Ferrari-Fahrer muss 43 Monate in den Knast

Dietiikon Sportwagen schleuderte rund 150 Meter weit – 43 Monate Freiheitsstrafe für Ferrari-Fahrer «Haarscharf» entkommt der Kosovare einem Landesverweis. Sein Kontrahent, ein Italo-Schweizer im BMW, erhält eine bedingte Strafe. David Egger 26.03.2022, 07.04 Uhr

Der Ferrari FF2 nach dem Unfall: Es ist nicht auszudenken, wie Fussgänger, Velofahrer oder Buspassagiere ausgesehen hätten, wenn er sie getroffen hätte – das dachte sich auch das Gericht. zvg/Kapo ZH

«Sie hatten tausend Schutzengel. Und alle anderen auch. Es war ein Zufall, dass gerade kein Bus kam und dass es gerade kein Kind auf dem Trottoir hatte»,

sagte Bezirksrichterin Fabienne Moser-Frei, als sie am Freitagmorgen das Urteil gegen den 23-jährigen Kosovaren verkündete, der am 29. Mai 2021 in einer Kurve auf der Überlandstrasse in Dietikon einen Ferrari FF2 zu Schrott gefahren hatte. Die Schleuderspur war rund 150 Meter lang. Entsprechend sei der Ferrari-Fahrer «massiv zu schnell» gefahren, so Moser-Frei.

Das Urteil lautet 43 Monate Freiheitsstrafe unbedingt wegen qualifiziert groben Verletzungen der Verkehrsregeln.

«Sicher über 200» Kilometer pro Stunde auf der Autobahn

Die erste solche Verkehrsregelverletzung ergab sich, als der einschlägig vorbestrafte Mann an jenem Tag nach Dietikon fuhr. Auf der Autobahn bei Kemptthal fuhr er rund 200 Kilometer pro Stunde. Aus den Daten des Bordcomputers des Ferrari ergibt sich sogar ein Tempo von 215 Kilometern pro Stunde. Der Verteidiger des jungen Kosovaren sagte bei der Gerichtsverhandlung am Bezirksgericht Dietikon am Donnerstag letzte Woche zwar, dass der Bordcomputer kein anerkanntes Messgerät sei. Aber die Richterin wies bei der Erläuterung des Urteils darauf hin, dass der Ferrari-Fahrer selber einmal in der Untersuchung –zwei Tage nach dem Unfall in Dietikon – gesagt habe, er sei «sicher über 200» gefahren. Dies habe er ohne Zwang gesagt und es sei dieser Aussage auch keine Suggestivfrage vorangegangen. Deshalb geht das Gericht davon aus, dass der Mann sicher 200 Kilometer pro Stunde gefahren ist.

Zurück zum Unfall in Dietikon auf der Überlandstrasse. Dieser geschah in Fahrtrichtung Spreitenbach nach der Unterführung unter den SBB-Gleisen.

Den BMW-Fahrer trifft eine Mitschuld – auch er wird verurteilt

Der Ferrari-FF2-Fahrer wollte einen BMW M2 Competition schnell links überholen, bevor sich die Strasse von zwei auf eine Spur verengte. Anders als von der Staatsanwaltschaft eingeklagt geht das Gericht nicht davon aus, dass die beiden ein illegales Rennen durchgeführt haben. Nur der Ferrari-Fahrer habe sein Auto demonstrieren wollen. Der BMW-Fahrer hatte zwar auch aufs Gas gedrückt, als er den Ferrari von hinten auf der linken Spur, die weiter vorne wegfällt, kommen sah – obwohl er bereits mit den maximal erlaubten 60 Kilometern pro Stunde unterwegs war. Dies habe er aber nicht zwecks eines Rennens getan. Er habe aber als Person, die überholt wird, die falsche Entscheidung getroffen.

«Sie hätten vom Gas gehen oder sogar bremsen müssen»,

sagte Moser-Frei dem italienisch-schweizerischen Doppelbürger. «Es gibt den Grundsatz, dass wenn der Überholende sich nicht an die Regeln hält, derjenige, der überholt wird, das beachten und nicht auf seinem Recht beharren muss.»

Für das Gericht war klar: Wenn der BMW-Fahrer sich richtig verhalten hätte, hätte der Ferrari-Fahrer nicht noch mehr beschleunigt und der Unfall wäre vielleicht gar nicht passiert. «Sie haben eine äusserst gefährliche Situation noch mehr verschärft», sagte Moser-Frei.

Identifiziert dank privater Überwachungskamera

Da es nicht sicher ist, dass der BMW-Fahrer die Gefahr von Toten und vielen Verletzten in Kauf genommen hat, wurde er wegen fahrlässiger grober Verletzung der Verkehrsregeln verurteilt. Hinzu kam ein Schuldspruch wegen pflichtwidrigen Verhaltens bei einem Unfall. Denn nachdem der Ferrari in eine Stützmauer geknallt war, bremste der BMW nur kurz und fuhr weiter. Identifiziert werden konnte er dank einer privaten Überwachungskamera, die auch die Strasse im Blick hatte.

Bestraft wird der BMW-Fahrer mit einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 100 Franken sowie 2000 Franken Busse. Die Strafe fällt bedingt aus, da der Mann bisher einen einwandfreien automobilistischen Leumund hatte und da die Rückfallgefahr bei ihm auch schon durch eine bedingte Geldstrafe gebannt sei, wie Moser-Frei sagte. Auf die Weisung, ein Lernprogramm zu absolvieren, verzichtete das Gericht ebenso.

Kein automatischer Landesverweis, da keine Katalogtat

Zurück zum Kosovaren mit dem Ferrari. Er habe Glück, dass es sich bei seinem Delikt nicht um eine sogenannte Katalogtat handle, die automatisch einen obligatorischen Landesverweis nach sich ziehe, machte ihm Moser-Frei klar.

«Wir haben uns einen fakultativen Landesverweis überlegt.» Bei der Abwägung zwischen den Interessen des in Dietikon aufgewachsenen Kosovaren und der öffentlichen Sicherheitsinteressen hätten die privaten Interessen aber ein kleines bisschen überwiegt, sagte Moser-Frei, während sie Daumen und Zeigefinger ganz nah aneinanderhielt, um zu demonstrieren, wie klein das bisschen war.

Hier aufgewachsen und immer gearbeitet

Sie wies darauf hin, dass die ganze Familie nicht mehr im Kosovo lebe, dass der Täter schon als kleines Kind nach Dietikon kam und hier alle Schulen besuchte, eine Ausbildung machte, stets Arbeit hatte und nie von der Sozialhilfe abhängig war.

Moser-Frei betonte aber:

«Sie entkommen haarscharf einem Landesverweis. Sie haben grosses Glück, es ist ihre allerletzte Chance. Wenn sie noch einmal straffällig werden, sind Sie draussen.»

Es war eine klare Ansage und sie schien, der Mimik des jungen Manns nach zu urteilen, klarer anzukommen als alles andere.