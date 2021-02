Dietikon 14 Millionen Franken beantragt: Schule will Platznot mit bis zu vier Pavillons begegnen Die Dietiker Schule hat ein Platzproblem: Bis ins Jahr 2033 benötigt sie Zimmer für 65 zusätzliche Klassen. Für knapp 14 Millionen Franken will sie nun vier je dreigeschossige Holzmodulpavillons anschaffen. Die Stimmberechtigten entscheiden am 7. März über diesen Rahmenkredit. Oliver Graf 07.02.2021, 13.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Unter anderem das Schulhaus Luberzen soll in den kommenden Jahren erweitert werden. Doch das nützt kurzfristig nichts - jetzt will Dietikon bis zu vier dreigeschossige Pavillons anschaffen.

Chris Iseli (28. Juni 2019)

Die vier Pavillons will der Stadtrat nicht sofort kaufen: «Wie viele Modulbauten effektiv benötigt werden, wird die konkrete Bedarfsentwicklung weisen», schreibt er in seiner Weisung zur Abstimmung. Er werde jeweils nur so viele Pavillons bewilligen und bestellen, wie effektiv benötigt werden. Der beantragte Rahmenkredit von 13,8 Millionen Franken ermöglicht es ihm aber, im Bedarfsfall rasch zu reagieren.

Es werden 1300 zusätzliche Schülerinnen und Schüler erwartet

Dass die Pavillons benötigt werden, steht dabei eigentlich ausser Frage. Zwei Studien hatte die Schule Dietikon in Auftrag gegeben, beide zeigen dasselbe Bild. Vom Schuljahr 2018/19 bis zum Schuljahr 2033/34 wird die Zahl der Schülerinnen um 46 Prozent steigen – von gut 2800 auf 4100. Dieses Plus um 1300 Kinder und Jugendliche entspricht 65 neuen Klassen.

Die Stadt Dietikon verzeichnet damit im kantonsweiten Vergleich ein weit überproportionales Wachstum. Dieses ist «auf die ausserordentliche Bautätigkeit» im Bezirkshauptort zurückzuführen, wie der Stadtrat und die Schulpflege in ihrer Abstimmungsweisung festhalten.

Die Schulanlangen sind derzeit voll

Viel Spielraum besteht derzeit nicht, um das Wachstum abzudecken: Bereits sind alle zur Verfügung stehenden Schulräume inklusive der vorhandenen Provisorien gefüllt.

Nur mit gewissen organisatorischen Massnahmen – etwa der Erhöhung der Schülerzahlen pro Klasse oder der Aufhebung von Sonderklassen – liesse sich der bestehende Schulraum noch besser nutzen. Dies hat die Dietiker Schule auch geprüft und im Rahmen des Machbaren bereits umgesetzt. «Ein weiterer Schritt in diese Richtung wäre jedoch kaum sinnvoll und nicht verantwortbar.»

Zwei Schulhäuser vergrössern, zwei neu bauen

So soll die erweiterte Schulanlage Wolfsmatt in Dietikon aussehen. Visualisierung: Architekturbüro Bünzli Courvoisier

Die Schule Dietikon strebt in den kommenden Jahren einen grossen Ausbau an. So sollen insbesondere die bestehenden Schulanlagen Wolfsmatt und Luberzen um 12 und 9 Klassen erweitert werden. Beim Wolfsmatt hat der Stadtrat kürzlich das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs verkündet. Zudem sollen im Limmatfeld und im Niderfeld neue Schulhäuser für 13 und 31 Klassen erstellt werden.

«Mit der voraussichtlich gestaffelten Fertigstellung dieser vier Schulanlagen in den Jahren 2027 bis 2030 ist der Bedarf an zusätzlichem Schulraum langfristig gedeckt», heisst es im Antrag.

Es braucht auch temporäre Lösungen

Doch werden diese Erweiterungen und Neubauten den Schulraumbedarf erst in zehn Jahren abdecken – gemäss den beiden Studien braucht es jedoch bereits früher zusätzlichen Platz. «Damit ist klar, dass eine Strategie mit Übergangslösungen nötig ist.»

Das Modell der provisorischen Schulanlage Stierenmatt: links und rechts zwei dreigeschossige Dietiker Module, hinten der Turnhallentrakt. Oliver Graf

Eine solche wird bereits im Limmatfeld erstellt: Auf dem Hunzikerareal entsteht derzeit – eine Webcam zeigt den Baufortschritt – ein Provisorium mit zwei je dreigeschossigen Holzmodulbauten und einem Turnhallentrakt. Dieses Provisorium für 15,2 Millionen Franken, das die Stimmberechtigten im Juni 2020 klar genehmigt haben, soll im Sommer 2021 seinen Betrieb aufnehmen und bis zur Erstellung der geplanten definitiven Schulanlage im Limmatfeld genutzt werden.

Der Stadtrat und die Schulpflege wollen nun bis zu vier weitere dieser Holzmodule anschaffen. Diese sollen einerseits als ergänzender Schulraum für die bestehenden Schuleinheiten dienen. Andererseits sollen sie auch als Rochadeflächen genutzt werden, wenn die in den Jahren 1957 bis 1972 erstellten Schulhäuser Fondli, Steinmürli, Wolfsmatt und Luberzen saniert werden müssen.

Kompakter und modularer: eine spezielle Dietiker Lösung

Bei den Pavillons handelt es sich um eigens für Dietikon entwickelte Modelle: Sie unterscheiden sich von anderen temporären Schulbauten dadurch, dass sie «sehr kompakt und speziell modular» sind, wie es im Antrag heisst.

Die «Dietiker Module» weisen einen Geschossgrundriss von 26,25 auf 9,35 Meter aus. Auf jeder der drei Etagen sind zwei Schulzimmer sowie dazwischen ein oder zwei Gruppenräume untergebracht. Da die robuste Fassade aus Sinusblech nicht brennbar ist, können die Gebäudeabstände von zehn auf bis zu fünf Meter reduziert werden, «was insbesondere auf beschränkten Planungsperimetern ein Vorteil ist».

Die Pavillons lassen sich zudem einfach in ihre Modulelemente zerlegen. Damit könnten sie rasch und unkompliziert umplatziert und andernorts für die gleiche oder eine modifizierte Aufgabe weiterverwendet werden, schreiben Stadtrat und Schulpflege.

Keine Engpässe dank Pavillons

Um rasch «gute infrastrukturelle Rahmenbedingungen zu gewähren, sind die Module eine zweckmässige, sinnvolle und kostengünstige Lösung», heisst es im Antrag zusammenfassend. Dank der temporären Pavillons könne verhindert werden, dass es in den nächsten zehn Jahren zu akuten Schulraumengpässen komme. Sollte der Rahmenkredit an der Urne scheitern, sei unklar, wie der Schulbetrieb bis 2030 und darüber hinaus gesichert werden könne.

Das Stadtparlament hatte den Rahmenkredit über 13,8 Millionen Franken an seiner Sitzung vom Dezember 2019 behandelt. Es hiess den Antrag des Stadtrates einstimmig gut.