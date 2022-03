Der Schulpflegewahlkampf in Dietikon beginnt angriffig

Dietikon 13 Kandidierende buhlen um acht Sitze: Der Schulpflegewahlkampf beginnt angriffig Die SVP wirft der SP einen Konkordanzbruch vor: Die Dietiker Schulpflegewahl wird nicht nur wegen der vielen Kandidierenden spannend. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 24.03.2022, 18.45 Uhr

Am 15. Mai entscheidet das Stimmvolk, wer Dietiker Schule künftig in der Schulpflege vertreten wird. Severin Bigler / © CH Media

In der Vergangenheit waren Schulpflegewahlen in Dietikon für die Wählerschaft eine einfache Angelegenheit. In der Regel präsentierte die Interparteiliche Konferenz Dietikon (IPK) eine gemeinsame Wahlliste mit genau so vielen Kandidierenden wie Sitzen. Und die Bürgerinnen und Bürger konnten die umfangreiche Vorarbeit der IPK an der Urne bestätigen. Doch nun bröckelt der Zusammenschluss der Dietiker Ortsparteien.

Gleich 13 Kandidierende bewerben sich am 15. Mai für die acht Schulpflegesitze. Bereits jetzt birgt der Wahlkampf einiges an Zündstoff. Und das nicht nur, weil die Schulpflege nach einer Reorganisation – exklusive Schulpräsidium – von 16 auf acht Sitze reduziert wurde. «Die SP versetzt der IPK den Todesstoss», schrieb der Dietiker SVP-Präsident Rochus Burtscher vergangene Woche in einem Leserbrief. Konkret kritisiert Burtscher, dass die SP dieses Jahr den gemeinsamen Vorschlag der IPK sabotiert habe, weil sie sich nicht an den freiwilligen Parteienproporz halte.

Rochus Burtscher. LTA

Die SVP ging von einer gemeinsamen Liste aus

Trotz der Mitgliederreduktion sollte die IPK sich darauf einigen, wie gehabt ein gemeinsames Wahlticket zu nominieren, sagt Burtscher auf Anfrage. Auf Basis der Kommunalwahlen am 13. Februar sei die Sitzverteilung von Ernst Joss (AL) berechnet worden und gemäss diesem Verteilschlüssel wären der SVP und der SP je zwei Sitze zugestanden, der Mitte, der FDP, den Grünen und der GLP je einer. «In der IPK-Sitzung nach den Wahlen haben wir das so diskutiert und ich ging davon aus, dass wir wieder einen Konsens finden werden», sagt Burtscher.

Erst in der Sitzung sei die SP dann ausgeschert und habe sich gegen eine gemeinsame Wahlliste ausgesprochen. Damit habe die SP die über viele Jahre bewährte Konkordanz aufgelöst. Burtscher ärgert sich auch darüber, dass die SP ihre Absichten nicht früher kommuniziert habe. Denn so sei die IPK-Sitzung völlig unnötig gewesen. Auch von der EVP sei er enttäuscht, dass sie nicht mit anderen Parteien geredet habe, bevor sie entgegen dem Verteilschlüssel eine Kandidatin nominierte. Die Wahlvorbereitung sei die Haupttätigkeit der IPK, die zudem etwa vor Kommunalwahlen jeweils einen gemeinsamen Wahlversand organisiert und ein Podium veranstaltet. Deshalb sieht er für ihre Zukunft schwarz: «Wir können uns definitiv nicht mehr auf die SP verlassen, das wird schwierig zu reparieren sein», sagt Burtscher.

Katharina Kiwic. zvg

SP will Stimmberechtigten eine Auswahl ermöglichen

«Wir haben uns entschieden, für diese Schulpflegewahl nicht auf den freiwilligen Parteienproporz zu setzen», sagt Katharina Kiwic, Co-Präsidentin der SP Dietikon. Den Vorwurf, dass die SP die IPK aus heiterem Himmel vor den Kopf gestossen hätte, lässt sie aber nicht gelten. Ihre Partei habe angesichts der neuen Ausgangslage schon früh Bedenken kommuniziert.

Ein wichtiger Grund für die gemeinsame Liste bei früheren Wahlen sei jeweils die Herausforderung gewesen, überhaupt genügend Personen für die Schulpflege zu finden, sagt Kiwic, die selbst einige Jahre als SPlerin für die Mitte im Amt war. Aber die neue Ausrichtung der Schulpflege, die sich nur noch auf strategische Fragen fokussiert und nicht mehr in das operative Geschäft involviert ist, führe zu vielen Veränderungen. Deshalb seien Erfahrung und Beständigkeit wichtig, um den Wandel zu begleiten, sagt sie. Aus diesem Grund habe die SP etwa auch Valbone Mustafi aufgenommen und nominiert. Diese sitzt aktuell noch für die FDP in der Schulpflege.

«Ich bevorzuge es, wenn die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger auswählen können», sagt Kiwic. Die SP habe nicht einfach die IPK im stillen Kämmerlein bestimmen lassen wollen. Der Entscheid der SP sei aber kein Angriff auf die IPK gewesen, diese leiste auch in anderen Bereichen wertvolle Arbeit. Entsprechend wolle die SP auch hintergründig wieder Gespräche aufnehmen, um diese Zusammenarbeit weiterzuführen.

Sich auf die Besitzstandswahrung von Bisherigen zu berufen, sei immer falsch und undemokratisch, hält Burtscher dagegen. Die SP habe allen Parteien jetzt einen teuren und aufwendigen Wahlkampf beschert. Deshalb habe die SVP als Reaktion gleich vier eigene Kandidierende portiert, statt wie eigentlich geplant nur zwei. «Ich habe mich noch nie vor Herausforderungen gedrückt und freue mich auf den Wahlkampf», sagt er.

Damit ist die Ausgangslage für die Wahlen nun wie folgt: Die SVP schickt Rudolf Böni, Christian Dittli, Giuseppe Lo Iacono (alle neu) und Iris Schühle (bisher) ins Rennen. Für die SP treten die bisherigen Valbone Mustafi, Yanik Sousa und Claudia Thommen Schmid an. Ebenfalls zur Wahl stellen sich Martino Agustoni (FDP, bisher), Marc Kaufmann (Grüne, neu), Sebastiano Meier (GLP, bisher), Christoph Schätti (Die Mitte, bisher), Sabine Unterholzner (Die Mitte, neu) und Doris Zürcher (EVP, bisher).

Die Schule begrüsst den Kampfwahl

«Ein Wahlkampf soll unabhängig vom Parteienproporz die besten Köpfe in die Schulpflege bringen», sagt Schulvorstand Reto Siegrist (Die Mitte) auf Anfrage. Dieser Prozess werde von den Dietiker Wählerinnen und Wähler sicher positiv wahrgenommen. Als Exekutive sei die Schulpflege mit der durchgeführten Reorganisation noch wichtiger geworden, deshalb sei es gut, den Stimmberechtigten eine echte Wahl zu ermöglichen. Wird Siegrist bei der Neukonstituierung des Stadtrats erneut die Schule übernehmen, wäre er von Amtes wegen als Schulpräsident das neunte Mitglied der künftigen Schulpflege.

