. Die neue Unterseite «Energiesicherheit in Dietikon» liefert auch Tipps, um selbst Energie zu sparen. «Die Stadt will einen Beitrag zur Verhinderung einer Energiemangellage leisten. Auch in Dietikon soll gelten: ‹Energie ist knapp. Verschwenden wir sie nicht›», schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Neben Verweisen auf kantonale und nationale Portale, die klären, was im Fall einer Gas- und Strommangellage passiert, wird auch die von der Stadt Dietikon erbrachte Versorgung thematisiert. So wird etwa beschrieben, wie die Limeco den Betrieb ihres Fernwärmenetzes sicherstellt. Um Lastspitzen abzudecken, kommt in der kalten Jahreszeit ergänzend zur Abwärme der Kehrichtverwertungsanlage auch immer wieder Gas zum Einsatz.

Für diesen Winter hat die Limeco sich zudem Erdölvorräte gesichert, um bei einer Gasknappheit eine Alternative zu haben. Auch mit zusätzlichen Abfallreserven hat die KVA-Betreiberin vorgesorgt: 2000 Tonnen werden wie Heuballen gepresst, zwischengelagert und bis Frühling 2023 nach Bedarf für zusätzliche Abwärme verbrannt.

Wasserversorgung dank Notstromaggregat sichergestellt

Auf der Energiewebsite schreibt die Stadt auch, dass die Wasserversorgung dank eines Notstromaggregats, das bei Stromunterbrüchen eingesetzt werden kann, sichergestellt sei. Zudem würden Notfallkonzepte für den Betrieb der öffentlichen Kanalisation vorliegen. Auch um die Abfallversorgung stehe es gut. Die für die Müllabfuhr zuständige Obrist Transport + Recycling AG habe Vorkehrungen getroffen, damit die Fahrzeuge genügend Treibstoff haben. Um zusätzlich Strom zu sparen, behält die Stadt sich zudem die Option vor, auf der Hauptsammelstelle Zelgli die Öffnungszeiten zu beschränken und dem Tageslicht anzupassen.

Die neue Unterwebsite «Energiesicherheit in Dietikon» fasst auch zusammen, mit welchen Massnahmen die Stadt Dietikon seit dem 24. Oktober bis mindestens Ende März selbst zum Energiesparen beiträgt. So wurden die Brunnen vor dem Stadthaus und auf dem Kirchplatz abgestellt, die Temperatur in öffentlichen Gebäuden reduziert sowie öffentliche Beleuchtungen und Freizeitangebote eingeschränkt.