Dublin in Dietikon: Ihr Irish Pub soll Limmattaler anlocken

Dietikon Dublin in Dietikon: Sie wollen mit 16 Offenbieren, Livemusik und Shepards Pie die Limmattaler in ihr Irish Pub locken Ina und Arsen Markwart eröffnen Anfang August das «The Willow Yard Pub» am Dietiker Rapidplatz. Bei einem Baustellenbesuch zeigt das Paar, was ihre Gäste in ihrem Luxus-Lokal erwartet. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ina und Arsen Markwart sind die Betreiber des neu entstehenden «The Willow Yard Pub» am Rapidplatz in Dietikon. Sie legen viel Wert auf eine authentische irische Inneneinrichtung. Severin Bigler

Die englischen Fluchwörter des Handwerkers sind trotz des kaum verständlichen irischen Akzents eindeutig. So fühlt man sich bereits unter den Arkaden an der Schulgutstrasse 3 am Dietiker Rapidplatz ein bisschen wie in Dublin. Beim Betreten des Lokals lässt man den Schweizer Alltag völlig hinter sich. Die Holzmöbel und -verkleidungen lassen keine Zweifel offen: Hier entsteht ein original Irisches Pub. Bauherrin ist die UBS Fund Management Switzerland AG mit Sitz in Basel, die das Projekt für über zwei Millionen Franken realisiert.

Noch riecht es im Pub aber nicht nach Bier und Whiskey, sondern nach Sägemehl und Möbelpolitur. Der Innenausbau befindet sich in den letzten Zügen. Am Mittwoch können die künftigen Betreiber Ina und Arsen Markwart das Pub übernehmen und mit dem technischen Ausbau starten.

Das Herzstück des Pubs bildet die Bar. Hier werden künftig die Angestellten 16 Offenbiere und 56 Whiskeys ausschenken. Severin Bigler Die Live-Bühne ist für Auftritte von Musikerinnen und Musikern sowie für Events wie Comedy-Shows oder Karaoke gedacht. Jeden Freitag und Samstag treten Bands auf. Severin Bigler Die Bilder im Pub holen einem nach Irland. Hier sind die Basaltsäulen des Giant’s Causeways an der nordirischen Küste zu sehen, die seit 1986 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Severin Bigler Liebe zum Detail: Die Regale sowie die Schaufenster sind mit «Bric a Bracs» gefüllt. Dabei handelt es sich um eine Sammlung von irischen Kunst- und Ziergegenständen. Severin Bigler Die letzten Möbelstücke werden von Architekt Simon McNally (links hinten) und Handwerker Robin gleich vor Ort fertig gestellt. Severin Bigler Architekt Simon McNally (links) arbeitet schon zum zweiten Mal mit Ina und Arsen Markwart zusammen. Er konzipierte und realisierte bereits ein Pub in Kleinbasel für das Paar. Severin Bigler Ein Blick in den Bier-Kühlraum des «The Willow Yard Pub» am Rapidplatz. Severin Bigler Anfang August eröffnet das Pub. Dann sollen auch die Holzschilder und eine in Holz gehüllte Eingangstür irisches Flair versprühen. Severin Bigler

Eigentlich wollte das Paar aus Luzern dem seit Jahren leer stehenden Lokal im Weidenhof-Gebäude bereits Ende Juni Leben einhauchen, doch wegen Lieferschwierigkeiten verzögert sich das Vorhaben um fast zwei Monate. «Wir müssen unser Personal noch schulen. Und bis alle Waren und Lebensmittel eintreffen, dauert es auch noch etwas», sagt Ina Markwart. Sie und ihr Mann freuen sich, dass es trotz Verzögerung bald losgeht. «Die Leute werden es lieben», so die 44-Jährige. Es gebe in Dietikon viele Bars und Gastronomiebetriebe, doch das Paar ist sich einig:

«Das hier wird etwas Besonderes. Es ist sozusagen der Rolls Royce unter den Pubs.»

Heutzutage könne man es sich nicht mehr leisten, jeden Tag auswärts essen und trinken zu gehen, sagt der 41-jährige Arsen Markwart. Wenn man sich mal etwas gönne, dann wolle man eine gute Zeit in einer schönen und lockeren Atmosphäre haben. «Genau das wollen wir unseren Gästen bieten.»

Bier für Bauarbeiter und Banker

Im Pub wird vornehmlich Englisch gesprochen werden. Die meisten der zehn Vollzeitangestellten stammen aus Irland, der Schweiz und dem restlichen Europa. «Das heisst aber nicht, dass wir uns nur auf Expats oder Touristen konzentrieren. Es ist gut, wenn diese kommen, doch wir brauchen die Einheimischen vom Bauarbeiter bis zur Bankerin», sagt Arsen Markwart. Deshalb habe man das Lokal in Dietikon auch «The Willow Yard Pub» genannt. «Das heisst übersetzt Weidenhof, so wie die Wohnüberbauung, in dem sich unser Pub befindet.»

Im Schaufenster an der Heimstrasse finden sich «Bric a Bracs». Das sind Sammlungen von irischen Kunst- und Ziergegenständen. Severin Bigler

Dass ihre Idee von einem Irischen Pub auf hohem Niveau bei der Schweizer Kundschaft ankommt, zeige ihr Wirtshaus in Kleinbasel. Im Sommer 2021 machten die Markwarts das «The Auld Dubliner» auf. «Es ist sehr beliebt bei den Baslern. Es befindet sich in der Nähe der Roche-Türme. Die Angestellten machen bereits Witze, dass sie seit der Eröffnung mehr Zeit in unserem Pub als bei der Arbeit verbringen», sagt Ina Markwart und lacht.

