«Dieses Velo ist gestohlen»: So bekam ich mein Velo wieder

Persönlich «Dieses Velo ist gestohlen»: So bekam ich mein Fahrrad wieder Es ist nicht das erste Fahrrad, das der Autorin gestohlen wurde. Dieses Mal hat sie es aber auf einer Verkaufsplattform wiedergefunden. Lydia Lippuner 30.03.2022, 18.17 Uhr

Ich stellte mein Velo in einen Fahrradunterstand – und fand es dort nicht mehr wieder. Stefan Kaiser

Mit dem frühlingshaften Wetter steigerte sich auch meine Freude am Velofahren. So ging ich zum Unterstand, in dem ich mein Fahrrad vor einigen Wochen abstellte. Es war nicht mehr da. Verwundert hat mich das nicht wirklich, denn erstens wurden mir bereits mehrere Fahrräder gestohlen und zweitens waren schon derart viele Wochen vergangen, dass ich mir nicht mehr sicher war, ob ich das Zahlenschloss richtig angebracht hatte.