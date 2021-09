Unfall auf dem Fussgängerstreifen. Gericht verfünffacht Strafe

Dietikon 150 statt 30 Tagessätze: Gericht erhöht Strafe um das Fünffache Das Bezirksgericht Dietikon spricht einen Autofahrer wegen schwerer Körperverletzung schuldig. Er fuhr eine Fussgängerin auf dem Streifen an. Dieter Minder 02.09.2021, 18.49 Uhr

Das Opfer wurde auf dem Fussgängerstreifen angefahren und verletzt.

Simone Buchmann/Symbolbild

Mit 150 Tagessätzen zu 100 Franken ist Richter Benedikt Hoffmann in seinem Urteil um das Fünffache über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinausgegangen. Diese hatte 30 Tagessätze gefordert sowie eine Busse und die Übernahme der Kosten verlangt. Verhandelt wurde vor dem Bezirksgericht Dietikon ein Unfall, der sich am 14. Januar um 6.50 Uhr in Urdorf ereignet hatte.

Eine junge Frau wollte die Birmensdorferstrasse auf einem Fussgängerstreifen überqueren. Dabei wurde sie vom Fahrzeug des angeklagten Lenkers erfasst, wodurch sie eine Berstungsfraktur des Lendenwirbelkörpers 1 erlitt. Sie wurde im Universitätsspital operiert und ist bis heute wegen der Folgen arbeitsunfähig.

Zu Beginn der Verhandlung erläuterte der angeklagte Lenker den Unfall aus seiner Sicht. Bei schlechtem Wetter war er auf dem Weg zur Arbeit. Seine Geschwindigkeit lag bei 45 bis 50 km/h. Er habe keine Person auf dem Fussgängerstreifen gesehen, erst im letzten Moment sei ein schwarzer Schatten aufgetaucht, sagte er. Durch den Aufprall, auf der linken Fahrzeugvorderseite, geriet die Frau zuerst auf die Kühlerhaube und fiel dann auf die Strasse.

In der Befragung versuchte Hoffmann, die Situation transparenter zu machen, was jedoch nicht gelang, da der Lenker an seiner Version festhielt. Der Angeklagte sei schuldig zu sprechen, verlangte der Anwalt der Frau in seinem Plädoyer. Er verwies auf das Protokoll der ersten Einvernahme, gemäss dem der Lenker gesagt habe, er sei schuldig. Die später erfolgten abweichenden Aussagen seien reine Schutzbehauptungen. Dem widersprach der Lenker:

«Mir war nur das Opfer wichtig.»

Erst später habe er über den Unfall nachgedacht und den Ablauf bei weiteren Einvernahmen richtiggestellt. Nicht einverstanden war er mit den rund 7000 Franken an Anwaltshonoraren, die er übernehmen sollte. Damit er die Forderungen studieren konnte, wurde eine Pause eingelegt. Der Betrag sei hoch, aber er könne ihn nicht kontrollieren, sagte er danach. Dann gab Hoffmann den beiden Parteien noch die Gelegenheit, sich zu einigen. Dieser Versuch wurde nach wenigen Minuten abgebrochen, und das Gericht begann die Urteilsberatung.

Der Lenker verhielt sich fahrlässig

In seiner Urteilsbegründung sagte Richter Hoffmann: «Ich glaube Ihnen, dass Sie die Frau nicht gesehen haben. Aber Sie hätten sie sehen müssen.» Der Lenker verhielt sich somit fahrlässig. Die Frau sei bis heute geschädigt, und fast sei es zu einer schweren Körperverletzung im juristischen Sinne gekommen.

Er wies auf die Operation an der heiklen Stelle des Rückenmarks und die weitere Behandlung hin. Deshalb sei es nicht nachvollziehbar, weshalb die Staatsanwaltschaft lediglich 30 Tagessätze und eine Busse von 800 Franken verlangte. Konsequenterweise erhöhte das Gericht auf 150 Tagessätze, strich aber die Busse. Die Tatsache, dass die Frau dunkel angezogen war, wurde vom Gericht «etwas berücksichtigt».

Die Strafe wurde bedingt, mit einer Probezeit von zwei Jahren, ausgesprochen. Der Lenker muss jedoch rund 11'000 Franken an Verfahrens- und Anwaltskosten selber übernehmen. Für weitere Forderungen verwies Hoffmann auf den Zivilrechtsweg. Die Parteien können das Urteil weiterziehen.