Diese Sitznischen heissen Snugs und erinnern an die Zeit, in der es Frauen verboten war, Pubs zu besuchen. Sie durften ihr Bier in den abgeschirmten Bereichen zu sich nehmen. Heute verleihen die abgetrennten Bereiche dem Raum etwas Gemütliches. Severin Bigler

Sie legt Wert auf die authentische irische Einrichtung. Links neben dem Eingang des zweistöckigen Pubs befindet sich eine abgetrennte Nische. «Das sind Snugs. In der viktorianischen Zeit durften Frauen keine Pubs besuchen. Das bedeutete aber nicht, dass sie nicht tranken. Sie erhielten einen abgeschirmten Raum neben dem Pub. Das Bier wurde ihnen durchs Fenster durchgereicht», erzählt Ina Markwart. Weitere Snugs finden sich im Zentrum des Pubs. «Sie eignen sich für Gruppen und verleihen dem Raum etwas Gemütliches.»

Dubliner Architekt verleiht dem Pub den irischen Touch

Für den irischen Touch im Lokal sorgt Architekt Simon McNally. Der Ire führt mit seinem Vater die Irish Pub Company. Er konzipierte und errichtete schon über 2000 Irish Pubs in 60 Ländern. «Das Spezielle an diesem Pub ist, dass es zweistöckig ist, das gibt uns die Möglichkeit, diese schönen Kronleuchter aufzuhängen», sagt McNally. Integriert hat er in den Regalen und im Schaufenster entlang der Heimstrasse überdies «Bric a Bracs», so nennt man in Irland eine Ansammlung von Kunst- und Ziergegenständen. «Zu den Highlights gehören sicher auch die Hand bemalten und farbigen Gläser mit dem Logo des Pubs oder die Spiegel mit Bildern aus Dubliner Stadtvierteln oder dem Giant's Causeway an der nordirischen Küste», sagt McNally, der bereits das Pub in Kleinbasel für die Markwarts zimmerte.

Ein Hauch Dublin in Dietikon: Die Bilder und Spiegel im Pub zeigen Stadtviertel von Dublin. Hier etwa der Stadtteil Temple Bar. Severin Bigler

Speziell ist auch die Flüsterdecke im Gold-Beige-Ton. «In Pubs wurde früher viel geraucht, die Decke sah dementsprechend aus. Mit Farbe versuchen wir dem Original so nahe wie möglich zu kommen», sagt Ina Markwart. Sie und ihr Gatte sind mittlerweile über die Treppe in den ersten Stock des Lokals gelangt. Der Sitzbereich ist als Galerie gestaltet und gibt den Blick auf die Livebühne im unteren Teil des Pubs frei.

Rugby und Fussball mit den Handykopfhörern verfolgen

«Jeden Freitag und Samstag werden Musikerinnen und Musiker aus Irland und ganz Europa bei uns auftreten. Geplant sind auch Comedyshows, Pub-Quizze, Musik-Bingos und Karaoke-Abende», verrät die Inhaberin. Auf der ersten Etage befinden sich die Toiletten. Bald werden hohe Tische und Barhocker die Galerie säumen. Angebracht werden zudem Bildschirme. «Über 20 werden wir im ganzen Pub installieren. So können unsere Gäste Fussball, Rugby und allerlei andere Sportarten verfolgen. Über das WLAN können sie ihr Handy mit dem Fernsehprogramm koppeln und über ihre Kopfhörer die Spiele auf Ton mithören», erklärt Arsen Markwart.

So sieht das zweistöckige Pub von aussen aus. Severin Bigler

Das Schmuckstück im Parterre ist die indirekt beleuchtete Bar. 16 Zapfhähne für die Offenbiere werden in Kürze aus der Theke hinausragen. Angeboten werden unter anderem Guinness, Murphys, Heineken, Birra Moretti oder Erdinger. Auf der anderen Seite der Bar werden 56 verschiedene Whiskeys, Gins und Cocktails ausgeschenkt. «Wir bieten auch Drinks an für Gäste, die kein Bier oder Cider mögen», sagt Arsen Markwart.

Shepards Pie und Muscheln werden serviert

Kulinarisch wollen die Wirte mit irischen Klassikern überzeugen. Auf der Menukarte stehen Irischer Lammeintopf, Shepards Pie, Muscheln sowie Fish and Chips. Am Samstag und Sonntag wird im «The Willow Yard Pub» zudem irisches Frühstück mit Bohnen, Spiegelei, Speck, Würstchen und vielem mehr serviert. Insgesamt bietet das Lokal im Innern 150 Sitzmöglichkeiten, draussen unter den Arkaden können 30 Gäste sitzen. Auf dem Rapidplatz dürfen die Pub-Betreiber weitere 115 Sitzplätze aufstellen. Die Markwarts sagen:

«Im Sommer werden wir den Platz in einen Biergarten verwandeln. Wir wollen dazu beitragen, dass das Limmatfeld zum Aushängeschild Dietikons wird.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen